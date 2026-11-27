Ограничение поставок гречихи на внешние рынки является превентивной мерой, призванной стабилизировать ситуацию после рекордно низкого уровня посевных площадей за последние десятилетия, рассказал NewsInfo директор Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Илья Ломакин-Румянцев. По мнению эксперта, решение Правительства обусловлено особым статусом продукта, который воспринимается населением как индикатор продовольственной стабильности.

Ранее сообщалось, что в России временно запретили вывоз гречихи за рубеж. Данное решение направлено на предотвращение дефицита и сдерживание ажиотажного спроса внутри страны.

Специалист пояснил, что текущая ситуация стала следствием цикличных процессов в аграрном секторе. После прошлогоднего избытка предложения и падения цен сельхозпроизводители существенно сократили площади под культуру, что привело к формированию минимального посева за последние 35 лет. Для обеспечения будущего урожая аграрии уже засеяли десятки тысяч гектаров, стараясь сбалансировать структуру производства.

Ломакин-Румянцев подчеркнул, что любые перебои с наличием гречки воспринимаются обществом крайне болезненно. Пока правительство контролирует рынок круп, в других сегментах АПК наблюдается иная динамика, например, подсолнечник потерял цену из-за специфических рыночных факторов.

"Проблемы с гречкой очень болезненно воспринимаются населением. Поэтому традиционно ограничиваются всякие наценки, пытаются сделать ее подешевле", — рассказал специалист.

В завершение анализа эксперт выразил уверенность в том, что внутренних запасов должно хватить до следующего сезона, несмотря на существенное снижение объемов сбора. Ограничительные меры прежде всего затронут Китай, который являлся основным импортером российской гречихи.

Несмотря на общие опасения, текущие цены в магазинах могут остаться в рамках прогнозов благодаря своевременному вмешательству регуляторов. В то же время эксперты предупреждают, что иногда овощи дорожают даже в сезон, что требует комплексного подхода к мониторингу всей продовольственной корзины.

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