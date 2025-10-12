Зумеры предали латте: молодёжь выбрала напиток, в котором можно жевать
Кофе, ещё недавно считавшийся главным символом бодрости и продуктивности, постепенно теряет популярность у молодого поколения. Сегодня всё больше "зумеров" — людей в возрасте от 13 до 30 лет — выбирают вместо классического латте или американо бабл-дринк.
По данным "Газеты.Ru", представители молодого поколения массово перешли на напиток с жевательными шариками, и его продажи в кофейнях выросли почти втрое за год.
Что такое бабл-дринк и почему он стал хитом
Бабл-дринк (или bubble drink, bubble tea) — это напиток, сочетающий десерт и коктейль. В его основе обычно лежит чай, сок или молоко, а на дне находятся жевательные шарики из тапиоки или фруктовые "поппинг-бобы", которые лопаются во рту, создавая необычную текстуру.
Главная особенность — контраст температур и вкусов: холодная жидкость, сладкие шарики и множество комбинаций сиропов, от классического манго до матчи с клубникой.
Поначалу напиток был популярным лишь в Азии, но теперь стал настоящим мировым трендом — от Сеула до Москвы.
Почему молодёжь бросила кофе
По мнению экспертов, у этого феномена есть сразу несколько причин.
-
Глобальные гастрономические тренды. В последние годы мода на азиатскую кухню и уличные форматы распространилась по всему миру. Культура bubble tea пришла из Тайваня и стала частью лайфстайла — яркие стаканы с шариками идеально вписались в эстетику соцсетей.
-
Желание самовыражения. Для поколения Z важно не только, что они пьют, но и как это выглядит. Бабл-дринк стал элементом визуальной идентичности — яркие цвета, необычные текстуры и возможность "собрать" свой напиток под настроение.
-
Низкий уровень кофеиновой зависимости. Многие молодые люди сознательно избегают кофе, считая его "взрослым" напитком, и ищут альтернативу без горечи и с мягким вкусом.
-
Формат развлечения. Процесс питья бабл-дринка сам по себе интересен: жевательные шарики превращают напиток в мини-десерт и делают его "интерактивным".
Цифры, говорящие сами за себя
Если в 2024 году посетители российских кофеен заказали около 77 тысяч порций бабл-дринка, то за первые девять месяцев 2025-го — уже 213 тысяч. Рост более чем в 2,7 раза показывает, что напиток перестал быть экзотикой и стал устойчивым трендом.
Но есть и обратная сторона
Несмотря на внешнюю безобидность, бабл-дринк сложно назвать полезным. Большинство популярных рецептов содержат сиропы, сливочные основы и сладкие топпинги, а значит, и большое количество сахара.
Одна стандартная порция может содержать до 300-500 ккал и до 50 г сахара - это почти суточная норма для взрослого человека.
Регулярное употребление таких напитков повышает риск:
-
набора лишнего веса;
-
нарушений обмена веществ;
-
кариеса и проблем с кожей;
-
повышенного уровня сахара в крови.
Как сделать бабл-дринк полезнее
Любителям экспериментов не обязательно отказываться от модного напитка — можно сделать его более сбалансированным.
Советы шаг за шагом
-
Выбирайте чайную или травяную основу, а не сладкое молоко или сок.
-
Замените сиропы на свежие фрукты или натуральные подсластители (например, мёд или стевию).
-
Контролируйте количество тапиоки или бобов. Порция в 1-2 ложки достаточно для эффекта.
-
Пейте через многоразовую трубочку - экологично и удобно.
-
Не пейте каждый день. Пусть бабл-дринк останется лакомством, а не ежедневной привычкой.
А что если сравнить с кофе?
|Показатель
|Кофе (чёрный)
|Бабл-дринк
|Калорийность
|2-5 ккал
|300-500 ккал
|Кофеин
|80-120 мг
|30-50 мг (в чае)
|Сахар
|0 г
|до 50 г
|Основное воздействие
|Стимулирует нервную систему
|Освежает, даёт кратковременный заряд
|Риски
|Бессонница при избытке
|Повышенный сахар, ожирение
Кофе даёт энергию за счёт кофеина, а бабл-дринк — за счёт сахара, эффект от которого быстро проходит. Поэтому напиток не заменяет кофе физиологически, а скорее становится эмоциональной альтернативой.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: пить бабл-дринк ежедневно.
• Последствие: переизбыток сахара и набор веса.
• Альтернатива: ограничьте до 1-2 раз в неделю.
• Ошибка: выбирать готовые версии с сиропами.
• Последствие: высокая калорийность.
• Альтернатива: готовьте дома с зелёным чаем и свежими фруктами.
• Ошибка: считать бабл-дринк энергетиком.
• Последствие: быстрое падение уровня энергии.
• Альтернатива: пить воду, матчу или травяной чай.
Плюсы и минусы тренда
|Плюсы
|Минусы
|Яркий, фотогеничный напиток
|Много сахара
|Возможность самовыражения
|Кратковременный прилив бодрости
|Подходит людям, не любящим кофе
|Высокая калорийность
|Разнообразие вкусов и текстур
|Не подходит при диабете
Мифы и правда
Миф 1. Бабл-дринк — это здоровая альтернатива кофе.
Правда: чаще всего нет, он содержит слишком много сахара.
Миф 2. Тапиока — источник клетчатки.
Правда: это в основном углеводы без пищевых волокон.
Миф 3. Бабл-дринк — напиток для подростков.
Правда: он популярен и среди взрослых, но особенно у поколений Y и Z.
Интересные факты
• Родина bubble tea — Тайвань, где его придумали в 1980-х годах, смешав чай с молоком и шариками тапиоки.
• В Корее и Японии напиток подают в формате take-away с уникальным дизайном стаканов.
• Первые российские кофейни начали добавлять бабл-дринк в меню в 2022 году — как сезонное предложение, но спрос оказался стабильным.
FAQ
Что входит в состав классического бабл-дринка?
Чай или молоко, сироп, лёд и шарики тапиоки. Иногда добавляют сливки или фруктовые пюре.
Можно ли сделать бабл-дринк без сахара?
Да — используйте зелёный чай и натуральные фрукты без подсластителей.
Подходит ли бабл-дринк веганам?
Да, если в составе нет молока или сливок животного происхождения.
Какой вкус самый популярный?
Матча с кокосом и манго с тапиокой — лидеры по продажам в 2025 году.
