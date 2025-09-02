Как распознать перелом дома: простые признаки, которые должен знать каждый

Определить, ушиб это или перелом, можно даже без рентгена, хотя окончательный диагноз всегда ставит врач. Травматолог-ортопед Разиуан Бештоев объяснил, какие признаки помогут заподозрить серьёзное повреждение.

Как распознать перелом

При переломе реакция организма возникает сразу:

• появляется резкая боль, усиливающаяся при малейшем движении или нагрузке;

• почти моментально образуется выраженный отёк и обширная гематома, которая быстро распространяется вниз или в стороны от места травмы;

• синяки могут доходить до пальцев или стопы;

• через несколько минут заметна деформация — конечность принимает неестественное положение или искривляется;

• при смещении костных отломков при движении ощущается характерный хруст.

Признаки ушиба

Ушибы протекают иначе:

• боль носит локальный, "точечный" характер;

• отёк и синяк появляются постепенно — к вечеру или на следующий день;

• деформации нет, хруст отсутствует;

• несмотря на дискомфорт, конечность сохраняет форму и функцию.

"Отек и обширная синяя гематома появляются немедленно и часто расползаются далеко вниз или в сторону от места повреждения", — пояснил Разиуан Бештоев.

Когда обращаться к врачу

Даже если травма кажется незначительной, лучше показать её специалисту. При повреждениях головы или спины необходимо вызывать скорую помощь, а не идти в травмпункт самостоятельно.

Таким образом, отличить ушиб от перелома можно по скорости развития симптомов и наличию деформации, однако визит к врачу остаётся обязательным условием для точной диагностики и безопасного лечения.