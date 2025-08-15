Врачи раскрыли: этот сорт мёда спасает сердце и поднимает гемоглобин

вчера в 23:26

Рак простаты под контролем: новые препараты дают шанс на победу

Рак предстательной железы стал самым распространённым у мужчин в России. Почему это произошло — и как новые препараты, включая российские, могут изменить ситуацию?

вчера в 23:25

Онемение пальцев: 13 шокирующих причин, которые могут указывать на болезнь

Узнайте 13 неожиданных причин онемения рук и пальцев, которые могут нести серьезные угрозы для здоровья. Важно быть внимательным к сигналам вашего организма.

вчера в 23:23

Хочется сладкого — можно, но с умом: что выбрать диабетику

Можно ли сладкое при диабете? Врач рассказала, какие заменители безопасны, а какие «диабетические» продукты на самом деле могут быть опасны для сахара в крови.

вчера в 22:22

Как ночные движения во сне помогают распознать болезнь задолго до диагноза

Ночные крики и движения во сне — не всегда просто тревожные сны. Врач объясняет, как RBD может стать первым признаком болезни Паркинсона задолго до диагноза.

13.08.2025 в 22:00

Китайская головоломка памяти: как скрытые переживания разрушают мозг пожилых иммигрантов

Новое исследование выявило связь между "интернализацией стресса" и ухудшением памяти у пожилых американцев китайского происхождения. Скрытые переживания ускоряют когнитивный спад.

вчера в 21:23

Чиа против льна: что выбрать? 3 ключевых преимущества каждого семени

Семена чиа и льна - мощные источники витаминов и клетчатки, которые могут существенно улучшить ваше здоровье. Узнайте о их уникальных преимуществах!

вчера в 20:13

Не только для кухни: как гвоздика может повлиять на здоровье мужчин

Гвоздика — необычная специя с потенциальными эффектами для мужского здоровья. Узнайте, как она влияет на либидо и фертильность и что говорят учёные.

вчера в 19:31

Настройка стопы: секрет, который продлевает жизнь коленным суставам — вот что показало новое исследование

Удивительное открытие показывает, как индивидуальная настройка угла стопы при ходьбе может замедлить прогрессирование остеоартрита. Узнайте результаты нового исследования и их значимость!

