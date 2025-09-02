Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:21

Как распознать перелом дома: простые признаки, которые должен знать каждый

Травматолог Разиуан Бештоев назвал признаки, которые отличают перелом от ушиба

Определить, ушиб это или перелом, можно даже без рентгена, хотя окончательный диагноз всегда ставит врач. Травматолог-ортопед Разиуан Бештоев объяснил, какие признаки помогут заподозрить серьёзное повреждение.

Как распознать перелом

При переломе реакция организма возникает сразу:
• появляется резкая боль, усиливающаяся при малейшем движении или нагрузке;
• почти моментально образуется выраженный отёк и обширная гематома, которая быстро распространяется вниз или в стороны от места травмы;
• синяки могут доходить до пальцев или стопы;
• через несколько минут заметна деформация — конечность принимает неестественное положение или искривляется;
• при смещении костных отломков при движении ощущается характерный хруст.

Признаки ушиба

Ушибы протекают иначе:
• боль носит локальный, "точечный" характер;
• отёк и синяк появляются постепенно — к вечеру или на следующий день;
• деформации нет, хруст отсутствует;
• несмотря на дискомфорт, конечность сохраняет форму и функцию.

"Отек и обширная синяя гематома появляются немедленно и часто расползаются далеко вниз или в сторону от места повреждения", — пояснил Разиуан Бештоев.

Когда обращаться к врачу

Даже если травма кажется незначительной, лучше показать её специалисту. При повреждениях головы или спины необходимо вызывать скорую помощь, а не идти в травмпункт самостоятельно.

Таким образом, отличить ушиб от перелома можно по скорости развития симптомов и наличию деформации, однако визит к врачу остаётся обязательным условием для точной диагностики и безопасного лечения.

