Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов* планировал организовать атаку на бойцов ЧВК "Вагнер" в Мали еще с 2023 года. Об этом сообщает издание Times, ссылаясь на просочившиеся документа агентства нацбезопасности Соединенных Штатов.
"Кирилл Буданов*, глава ГУР, планировал атаку на группу "Вагнер" в Мали с прошлого года, согласно просочившимся документам агентства национальной безопасности США", — говорится в публикации агентства.
Стоит отметить, что в конце июля "вагнеровцы" в период с 22 по 27 июля участвовали в боевых действиях против боевиков в Мали в районе города Тинзаутин, понеся большие потери, включая командира штурмового отряда.
В свою очередь, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова заявляла ранее о том, что сообщения о сотрудничестве украинской стороны с террористами в Сахеле не удивляет, потому что Киев не раз прибегал к террористическим методам.
Фото: flickr/President Of Ukraine
*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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