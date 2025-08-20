Коллаборация года: BTS и "Макдоналдс" снова объединяют еду и музыку

Можно ли превратить поход в "Макдоналдс" в маленький концерт BTS? Кажется, сеть фастфуда снова нашла способ объединить мир еды и музыки. В сентябре поклонников ждет громкая премьера — коллаборация "Макдоналдс" и одной из самых популярных кей-поп-групп в мире.

Happy Meal с сюрпризом

В течение месяца посетители ресторанов смогут заказать "Хэппи Мил", внутри которого будет не только привычный набор еды, но и фигурка участника BTS. Игрушки были придуманы еще в 2019 году компанией Big Hit Entertainment как часть официального мерча группы, но теперь получат новое дыхание.

Коллекция будет представлена в двух сериях. Throwback Edition выйдет 3 сентября, а Encore Edition появится 23 сентября. Каждый набор дополнен не только миниатюрной фигуркой, но и карточкой с изображением участника бойз-бенда.

Мероприятия и онлайн-активности

Чтобы поддержать интерес, в Лос-Анджелесе 27 и 28 сентября пройдет специальное событие Magic Meetup. Фанатов ждут тематические активности и возможность ближе погрузиться в атмосферу BTS.

Кроме того, на упаковке Happy Meal разместят ссылку на мобильную игру TinyTan Power Up. В нее можно будет сыграть прямо со смартфона, что сделает коллаборацию еще более вовлекающей.

Опыт прошлого сотрудничества

Это не первый раз, когда "Макдоналдс" и BTS объединяются. В 2021 году бренд выпустил лимитированное меню под названием BTS Meal — комбо с наггетсами и соусами. Кампания имела огромный успех: продажи сети выросли на 40,5% по всему миру.