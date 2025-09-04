"Чёрное золото" кухни: когдацены на гречку начнут ползти вверх
Экономисты предупреждают: покупателям стоит готовиться к росту цен на гречку. Причина — снижение объемов урожая. Однако дефицита крупы ждать не стоит: производители успели создать достаточный запас.
Почему дорожает гречка
-
Урожай гречихи в 2025 году сократился на 35% по сравнению с прошлым годом.
-
Посевные площади уменьшились: выращивание гречихи стало менее выгодным, и аграрии переключились на другие культуры.
-
При этом спрос на традиционный продукт остаётся стабильным.
"Предложение сократилось значительно, а спрос на традиционный продукт остаётся стабильным. Это неизбежно повлияет и на общий уровень инфляции", — пояснили эксперты.
Динамика цен
-
За последний год гречка подорожала на 3,3%.
-
Средняя цена упаковки (800 г) сейчас составляет 93,8 руб.
-
В 2026 году продукт может прибавить в цене ещё до 15%.
Контроль государства
Резкого скачка цен не прогнозируется. Минсельхоз РФ держит ситуацию под контролем, так как гречка входит в список социально значимых продуктов.
Итог
-
Урожай меньше, цены вырастут.
-
Дефицита крупы не будет.
-
В следующем году подорожание может составить до 15%.
