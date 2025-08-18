Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Упражнение на бицепс
Упражнение на бицепс
Олег Белов Опубликована вчера в 23:26

Схема 6–12–25: как сочетать силу, гипертрофию и выносливость в одной тренировке

Программа тренировок Чарльза Поликвина 6–12–25 направлена на силу, гипертрофию и выносливость

Легендарный бодибилдер Чарльз Поликвин предложил оригинальную систему тренировок, которая помогает не только увеличить объем мышц, но и выйти за рамки привычного прогресса. Об этом пишет издание Men Today.

Суть метода
Программа построена на чередовании подходов с разным числом повторений:

  • 6 повторов с тяжелым весом — для развития силы,
  • 12 повторов со средним весом — для стимуляции гипертрофии,
  • 25 повторов с легким весом — для создания метаболического стресса.

Отдых между сетами минимален, что заставляет организм работать на пределе возможностей.

Организация тренировок

  • Программа рассчитана на четыре дня в неделю.
  • Каждая тренировка сфокусирована на определенных группах мышц.
  • Количество подходов варьируется от 3 до 7, в зависимости от веса и уровня атлета.

Для кого подойдет
Методика Поликвина создана для спортсменов среднего и продвинутого уровня, которые стремятся преодолеть плато и добиться нового роста мышечной массы и выносливости.

