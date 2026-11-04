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Брускетты с лососем и укропным муссом
Брускетты с лососем и укропным муссом
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Главная / Еда
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 16:37

Ржаной хлеб здесь играет главную роль: что добавить к красной рыбе для яркой закуски

В этой брускетте встречается северная сдержанность слабосоленого лосося и южный темперамент базилика. Ключевым здесь становится выбор хлеба: только плотный ржаной, с характерной сладостью и терпким ароматом тмина или кориандра. Именно такая основа удерживает жирность сливочного сыра и подчеркивает чистоту вкуса рыбы, не давая им слиться в однородную массу.

Ингредиенты на 4 порции

  • Хлеб рижский — 8 шт.
  • Филе лосося слабосоленого — 180 г
  • Сыр сливочный — 150 г
  • Каперсы консервированные — 12 шт.
  • Базилик — 4 веточки
  • Перец чёрный молотый — по вкусу

Приготовление

  1. Подготовьте основу. Ломтики рижского хлеба подсушите в тостере или в духовке под разогретым грилем. Важно поймать момент, когда снаружи появится легкая хрустящая корочка, но мякиш внутри останется мягким.
  2. На остывший хлеб нанесите сливочный сыр толстым, уверенным слоем, распределяя его по всей поверхности. Сверху выложите свежие листочки базилика.
  3. Рыбу нарежьте тонкими слайсами, сверните их аккуратными рулетиками и распределите по брускеттам. Дополните композицию каперсами. В финале поперчите блюдо и сразу подавайте.

Чтобы маринад от каперсов не размочил сыр и не испортил вид закуски, предварительно обсушите их на бумажном полотенце. В качестве альтернативы лососю можно использовать любую другую рыбу семейства лососевых: семгу или форель. Даже горбуша, которая часто кажется сухой, в этой паре будет смотреться уместно за счет жирного сливочного сыра.

Интересно, что если добавить к этой базе каплю лимонного сока или заменить базилик на тонкий слайс свежего огурца, характер закуски сместится от "дерзкого" к более свежему и акварельному.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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