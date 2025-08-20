Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
BTS at the 31st Golden Disk Awards
BTS at the 31st Golden Disk Awards
© commons.wikimedia.org by AJEONG_JM is licensed under CC BY 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:53

Коллаборация года: BTS и "Макдоналдс" снова объединяют еду и музыку

McDonald’s и BTS запустят коллекцию Happy Meal с 3 сентября

Можно ли превратить поход в "Макдоналдс" в маленький концерт BTS? Кажется, сеть фастфуда снова нашла способ объединить мир еды и музыки. В сентябре поклонников ждет громкая премьера — коллаборация "Макдоналдс" и одной из самых популярных кей-поп-групп в мире.

Happy Meal с сюрпризом

В течение месяца посетители ресторанов смогут заказать "Хэппи Мил", внутри которого будет не только привычный набор еды, но и фигурка участника BTS. Игрушки были придуманы еще в 2019 году компанией Big Hit Entertainment как часть официального мерча группы, но теперь получат новое дыхание.

Коллекция будет представлена в двух сериях. Throwback Edition выйдет 3 сентября, а Encore Edition появится 23 сентября. Каждый набор дополнен не только миниатюрной фигуркой, но и карточкой с изображением участника бойз-бенда.

Мероприятия и онлайн-активности

Чтобы поддержать интерес, в Лос-Анджелесе 27 и 28 сентября пройдет специальное событие Magic Meetup. Фанатов ждут тематические активности и возможность ближе погрузиться в атмосферу BTS.

Кроме того, на упаковке Happy Meal разместят ссылку на мобильную игру TinyTan Power Up. В нее можно будет сыграть прямо со смартфона, что сделает коллаборацию еще более вовлекающей.

Опыт прошлого сотрудничества

Это не первый раз, когда "Макдоналдс" и BTS объединяются. В 2021 году бренд выпустил лимитированное меню под названием BTS Meal — комбо с наггетсами и соусами. Кампания имела огромный успех: продажи сети выросли на 40,5% по всему миру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сергей Свиридов оценил возможные процедуры омоложения Алены Апиной сегодня в 14:49

Натуральная красота, созданная скальпелем: секреты Алёны Апиной

Алена Апина удивила поклонников внешностью в 60 лет. Эксперт рассказал, какие процедуры могли помочь певице и сколько стоит подобная красота.

Читать полностью » Дензел Вашингтон заявил в интервью Complex News, что культура отмены для него не имеет значения сегодня в 13:19

Голливудский ветеран удивил всех: почему Дензел Вашингтон не боится быть "отменённым"

Дензел Вашингтон в интервью высказался о культуре отмены, назвав её бессмысленной. Актёр рассказал, почему его не волнует мнение публики и соцсети.

Читать полностью » Принц Уильям и Кейт Миддлтон переезжают в особняк Форт-Лодж в Виндзоре сегодня в 12:14

Новый переезд Уильяма и Кейт: Виндзорский парк готовится к переменам

Принц Уильям и Кейт Миддлтон готовятся к переезду в новый особняк Форт-Лодж, но их решение неожиданно изменило жизнь соседей по Виндзору.

Читать полностью » Daily Mail: Кэти Перри и Джастин Трюдо общались в июле, переписка снизилась в августе сегодня в 11:10

Тайный роман или дружеский ужин: история Кэти Перри и Трюдо приобретает новые обороты

Ужин Кэти Перри и Джастина Трюдо в Монреале вызвал бурю слухов. Чем обернулась эта встреча для певицы и политика, и почему их чувства быстро остыли?

Читать полностью » Дочь Николь Кидман рассказала, как совмещает модельные показы и съёмки с учёбой в школе сегодня в 10:47

Мода подождёт: как дочь Кидман сочетает подиум и школьные будни

Дочь Николь Кидман и Кита Урбана, 17-летняя Сандей Роуз, поделилась опытом первых шагов в модельной карьере и рассказала о строгих правилах семьи.

Читать полностью » Шэрон Стоун рассказала о кратком романе с рэпером Nelly сегодня в 9:37

Любовь, которой не суждено было случиться: признание Шэрон Стоун о Nelly

Шэрон Стоун неожиданно рассказала о романе с рэпером Nelly. Почему их отношения закончились после одного свидания — актриса оставила в секрете.

Читать полностью » Ford установил рекорд по числу отзывов: 104 кампании за девять месяцев сегодня в 9:05

Рекорд, который обернулся позором: Ford стал чемпионом по отзывам

Ford проводит 104 отзывные кампании за девять месяцев — это больше, чем у Volkswagen, GM, Mercedes, Honda и Hyundai вместе. Почему компания бьёт рекорды?

Читать полностью » Мэтт Деймон подавился костью на ужине у Джимми Киммела и едва не задохнулся сегодня в 8:33

Полтора часа на грани: как свиная косточка поставила под угрозу жизнь Мэтта Деймона

На ужине у Джимми Киммела Мэтт Деймон едва не погиб, подавившись рёбрышком. Что произошло за столом и как удалось спасти актёра?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врачи предупредили о растущем числе заболеваний, связанных с вейпингом
Питомцы

В Британии мужчина скончался после укуса экзотического паука, купленного в интернете
ЮФО

КФУ: укус паука-осы в Крыму сравним с укусом обычной осы
Культура и шоу-бизнес

Интерес к готической одежде в России вырос на 158% после премьеры "Уэнсдэй"
Наука и технологии

Ученые обнаружили новые данные о межзвёздных туннелях в космосе
Питомцы

Ветеринары: укусы клещей у собак могут вызвать пироплазмоз и поражение органов
Красота и здоровье

Микробиологи: риск заразиться через сиденье общественного туалета почти нулевой
Наука и технологии

Палеонтологи обнаружили в Теннесси останки древнего оленя возрастом 5 миллионов лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru