Чай - bubble tea с шариками тапиоки
© Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:27

Зумеры предали латте: молодёжь выбрала напиток, в котором можно жевать

Молодёжь отказывается от кофе в пользу бабл-дринка — данные Газеты.Ru

Кофе, ещё недавно считавшийся главным символом бодрости и продуктивности, постепенно теряет популярность у молодого поколения. Сегодня всё больше "зумеров" — людей в возрасте от 13 до 30 лет — выбирают вместо классического латте или американо бабл-дринк.

По данным "Газеты.Ru", представители молодого поколения массово перешли на напиток с жевательными шариками, и его продажи в кофейнях выросли почти втрое за год.

Что такое бабл-дринк и почему он стал хитом

Бабл-дринк (или bubble drink, bubble tea) — это напиток, сочетающий десерт и коктейль. В его основе обычно лежит чай, сок или молоко, а на дне находятся жевательные шарики из тапиоки или фруктовые "поппинг-бобы", которые лопаются во рту, создавая необычную текстуру.

Главная особенность — контраст температур и вкусов: холодная жидкость, сладкие шарики и множество комбинаций сиропов, от классического манго до матчи с клубникой.

Поначалу напиток был популярным лишь в Азии, но теперь стал настоящим мировым трендом — от Сеула до Москвы.

Почему молодёжь бросила кофе

По мнению экспертов, у этого феномена есть сразу несколько причин.

  1. Глобальные гастрономические тренды. В последние годы мода на азиатскую кухню и уличные форматы распространилась по всему миру. Культура bubble tea пришла из Тайваня и стала частью лайфстайла — яркие стаканы с шариками идеально вписались в эстетику соцсетей.

  2. Желание самовыражения. Для поколения Z важно не только, что они пьют, но и как это выглядит. Бабл-дринк стал элементом визуальной идентичности — яркие цвета, необычные текстуры и возможность "собрать" свой напиток под настроение.

  3. Низкий уровень кофеиновой зависимости. Многие молодые люди сознательно избегают кофе, считая его "взрослым" напитком, и ищут альтернативу без горечи и с мягким вкусом.

  4. Формат развлечения. Процесс питья бабл-дринка сам по себе интересен: жевательные шарики превращают напиток в мини-десерт и делают его "интерактивным".

Цифры, говорящие сами за себя

Если в 2024 году посетители российских кофеен заказали около 77 тысяч порций бабл-дринка, то за первые девять месяцев 2025-го — уже 213 тысяч. Рост более чем в 2,7 раза показывает, что напиток перестал быть экзотикой и стал устойчивым трендом.

Но есть и обратная сторона

Несмотря на внешнюю безобидность, бабл-дринк сложно назвать полезным. Большинство популярных рецептов содержат сиропы, сливочные основы и сладкие топпинги, а значит, и большое количество сахара.

Одна стандартная порция может содержать до 300-500 ккал и до 50 г сахара - это почти суточная норма для взрослого человека.

Регулярное употребление таких напитков повышает риск:

  • набора лишнего веса;

  • нарушений обмена веществ;

  • кариеса и проблем с кожей;

  • повышенного уровня сахара в крови.

Как сделать бабл-дринк полезнее

Любителям экспериментов не обязательно отказываться от модного напитка — можно сделать его более сбалансированным.

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте чайную или травяную основу, а не сладкое молоко или сок.

  2. Замените сиропы на свежие фрукты или натуральные подсластители (например, мёд или стевию).

  3. Контролируйте количество тапиоки или бобов. Порция в 1-2 ложки достаточно для эффекта.

  4. Пейте через многоразовую трубочку - экологично и удобно.

  5. Не пейте каждый день. Пусть бабл-дринк останется лакомством, а не ежедневной привычкой.

А что если сравнить с кофе?

Показатель Кофе (чёрный) Бабл-дринк
Калорийность 2-5 ккал 300-500 ккал
Кофеин 80-120 мг 30-50 мг (в чае)
Сахар 0 г до 50 г
Основное воздействие Стимулирует нервную систему Освежает, даёт кратковременный заряд
Риски Бессонница при избытке Повышенный сахар, ожирение

Кофе даёт энергию за счёт кофеина, а бабл-дринк — за счёт сахара, эффект от которого быстро проходит. Поэтому напиток не заменяет кофе физиологически, а скорее становится эмоциональной альтернативой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: пить бабл-дринк ежедневно.
• Последствие: переизбыток сахара и набор веса.
• Альтернатива: ограничьте до 1-2 раз в неделю.

• Ошибка: выбирать готовые версии с сиропами.
• Последствие: высокая калорийность.
• Альтернатива: готовьте дома с зелёным чаем и свежими фруктами.

• Ошибка: считать бабл-дринк энергетиком.
• Последствие: быстрое падение уровня энергии.
• Альтернатива: пить воду, матчу или травяной чай.

Плюсы и минусы тренда

Плюсы Минусы
Яркий, фотогеничный напиток Много сахара
Возможность самовыражения Кратковременный прилив бодрости
Подходит людям, не любящим кофе Высокая калорийность
Разнообразие вкусов и текстур Не подходит при диабете

Мифы и правда

Миф 1. Бабл-дринк — это здоровая альтернатива кофе.
Правда: чаще всего нет, он содержит слишком много сахара.

Миф 2. Тапиока — источник клетчатки.
Правда: это в основном углеводы без пищевых волокон.

Миф 3. Бабл-дринк — напиток для подростков.
Правда: он популярен и среди взрослых, но особенно у поколений Y и Z.

Интересные факты

• Родина bubble tea — Тайвань, где его придумали в 1980-х годах, смешав чай с молоком и шариками тапиоки.
• В Корее и Японии напиток подают в формате take-away с уникальным дизайном стаканов.
• Первые российские кофейни начали добавлять бабл-дринк в меню в 2022 году — как сезонное предложение, но спрос оказался стабильным.

FAQ

Что входит в состав классического бабл-дринка?
Чай или молоко, сироп, лёд и шарики тапиоки. Иногда добавляют сливки или фруктовые пюре.

Можно ли сделать бабл-дринк без сахара?
Да — используйте зелёный чай и натуральные фрукты без подсластителей.

Подходит ли бабл-дринк веганам?
Да, если в составе нет молока или сливок животного происхождения.

Какой вкус самый популярный?
Матча с кокосом и манго с тапиокой — лидеры по продажам в 2025 году.

