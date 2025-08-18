Схема 6–12–25: как сочетать силу, гипертрофию и выносливость в одной тренировке

Легендарный бодибилдер Чарльз Поликвин предложил оригинальную систему тренировок, которая помогает не только увеличить объем мышц, но и выйти за рамки привычного прогресса. Об этом пишет издание Men Today.

Суть метода

Программа построена на чередовании подходов с разным числом повторений:

6 повторов с тяжелым весом — для развития силы,

12 повторов со средним весом — для стимуляции гипертрофии,

25 повторов с легким весом — для создания метаболического стресса.

Отдых между сетами минимален, что заставляет организм работать на пределе возможностей.

Организация тренировок

Программа рассчитана на четыре дня в неделю.

Каждая тренировка сфокусирована на определенных группах мышц.

Количество подходов варьируется от 3 до 7, в зависимости от веса и уровня атлета.

Для кого подойдет

Методика Поликвина создана для спортсменов среднего и продвинутого уровня, которые стремятся преодолеть плато и добиться нового роста мышечной массы и выносливости.