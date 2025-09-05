Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Брускетты с лососем и укропным муссом
Брускетты с лососем и укропным муссом
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:07

Брускетта с лососем: как хрустящий хлеб скрывает гастрономический заговор

Ресторанная ассоциация раскрыла технологию подачи брускетты с лососем и базиликом

Вы когда-нибудь пробовали брускетту с лососем? Это не просто бутерброд — это маленький гастрономический праздник, родом из Италии. В отличие от привычных сэндвичей, брускетта готовится на хрустящем поджаренном хлебе и щедро украшена начинкой. Идеальный вариант для лёгкого завтрака или вкусной закуски!

Ингредиенты

  • Хлеб — 100 г (лучше багет или чиабатта, но подойдет любой)
  • Лосось (малосольная красная рыба) — 100 г
  • Сливочный сыр — 100 г
  • Брынза — 50 г
  • Зелень — по вкусу (укроп, петрушка, базилик и др.)

Как приготовить брускетту с лососем: пошагово

Нарежьте хлеб кусочками толщиной около 1 см. Если используете багет, режьте по диагонали — так ломтики будут длиннее и красивее. Обжарьте хлеб на сухой сковороде примерно по минуте с каждой стороны, чтобы он стал хрустящим. Можно также подсушить хлеб в духовке или на гриле. Для румяной корочки смажьте хлеб сливочным маслом.

Смешайте сливочный сыр с брынзой в миске до однородной массы. Если хотите, взбейте миксером для воздушной текстуры, но достаточно просто перемешать вилкой. Остудите поджаренный хлеб и щедро намажьте его сырной смесью.

Выложите сверху кусочки малосольного лосося или другой красной рыбы — форели, кеты, горбуши. Рыбы не жалейте, начинка должна быть обильной.

Добавьте зелень по вкусу — укроп, петрушку, зеленый лук или базилик. Можно дополнить блюдо помидорками черри, оливками или дольками лимона. Подавайте сразу, наслаждайтесь.

