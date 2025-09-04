Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:43

"Чёрное золото" кухни: когдацены на гречку начнут ползти вверх

Экономисты прогнозируют рост цен на гречку до 15%

Экономисты предупреждают: покупателям стоит готовиться к росту цен на гречку. Причина — снижение объемов урожая. Однако дефицита крупы ждать не стоит: производители успели создать достаточный запас.

Почему дорожает гречка

  • Урожай гречихи в 2025 году сократился на 35% по сравнению с прошлым годом.

  • Посевные площади уменьшились: выращивание гречихи стало менее выгодным, и аграрии переключились на другие культуры.

  • При этом спрос на традиционный продукт остаётся стабильным.

"Предложение сократилось значительно, а спрос на традиционный продукт остаётся стабильным. Это неизбежно повлияет и на общий уровень инфляции", — пояснили эксперты.

Динамика цен

  • За последний год гречка подорожала на 3,3%.

  • Средняя цена упаковки (800 г) сейчас составляет 93,8 руб.

  • В 2026 году продукт может прибавить в цене ещё до 15%.

Контроль государства

Резкого скачка цен не прогнозируется. Минсельхоз РФ держит ситуацию под контролем, так как гречка входит в список социально значимых продуктов.

Итог

  • Урожай меньше, цены вырастут.

  • Дефицита крупы не будет.

  • В следующем году подорожание может составить до 15%.

