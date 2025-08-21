Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Воздушно-пузырьковая пленка
Воздушно-пузырьковая пленка
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:19

Замёрзшие окна и поцарапанная мебель? Решение уже у вас под рукой

Эксперты рассказали, как использовать пузырчатую плёнку для утепления и хранения вещей

Упаковочная плёнка с пузырьками давно перестала быть просто материалом для защиты посылок. Её легко использовать и в повседневной жизни — причём с реальной пользой и даже элементами творчества.

Полезные идеи для дома

Утепление окон
Если стеклопакеты пропускают холод, временно наклейте пузырчатую плёнку на стекло. Воздушные ячейки выступят в роли теплоизоляционного слоя и снизят потерю тепла.

Защита мебели при переезде
Чтобы не поцарапать углы столов, комоды или стулья, оберните их пузырчатой плёнкой — это намного дешевле, чем потом ремонтировать повреждения.

Защита стекол автомобиля от наледи
Перед заморозками накройте лобовое стекло полотном с пузырьками (прижмите его дворниками). Утром не придётся соскребать лёд.

Вдохновение для творчества

Плёнка — отличный инструмент для создания необычных рисунков:

  • нанесите краску на пузырчатую сторону, прижмите к бумаге — получите эффектный принт;
  • заполните ячейки цветной краской с помощью шприца и используйте как "штамп” для объёмных узоров.

Организация хранения

Оберните редко используемую посуду или праздничный декор — плёнка защитит от пыли и сколов.
Выстелите дно ящиков или коробок — это убережёт мебель от царапин и снизит шум при закрывании.
"Переложите" хрупкие вещи в шкафах небольшими кусочками плёнки, чтобы они не били друг о друга.

Иногда стоит просто не выбрасывать упаковку от посылки — возможно, она ещё пригодится и сэкономит время, деньги и нервы.

