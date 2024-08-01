Хрустящие брускетты с тунцом и свежими помидорами: лёгкий, сытный и вкусный завтрак

Аппетитные брускетты со свежими томатами и консервированным тунцом — отличный вариант для завтрака или легкого перекуса. Они насыщают на несколько часов, а готовятся за считаные минуты, что непременно оценят любители поспать утром подольше.
Ингредиенты:
- Хлеб — несколько ломтиков.
- Консервированный тунец — 150 г.
- Листья салата — по количеству брускетт.
- Помидоры — 2 шт.
- Чеснок — 2 зубчика.
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Зелень — по вкусу.
- Соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Салат хорошо промыть и обсушить.
- Ломтики хлеба обжарить на растительном масле с двух сторон до румяной корочки. Выложить на тарелку и натереть чесноком.
- Тунец выложить в миску и размять вилкой. Помидоры нарезать кружками. ЗЕлень мелко порубить.
- На каждый ломтик положить лист салата. Сверху — кружок помидора, на него - столовую ложку тунца. Посыпать зеленью, посолить и поперчить.
Подавать готовые брускетты с кофе или чаем. Приятного аппетита!
Фото: Adobe Stock/Dmytro_Mykhailov.
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