Полезен ли пузырьковый чай для здоровья: плюсы и минусы напитка
Традиционный чай и кофе прочно вошли в повседневность, а появление bubble tea стало настоящей революцией в мире напитков. Яркий, сладкий, с необычной текстурой и впечатляющим внешним видом — он завоевал популярность у подростков, студентов и взрослых, которым захотелось новых вкусовых впечатлений.
История появления
Родина баббл-ти — Тайвань. Изначально в 1960-е годы местные бармены подавали shou yao - чай, который энергично встряхивали в шейкере до появления пенки. В 1986 году предприниматель Ту Цзунхэ добавил в напиток шарики тапиоки, и это решение стало прорывом.
Постепенно шарики увеличились в размере, и для них изобрели специальные широкие соломинки. К 2000-м bubble tea вышел за пределы Азии и стал трендом в Европе и США. Сегодня его можно встретить не только в специализированных кафе, но и в меню крупных сетей фастфуда.
Основные наполнители
Тапиока
Шарики делают из крахмала маниоки. Их отваривают, оставляют "доходить" под крышкой, затем промывают холодной водой.
Джус-боллы
Желеобразные шарики из агар-агара с фруктовым соком внутри. При укусе они лопаются, добавляя вкусовой акцент.
Дополнительно
- кусочки фруктов или ягод;
- сладкая красная фасоль;
- мармелад или печенье.
Чай и молочная основа
Основа напитка может быть разной:
- чёрный, зелёный, улун или матча;
- фруктовый чай, сок или даже кофе.
Для молочной части используют: коровье молоко, сгущёнку, кокосовое или соевое, а также сливки или даже мороженое.
Сиропы и топпинги
Bubble tea — конструктор, который можно собрать под себя.
- Фруктовые (манго, клубника, персик).
- Ореховые (миндаль, фундук).
- Десертные (шоколад, карамель).
- Экзотика (роза, лаванда).
Популярный топпинг — сырная пенка с лёгкой кислинкой, которая сбалансирует сладость.
Сравнение с другими напитками
|Напиток
|Особенности
|Калорийность
|Чай
|Классика, минимум добавок
|Низкая
|Кофе
|Тонизирующий эффект
|Средняя
|Bubble tea
|Яркий вкус, шарики и топпинги
|От низкой до высокой (зависит от ингредиентов)
Польза и риски
Плюсы:
- разнообразие вкусов и текстур;
- возможность добавить свежие фрукты или чай;
- яркий внешний вид и "wow-эффект".
Минусы:
- шарики тапиоки — быстрые углеводы;
- высокая калорийность при добавлении сливок и печенья;
- при злоупотреблении возможен набор веса.
Главное правило — пить в меру.
ТОП-5 рецептов
- Классический молочный чай: чёрный чай, сухое молоко, сахар, тапиока.
- Тигровый: молоко, сироп из коричневого сахара, тапиока. Кремовый вкус и "полосатый" узор.
- Таро: зелёный чай, порошок таро, сливки, тапиока. Красивый фиолетовый цвет.
- Тайский: чёрный чай, специи (кардамон, анис, корица), сгущёнка. Яркий оранжевый оттенок.
- Клубничный: зелёный чай, клубничное смузи, молоко, тапиока. Нежный розовый напиток.
Советы шаг за шагом
- Выберите чай или фруктовую основу.
- Сварите тапиоку (30 минут + 30 минут настаивания).
- Добавьте молоко или сливки.
- Подберите сироп или фруктовую добавку.
- Украсьте топпингом: сырная пенка, печенье, ягоды.
FAQ
Можно ли приготовить bubble tea дома?
Да, достаточно купить шарики тапиоки или джус-боллы, заварить чай и добавить молоко и сироп.
Сколько хранится тапиока?
Отваренные шарики лучше использовать в течение суток.
Bubble tea всегда сладкий?
Нет, можно регулировать количество сиропа и сахара.
