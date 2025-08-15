Врачи раскрыли: этот сорт мёда спасает сердце и поднимает гемоглобин
Гречишный мёд — настоящий чемпион среди сортов по пользе для здоровья, особенно для людей с анемией и гипертонией.
Почему именно гречишный мёд
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева рассказала "Москве 24":
"Его отличает тёмный насыщенный коричневый цвет с лёгким красноватым оттенком. В таком мёде много железа, поэтому он особенно полезен тем, кто страдает анемией. Кроме того, он богат антиоксидантами, аминокислотами и способствует укреплению сосудов. Также гречишный мёд помогает нормализовать давление гипертоникам".
Другие полезные сорта
- Акациевый мёд — мягкий по вкусу и менее аллергенный, поэтому отлично подходит детям. Он улучшает работу желудочно-кишечного тракта.
- Липовый мёд — известен своими противовирусными и антибактериальными свойствами, а также содержит ферменты и витамины групп К и В.
Как сохранить пользу мёда и лимона
Эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух напомнила:
"Полезные свойства лимона и мёда при нагревании выше 40°C значительно снижаются, поэтому в горячий чай их стоит добавлять только для вкуса. Если же добавить эти ингредиенты в подстывший напиток, можно сохранить большинство их важных для здоровья свойств".
