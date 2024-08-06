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Times: Буданов* планировал атаку на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали с 2023 года
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Журналисты нашли документы причастности Украины к покушению на «вагнеровцев» в Африке

Times: Буданов* планировал атаку на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали с 2023 года

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов* планировал организовать атаку на бойцов ЧВК "Вагнер" в Мали еще с 2023 года. Об этом сообщает издание Times, ссылаясь на просочившиеся документа агентства нацбезопасности Соединенных Штатов.

"Кирилл Буданов*, глава ГУР, планировал атаку на группу "Вагнер" в Мали с прошлого года, согласно просочившимся документам агентства национальной безопасности США", — говорится в публикации агентства.

Стоит отметить, что в конце июля "вагнеровцы" в период с 22 по 27 июля участвовали в боевых действиях против боевиков в Мали в районе города Тинзаутин, понеся большие потери, включая командира штурмового отряда.

В свою очередь, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова заявляла ранее о том, что сообщения о сотрудничестве украинской стороны с террористами в Сахеле не удивляет, потому что Киев не раз прибегал к террористическим методам.

Фото: flickr/President Of Ukraine

*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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