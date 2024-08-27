Любимое блюдо британцев за последние пять лет выросло в цене больше, чем в половину

Любимое блюдо британцев за пять лет подорожало более чем на 50%

Самое популярное в Великобритании блюдо фиш-энд-чипс (рыба с жареным картофелем) за последние пять лет выросло в цене больше, чем в половину. Теперь средняя цена порции фиш-энд-чипс составляет 10 фунтов стерлингов (около 1200 рублей). Причиной такого роста цен эксперты называют плохой урожай картофеля, изменение климата и конфликт на Украине, пишет издание The Independent. Также на стоимость блюд в ресторанах и кафе повлиял рост цен на энергоносители.

Другие популярные в Великобритании блюда также значительно выросли в цене за последние пять лет. Например, стоимость кебаба выросла на 44 процента, а пиццы — на 30 процентов. Также подорожал белый сахар, запеченные бобы и замороженные бургеры из говядины.

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