
© commons.wikimedia.org by Missvain is licensed under CC BY 4.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:55

Полезен ли пузырьковый чай для здоровья: плюсы и минусы напитка

Bubble tea: история, состав и лучшие рецепты популярного напитка

Традиционный чай и кофе прочно вошли в повседневность, а появление bubble tea стало настоящей революцией в мире напитков. Яркий, сладкий, с необычной текстурой и впечатляющим внешним видом — он завоевал популярность у подростков, студентов и взрослых, которым захотелось новых вкусовых впечатлений.

История появления

Родина баббл-ти — Тайвань. Изначально в 1960-е годы местные бармены подавали shou yao - чай, который энергично встряхивали в шейкере до появления пенки. В 1986 году предприниматель Ту Цзунхэ добавил в напиток шарики тапиоки, и это решение стало прорывом.

Постепенно шарики увеличились в размере, и для них изобрели специальные широкие соломинки. К 2000-м bubble tea вышел за пределы Азии и стал трендом в Европе и США. Сегодня его можно встретить не только в специализированных кафе, но и в меню крупных сетей фастфуда.

Основные наполнители

Тапиока

Шарики делают из крахмала маниоки. Их отваривают, оставляют "доходить" под крышкой, затем промывают холодной водой.

Джус-боллы

Желеобразные шарики из агар-агара с фруктовым соком внутри. При укусе они лопаются, добавляя вкусовой акцент.

Дополнительно

  • кусочки фруктов или ягод;
  • сладкая красная фасоль;
  • мармелад или печенье.

Чай и молочная основа

Основа напитка может быть разной:

  • чёрный, зелёный, улун или матча;
  • фруктовый чай, сок или даже кофе.

Для молочной части используют: коровье молоко, сгущёнку, кокосовое или соевое, а также сливки или даже мороженое.

Сиропы и топпинги

Bubble tea — конструктор, который можно собрать под себя.

  • Фруктовые (манго, клубника, персик).
  • Ореховые (миндаль, фундук).
  • Десертные (шоколад, карамель).
  • Экзотика (роза, лаванда).

Популярный топпинг — сырная пенка с лёгкой кислинкой, которая сбалансирует сладость.

Сравнение с другими напитками

Напиток Особенности Калорийность
Чай Классика, минимум добавок Низкая
Кофе Тонизирующий эффект Средняя
Bubble tea Яркий вкус, шарики и топпинги От низкой до высокой (зависит от ингредиентов)

Польза и риски

Плюсы:

  • разнообразие вкусов и текстур;
  • возможность добавить свежие фрукты или чай;
  • яркий внешний вид и "wow-эффект".

Минусы:

  • шарики тапиоки — быстрые углеводы;
  • высокая калорийность при добавлении сливок и печенья;
  • при злоупотреблении возможен набор веса.

Главное правило — пить в меру.

ТОП-5 рецептов

  1. Классический молочный чай: чёрный чай, сухое молоко, сахар, тапиока.
  2. Тигровый: молоко, сироп из коричневого сахара, тапиока. Кремовый вкус и "полосатый" узор.
  3. Таро: зелёный чай, порошок таро, сливки, тапиока. Красивый фиолетовый цвет.
  4. Тайский: чёрный чай, специи (кардамон, анис, корица), сгущёнка. Яркий оранжевый оттенок.
  5. Клубничный: зелёный чай, клубничное смузи, молоко, тапиока. Нежный розовый напиток.

Советы шаг за шагом

  1. Выберите чай или фруктовую основу.
  2. Сварите тапиоку (30 минут + 30 минут настаивания).
  3. Добавьте молоко или сливки.
  4. Подберите сироп или фруктовую добавку.
  5. Украсьте топпингом: сырная пенка, печенье, ягоды.

FAQ

Можно ли приготовить bubble tea дома?
Да, достаточно купить шарики тапиоки или джус-боллы, заварить чай и добавить молоко и сироп.

Сколько хранится тапиока?
Отваренные шарики лучше использовать в течение суток.

Bubble tea всегда сладкий?
Нет, можно регулировать количество сиропа и сахара.

