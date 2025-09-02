Как распознать перелом дома: простые признаки, которые должен знать каждый
Определить, ушиб это или перелом, можно даже без рентгена, хотя окончательный диагноз всегда ставит врач. Травматолог-ортопед Разиуан Бештоев объяснил, какие признаки помогут заподозрить серьёзное повреждение.
Как распознать перелом
При переломе реакция организма возникает сразу:
• появляется резкая боль, усиливающаяся при малейшем движении или нагрузке;
• почти моментально образуется выраженный отёк и обширная гематома, которая быстро распространяется вниз или в стороны от места травмы;
• синяки могут доходить до пальцев или стопы;
• через несколько минут заметна деформация — конечность принимает неестественное положение или искривляется;
• при смещении костных отломков при движении ощущается характерный хруст.
Признаки ушиба
Ушибы протекают иначе:
• боль носит локальный, "точечный" характер;
• отёк и синяк появляются постепенно — к вечеру или на следующий день;
• деформации нет, хруст отсутствует;
• несмотря на дискомфорт, конечность сохраняет форму и функцию.
"Отек и обширная синяя гематома появляются немедленно и часто расползаются далеко вниз или в сторону от места повреждения", — пояснил Разиуан Бештоев.
Когда обращаться к врачу
Даже если травма кажется незначительной, лучше показать её специалисту. При повреждениях головы или спины необходимо вызывать скорую помощь, а не идти в травмпункт самостоятельно.
Таким образом, отличить ушиб от перелома можно по скорости развития симптомов и наличию деформации, однако визит к врачу остаётся обязательным условием для точной диагностики и безопасного лечения.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru