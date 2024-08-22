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Как вырастить брюссельскую капусту: полезные советы
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Первый урожай уже будет в октябре: секреты посадки и выращивания брюссельской капусты

Как вырастить брюссельскую капусту: полезные советы

Как вырастить брюссельскую капусту

Семена следует высаживать на глубину 1,5 см с интервалом между ними 1 см. Расстояние между рядами должно составлять 3-4 см. После посадки почву следует слегка уплотнить, немного полить и накрыть полиэтиленовой пленкой.

Первые всходы появляются через 3-5 дней, после чего пленку можно снимать. В конце августа или начале сентября брюссельскую капусту следует прищипывать. Это поможет кочанам созреть для массовой уборки в октябре-ноябре.

Брюссельская капуста собирается одной из последних среди крестоцветных овощей. В дальнейшем капусту необходимо регулярно поливать.

Как ухаживать за брюссельской капустой

Брюссельская капуста не нуждается в окучивании. Тем не менее рекомендуется рыхлить почву вокруг растений раз в неделю.

Также следует регулярно проверять их на наличие вредителей и своевременно удалять сорняки. Поливайте брюссельскую капусту еженедельно.

Фото: commons.wikimedia.org/Visitor7 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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