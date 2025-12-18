Газ, огонь и блокада улиц: протест фермеров в Брюсселе вышел из-под контроля

Ситуация у здания Европарламента в Брюсселе обострилась на фоне массовых протестов фермеров, совпавших по времени с саммитом Евросоюза. Акция, начавшаяся как демонстрация недовольства аграрной политикой ЕС, переросла в столкновения с полицией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента агентства с места событий.

Применение слезоточивого газа и паника на площади

Полиция применила гранаты со слезоточивым газом против протестующих, собравшихся перед зданием Европейского парламента. После этого на площади и прилегающих улицах возникла паника: люди начали спешно покидать территорию, движение стало хаотичным. По наблюдениям корреспондента ТАСС, газ использовался как непосредственно на площади, так и на соседних улицах.

Перед этим протестующие фермеры разожгли костры из автомобильных покрышек прямо у Европарламента. С момента появления огня до начала активных действий полиции прошло около 40 минут. В этот период обстановка оставалась напряжённой, однако силового вмешательства не предпринималось.

Блокировка европейского квартала

Акции протеста в Брюсселе носят масштабный характер. В европейском квартале собрались фермеры из всех 27 стран Евросоюза, значительная часть из них прибыла на сельскохозяйственной технике. В результате район административных зданий оказался фактически заблокирован, а движение транспорта — серьёзно затруднено.

Участники протестов выступают против торгового соглашения ЕС со странами Южной Америки, включая Аргентину и Бразилию. По их мнению, такие договорённости создают неравные условия конкуренции: европейские аграрии работают в условиях строгого регулирования и высокой бюрократической нагрузки, тогда как импортная продукция поступает на рынок с меньшими ограничениями. Среди требований также звучат призывы упростить регуляторные нормы и снизить давление со стороны надзорных органов.