Ржаной хлеб здесь играет главную роль: что добавить к красной рыбе для яркой закуски
В этой брускетте встречается северная сдержанность слабосоленого лосося и южный темперамент базилика. Ключевым здесь становится выбор хлеба: только плотный ржаной, с характерной сладостью и терпким ароматом тмина или кориандра. Именно такая основа удерживает жирность сливочного сыра и подчеркивает чистоту вкуса рыбы, не давая им слиться в однородную массу.
Ингредиенты на 4 порции
- Хлеб рижский — 8 шт.
- Филе лосося слабосоленого — 180 г
- Сыр сливочный — 150 г
- Каперсы консервированные — 12 шт.
- Базилик — 4 веточки
- Перец чёрный молотый — по вкусу
Приготовление
- Подготовьте основу. Ломтики рижского хлеба подсушите в тостере или в духовке под разогретым грилем. Важно поймать момент, когда снаружи появится легкая хрустящая корочка, но мякиш внутри останется мягким.
- На остывший хлеб нанесите сливочный сыр толстым, уверенным слоем, распределяя его по всей поверхности. Сверху выложите свежие листочки базилика.
- Рыбу нарежьте тонкими слайсами, сверните их аккуратными рулетиками и распределите по брускеттам. Дополните композицию каперсами. В финале поперчите блюдо и сразу подавайте.
Чтобы маринад от каперсов не размочил сыр и не испортил вид закуски, предварительно обсушите их на бумажном полотенце. В качестве альтернативы лососю можно использовать любую другую рыбу семейства лососевых: семгу или форель. Даже горбуша, которая часто кажется сухой, в этой паре будет смотреться уместно за счет жирного сливочного сыра.
Интересно, что если добавить к этой базе каплю лимонного сока или заменить базилик на тонкий слайс свежего огурца, характер закуски сместится от "дерзкого" к более свежему и акварельному.
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