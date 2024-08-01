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Брускетты с тунцом и томатами: рецепт лёгкого перекуса
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Хрустящие брускетты с тунцом и свежими помидорами: лёгкий, сытный и вкусный завтрак

Брускетты с тунцом и томатами: рецепт лёгкого перекуса

Аппетитные брускетты со свежими томатами и консервированным тунцом — отличный вариант для завтрака или легкого перекуса. Они насыщают на несколько часов, а готовятся за считаные минуты, что непременно оценят любители поспать утром подольше.

Ингредиенты:

  • Хлеб — несколько ломтиков.
  • Консервированный тунец — 150 г.
  • Листья салата — по количеству брускетт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Зелень — по вкусу.
  • Соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Салат хорошо промыть и обсушить.
  2. Ломтики хлеба обжарить на растительном масле с двух сторон до румяной корочки. Выложить на тарелку и натереть чесноком.
  3. Тунец выложить в миску и размять вилкой. Помидоры нарезать кружками. ЗЕлень мелко порубить.
  4. На каждый ломтик положить лист салата. Сверху — кружок помидора, на него - столовую ложку тунца. Посыпать зеленью, посолить и поперчить.

Подавать готовые брускетты с кофе или чаем. Приятного аппетита!

Фото: Adobe Stock/Dmytro_Mykhailov.

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