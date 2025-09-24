Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by fontplaydotcom is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Олег Белов Опубликована вчера в 23:33

Самая безопасная крупа вошла в список продуктов с высоким риском аллергии

Французские исследователи связали 2,4% тяжёлых пищевых аллергий с гречкой

Гречка в России — продукт из категории "по умолчанию": её дают детям, добавляют в рацион спортсменам и считают безопасной альтернативой пшенице. Тем неожиданнее выводы французских исследователей: часть тяжёлых аллергических реакций связана именно с этой крупой — и это повод пересмотреть правила маркировки.

Что показало исследование

Команда из Университетского госпитального центра Реймса проанализировала около 3 тысяч случаев пищевой анафилаксии и обнаружила: 2,4% эпизодов во Франции были вызваны гречкой. Авторы подчёркивают, что в списке обязательной маркировки аллергенов в ЕС сегодня 14 позиций (например, моллюски, арахис, соя), но "скрытых" триггеров больше. В их числе, помимо гречки:
• козье и овечье молоко;
• горох;
• чечевица;
• кедровые орехи;
• киви;
• яблоки;
• продукты пчеловодства (мёд, маточное молочко).
Исследователи предлагают включить эти продукты в перечень потенциальных аллергенов и обязать производителей предупреждать о них на упаковке.

Почему анафилаксия опасна

Анафилактический шок — крайняя форма аллергии. Иммунная система выбрасывает медиаторы воспаления (включая гистамин), сосуды резко расширяются, слизистые отекают. Отёк горла, осиплость, хрипы, падение давления, головокружение, нарушение пульса — признаки, требующие немедленного вызова скорой. Без помощи возможен летальный исход.

Как так вышло с "безобидной" крупой

Гречка — не злак в строгом смысле (это семена растений семейства гречишных) и содержит собственные белки-аллергены. Для большинства людей они безвредны, но у чувствительных пациентов даже небольшое количество продукта способно запускать реакцию. Дополнительный риск — "скрытая" гречка: мука в блинах и лапше, панировка, смеси для выпечки, детское питание.

Кому стоит насторожиться

Если у вас или ребёнка уже бывали пищевые реакции, астма, атопический дерматит или аллергия на орехи/бобовые, внимательно следите за рационом и пробуйте новые продукты малыми порциями. При подозрении на непереносимость гречки (зуд в ротовой полости, крапивница, отёк губ/век, свистящее дыхание, тошнота) прекратите приём и обсудите обследование с аллергологом. Золотой стандарт диагностики — анамнез, кожные пробы и/или специфические IgE под контролем специалиста.

Что делать потребителю

Читать этикетки

Искать гречку в составе не только под названием "крупа" и "мука", но и среди добавок к панировкам, соусам, смеси для котлет и т. п.

Отмечать перекрёстные риски

В заводских условиях возможны следы аллергенов из-за общей линии. Формулировки "может содержать следы…" для чувствительных людей — весомый аргумент выбрать другую марку.

Иметь план на случай реакции

Антигистаминный препарат для лёгких симптомов по согласованию с врачом; при диагнозе "анафилаксия в анамнезе" — автоинъектор адреналина и чёткий алгоритм действий для семьи и школы/садика.

Что важно производителям и регуляторам

Исследование показывает: часть реальных триггеров остаётся "за бортом" обязательной маркировки. Добавление гречки и других продуктов из списка риска в перечень аллергенов сделает покупку безопаснее, а врачам упростит профилактику повторных эпизодов.

Вывод

Гречка остаётся ценной пищей для большинства людей, но для ощутимой доли пациентов она может быть сильным аллергеном. Наука указывает на необходимость более честной маркировки и внимательного отношения к "обычным" продуктам. Индивидуальная чувствительность и грамотная диагностика важнее стереотипов о "самой безопасной крупе".

