Гречневая каша
Гречневая каша
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 21:13

Гречка — наше "второе золото": как простая крупа стала национальным достоянием

Гречка, как суперфуд: откройте 4 уникальных свойства этой традиционной крупы

Гречка традиционно считается одним из самых популярных продуктов в России и нередко воспринимается как национальное достояние. Хотя культура выращивается и в странах Балтии и Азии, именно Россия занимает первое место в мире по производству гречихи. Постепенно крупа завоевывает популярность и в Европе, и в США, где ее начинают включать в рацион благодаря высокой пищевой ценности.

Что представляет собой гречка

Под словом "гречка" подразумевают семена растений из семейства гречишных. В мире наиболее распространены два вида: гречиха посевная, привычная для россиян, и гречиха татарская, которую в основном выращивают в Китае.

Культура неприхотлива: хорошо переносит бедные почвы, устойчива к холодам и дает урожай всего за 12 недель. Именно поэтому гречиха традиционно прижилась в условиях рискованного земледелия, характерных для России.

Зеленые необработанные зерна также можно использовать в пищу, но в магазинах чаще встречается крупа после термической обработки: обжаренная или пропаренная. Из нее готовят кашу, лапшу и даже муку для блинов и вафель.

Состав и пищевая ценность

Гречка считается насыщенным источником полезных веществ. В 100 г сырой крупы содержится около 356 ккал, 71 г углеводов, 11 г белков, 4 г клетчатки и 3 г жиров.

Она богата минералами и витаминами:

  • фосфор — 374 мг (около 53% суточной нормы),
  • магний — 203 мг (57%),
  • витамин B3 — 5,4 мг (36%),
  • железо — 2,4 мг (13-30% нормы),
  • цинк — 2,2 мг (20-28%),
  • медь — 0,5 мг (55%),
  • витамин B1 — 0,5 мг (41%),
  • витамин B6 — 0,3 мг (23%).

Кроме того, гречка содержит полифенольные соединения, включая рутин и кверцетин, которые обладают антиоксидантными свойствами.

Чем полезна гречка для здоровья

Медики подчеркивают: гречка не является лекарственным средством, но ее регулярное употребление может положительно сказаться на состоянии организма.

  • Для людей с непереносимостью глютена. В отличие от пшеницы и ржи, в гречке нет глютена. При этом она остается полноценным источником белка, поэтому может заменить традиционные зерновые для тех, кому противопоказан глютен.
  • Для снижения уровня холестерина. Благодаря высокому содержанию клетчатки гречка способствует нормализации липидного обмена. Исследования показывают, что употребление таких продуктов помогает снизить риск атеросклероза и связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт.
  • Для контроля уровня сахара. Гликемический индекс гречихи составляет около 50, что считается низким. Это значит, что после употребления уровень сахара в крови повышается медленно, что особенно важно для людей с преддиабетом и диабетом. Однако врачи напоминают: одна лишь гречка не способна снизить уровень сахара — необходимо соблюдать здоровый образ жизни и рекомендации специалистов.

Может ли гречка навредить

Гречка безопасна для большинства людей и не имеет противопоказаний. Исключение составляют случаи аллергии на сам продукт или перекрестной реакции у людей, чувствительных к пыльце березы.

Исследований о влиянии гречки на беременных, кормящих женщин и детей пока немного, но каких-либо ограничений в употреблении продукта для этих групп нет.

