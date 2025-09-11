Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:28

От мыслей о разводе до новой реальности: как Эмма Уиллис переживала болезнь мужа

Эмма Хеминг Уиллис рассказала о мыслях о разводе до диагноза деменции у Брюса Уиллиса

Иногда даже самые крепкие браки проходят через испытания, когда привычная жизнь рушится и на первый план выходят болезни и внутренние кризисы. История семьи Брюса и Эммы Уиллис — пример того, как болезнь меняет не только жизнь самого человека, но и его близких. Жена актёра призналась, что за несколько лет до постановки диагноза лобно-височной деменции она серьёзно думала о разводе. Тогда казалось, что их союз разрушается, и причина этому — неразрешимые личные проблемы. На деле всё оказалось куда глубже: изменения в поведении и речи супруга были первыми симптомами тяжёлого заболевания.

Первые тревожные сигналы

Эмма Хеминг Уиллис вспоминает, что в какой-то момент перестала узнавать мужа. Он стал другим человеком, и это пугало. Разговоры переставали складываться, а его речь становилась всё более запутанной. Сначала всё выглядело как усталость или стресс, но постепенно стало ясно: что-то идёт не так.

"Что происходит? Это не тот человек, за которого я выходила замуж. Что-то тут не так", — сказала модель и актриса Эмма Уиллис.

Вскоре к трудностям в общении добавились новые проявления: Брюс начал заикаться, терял нить разговора. Эмма не могла понять, почему их отношения меняются, и чувствовала, что у их брака нет будущего.

Брак на грани

Сомнения касались не только супруга, но и её самой. Эмма признаётся, что начала разочаровываться в своей "романтической истории", в которую так верила. Казалось, что сказка закончилась.

"Я чувствовала, что мой брак рушится", — отметила Эмма Уиллис.

На этом фоне копились раздражение и злость. Она переживала, что сама стала источником проблем, и это тяжело отражалось на семье. По её словам, она была в крайне подавленном состоянии и не могла отделить личные эмоции от реальной ситуации.

Диагноз, который всё объяснил

Ответы пришли только тогда, когда врачами был поставлен диагноз: лобно-височная деменция. Эта болезнь поражает участки мозга, отвечающие за поведение, речь и эмоции. Становится понятно, почему привычный человек меняется до неузнаваемости.

"Лобно-височная деменция не кричит, а шепчет. Очень сложно бывает понять, где заканчивается Брюс и где начинается его болезнь", — пояснила Эмма Уиллис.

Только после диагноза она смогла осознать, что изменения в их отношениях были не её виной и не выбором мужа, а результатом разрушительного действия болезни.

Жизнь в новой реальности

Эмма откровенно призналась, что в тот период её одолевали сильная злость и печаль. Состояние неопределённости делало всё ещё тяжелее: ведь невозможно было понять, с кем именно она общается — с Брюсом или с болезнью.

"Мне было очень трудно отделить то, на что я злюсь, от того, на кого я злюсь", — сказала Эмма.

Она признаётся, что это негативно сказывалось на всех: на муже, на детях и на ней самой. Только понимание диагноза дало возможность переосмыслить происходящее и начать адаптироваться.

