Замёрзшие окна и поцарапанная мебель? Решение уже у вас под рукой
Упаковочная плёнка с пузырьками давно перестала быть просто материалом для защиты посылок. Её легко использовать и в повседневной жизни — причём с реальной пользой и даже элементами творчества.
Полезные идеи для дома
Утепление окон
Если стеклопакеты пропускают холод, временно наклейте пузырчатую плёнку на стекло. Воздушные ячейки выступят в роли теплоизоляционного слоя и снизят потерю тепла.
Защита мебели при переезде
Чтобы не поцарапать углы столов, комоды или стулья, оберните их пузырчатой плёнкой — это намного дешевле, чем потом ремонтировать повреждения.
Защита стекол автомобиля от наледи
Перед заморозками накройте лобовое стекло полотном с пузырьками (прижмите его дворниками). Утром не придётся соскребать лёд.
Вдохновение для творчества
Плёнка — отличный инструмент для создания необычных рисунков:
- нанесите краску на пузырчатую сторону, прижмите к бумаге — получите эффектный принт;
- заполните ячейки цветной краской с помощью шприца и используйте как "штамп” для объёмных узоров.
Организация хранения
Оберните редко используемую посуду или праздничный декор — плёнка защитит от пыли и сколов.
Выстелите дно ящиков или коробок — это убережёт мебель от царапин и снизит шум при закрывании.
"Переложите" хрупкие вещи в шкафах небольшими кусочками плёнки, чтобы они не били друг о друга.
Иногда стоит просто не выбрасывать упаковку от посылки — возможно, она ещё пригодится и сэкономит время, деньги и нервы.
