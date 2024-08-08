Министр национальной обороны в кабинете президента Юн Сок Ель Син Вон Сик уверяет, что власти Китайской Народно-Демократической Республики начали борьбу с песнями южнокорейского бой-бэнда BTS из семи участников, исполняющих музыку в жанре K-pop, по причине якобы подражания молодого поколения государства их танцам. Об этом он информировал одно из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации Рейтер.

Генерал-лейтенант южнокорейской армии в отставке и бывший заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов сообщил, что Китайская Народно-Демократическая Республика пытается приложить все свои силы, дабы уничтожить популярность южнокорейского бой-бэнда. Он аргументировал такое желание КНДР тем, что якобы молодое поколение Северной Кореи массового имитирует танцевальные движения BTS.

Кроме того, Син Вон Сик добавил, что трансляции песен южнокорейского бой-бэнда BTS посредством громкоговорителей на линии, которая представляет собой границу между Северной Кореей и Южной Кореей, приобрели действенную форму психологической войны и вполне могут стать причиной изменений среди населения Китайской Народно-Демократической Республики.

Фото: 방탄소년단(BTS) 슈가(SUGA) 디스패치 사진 대방출 포토 슬라이드 #3 (사진 수정)] / Dispatch (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)