Липовый мёд
© commons.wikimedia.org by AnnaMayak is licensed under CC BY-SA 4.0
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:25

Врачи раскрыли: этот сорт мёда спасает сердце и поднимает гемоглобин

Диетолог Писарева: гречишный мёд полезен при анемии и гипертонии

Гречишный мёд — настоящий чемпион среди сортов по пользе для здоровья, особенно для людей с анемией и гипертонией.

Почему именно гречишный мёд

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева рассказала "Москве 24":

"Его отличает тёмный насыщенный коричневый цвет с лёгким красноватым оттенком. В таком мёде много железа, поэтому он особенно полезен тем, кто страдает анемией. Кроме того, он богат антиоксидантами, аминокислотами и способствует укреплению сосудов. Также гречишный мёд помогает нормализовать давление гипертоникам".

Другие полезные сорта

  • Акациевый мёд — мягкий по вкусу и менее аллергенный, поэтому отлично подходит детям. Он улучшает работу желудочно-кишечного тракта.
  • Липовый мёд — известен своими противовирусными и антибактериальными свойствами, а также содержит ферменты и витамины групп К и В.

Как сохранить пользу мёда и лимона

Эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух напомнила:

"Полезные свойства лимона и мёда при нагревании выше 40°C значительно снижаются, поэтому в горячий чай их стоит добавлять только для вкуса. Если же добавить эти ингредиенты в подстывший напиток, можно сохранить большинство их важных для здоровья свойств".

