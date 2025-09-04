"Чёрное золото" кухни: когдацены на гречку начнут ползти вверх

сегодня в 13:11

Пензенцы должны меньше всех: как регион обошёл соседей по долгам

Жители Пензенской области должны банкам 234 млн руб., при этом их долговая нагрузка одна из самых низких в ПФО. Почему регион оказался в числе аутсайдеров?

Читать полностью »

сегодня в 12:11

64 тысячи против 96: как живут жители Пензенской области на фоне остальной России

Средняя зарплата в Пензенской области выросла на 18,3% и составила 63 956 руб., но остаётся ниже среднероссийского уровня — чем это объясняется?

Читать полностью »

сегодня в 2:26

Второй ребёнок — новые возможности: семьи получат помощь на жильё

В Пензенской области семьи с двумя детьми смогут получить 1 млн рублей на жильё. Главное условие — успеть подать заявление в течение года.

Читать полностью »

сегодня в 0:16

Подпись на бумаге — и сотни вагонов в кармане? ФСБ остановила схему

41-летнего жителя Пензенской области обвинили в афере с железнодорожными вагонами. Мужчина подделал документы, но его схему вскрыла ФСБ.

Читать полностью »

вчера в 23:06

Пятый лишний: как новый закон превратил больничный в экзамен на выносливость

С 1 сентября изменился порядок выдачи больничных. Пятый за полгода лист нетрудоспособности теперь ограничен, но есть исключения и возможность продления.

Читать полностью »

вчера в 0:16

В Пензе снова ловили нарушителей: алкоголь продавали даже 1 сентября

В Пензе 1 сентября проверили запрет на продажу алкоголя. В шести точках выявили нарушения, на предпринимателей составили протоколы.

Читать полностью »

02.09.2025 в 23:11

Интернет для всех: когда студенты и преподаватели получат свободный доступ к сети

В Госдуму внесён законопроект о бесплатном Wi-Fi в вузах и колледжах. Инициатива должна сократить цифровое неравенство среди студентов.

Читать полностью »

02.09.2025 в 22:11

Опасное застолье по-пензенски: предложение интимной связи обернулось атакой кувалдой

В Сердобске 23-летняя девушка избила мужчину кувалдой после ссоры. Суд приговорил её к трём годам лишения свободы условно.

Читать полностью »