Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:35

Она снова стала женой, а не сиделкой: Эмма Хеминг открыла правду о жизни с Брюсом Уиллисом

Эмма Хеминг назвала переселение Брюса Уиллиса в дом с сиделками "огромным подарком"

История борьбы Брюса Уиллиса с болезнью продолжает трогать сердца поклонников по всему миру. С весны 2022 года, когда актер объявил о завершении карьеры, внимание общественности приковано к его состоянию. Звезда "Крепкого орешка" страдает прогрессирующей лобно-височной деменцией, которая постепенно лишила его возможности говорить, читать и даже самостоятельно передвигаться.

Недавно жена актера, модель Эмма Хеминг-Уиллис, призналась: переселение мужа в отдельный дом с сиделками оказалось непростым, но верным решением. Этот шаг изменил атмосферу в семье и дал возможность всем членам семьи по-новому выстроить отношения.

"Несмотря на грусть и дискомфорт, это был правильный шаг для него, для наших дочерей и для меня. В итоге я снова смогла стать его женой. Это огромный подарок", — пояснила Эмма Хеминг-Уиллис.

Независимость и новые привычки

Отселение в дом с профессиональным уходом позволило Брюсу обрести немного самостоятельности. По словам супруги, у него появились регулярные встречи с друзьями по пятницам. Для человека с таким диагнозом даже небольшие изменения в сторону социальной активности становятся важным шагом.

Эмма признается, что теперь чувствует себя не сиделкой, а именно женой. Раньше её жизнь полностью была подчинена уходу за мужем, что отнимало силы и оставляло мало пространства для нормальной семейной атмосферы.

Мифы и правда

  • Миф: переселение означает отказ от близкого человека.

  • Правда: это форма заботы, позволяющая сохранить семью и обеспечить профессиональный уход.

  • Миф: при деменции невозможно сохранить радость жизни.

  • Правда: даже небольшие встречи и ритуалы поддерживают эмоциональное состояние.

  • Миф: уход должен быть исключительно семейным.

  • Правда: подключение специалистов снижает нагрузку и повышает качество жизни.

3 интересных факта

  1. Брюс Уиллис оставил Голливуд весной 2022 года и с тех пор полностью посвятил себя семье.

  2. Лобно-височная деменция чаще всего диагностируется у людей в возрасте 50-60 лет.

  3. Несмотря на болезнь, актёр остаётся в центре внимания поклонников и регулярно получает слова поддержки со всего мира.

Исторический контекст

Истории звёзд, столкнувшихся с тяжёлыми болезнями, не раз становились примером для общества. Так, Глен Кэмпбелл — легенда кантри — также страдал деменцией, и его семья прошла через похожие испытания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эд Харрис сыграет голливудского агента в сериале сегодня в 3:14

Эд Харрис в Marvel: неожиданное превращение голливудского агента в манипулятора разума

Эд Харрис присоединился к актерскому составу сериала Marvel "Чудо-человек". Он сыграет агента Нила Сарояна в новом проекте, который вскоре выйдет на Disney+.

Читать полностью » Милана Стар приобрела Mercedes-Benz V-Class стоимостью 13 миллионов рублей сегодня в 2:09

15 лет и уже бизнесвумен: Милана Стар похвасталась своим роскошным автомобилем

15-летняя Милана Стар, дочь Виталия Гогунского, приобрела дорогой Mercedes за 13 миллионов рублей. Читайте, как девушка заявляет о себе как бизнесвумен.

Читать полностью » Третий сезон сегодня в 1:54

Эйфория возвращается! Третий сезон обещает эпические повороты

Третий сезон "Эйфории" стартует весной 2026 года, обещая новые сюжетные повороты и возвращение любимых героев.

Читать полностью » Третий сезон сегодня в 0:59

В 2026 году Вестерос снова разгорается: что ждать от новых проектов по "Игре престолов"

В 2026 году поклонников вселенной "Игры престолов" ждут два крупных события: третий сезон "Дома Дракона" и новый сериал "Рыцарь Семи королевств".

Читать полностью » Айк Баринхольц заявил, что не встретится с Илоном Маском перед съемками фильма вчера в 23:15

Не встречаясь с Маском: как Баринхольц готовится сыграть Илона Маска

Айк Баринхольц рассказал, что не встретится с Илоном Маском перед съемками фильма "Искусственный". Актер поделился впечатлениями о работе с режиссером Лукой Гуаданьино.

Читать полностью » Сестры Серена и Винус Уильямс запускают подкаст о карьере и личной жизни вчера в 20:59

Сестры Уильямс раскрывают тайны! Новый подкаст о жизни, спорте и шокирующих откровениях

Сестры Уильямс запустили подкаст, где откроются о своей жизни, спорте и взаимоотношениях. Что будет в первом выпуске, и как это изменит их образ в глазах публики?

Читать полностью » Российский стример Nix собрал рекордные 400 тысяч зрителей на своей трансляции вчера в 18:40

Русский стример переписал историю Twitch: рекорд побил все ожидания

Во время финала The International 2025 один из самых известных стримеров СНГ собрал рекордное количество зрителей, превысив прежние достижения.

Читать полностью » Леонардо ДиКаприо сыграет главную роль в вчера в 17:49

Тридцать лет спустя: Манн решился снять продолжение самого культового боевика с ДиКаприо

Майкл Манн запускает приквел культовой "Схватки". Леонардо ДиКаприо может сыграть главную роль, а студии уже готовят рекордный бюджет.

Читать полностью »

Новости
Еда

Картофельный рулет с фаршем в духовке сохраняет сочность начинки при запекании
Авто и мото

"АвтоВАЗ" рассматривает локализацию производства в Египте и странах Магриба
Технологии

Xiaomi Pad 8 Pro получил 2697 и 9485 баллов в тестах Geekbench
ДФО

Следком Приморья сообщил о задержании семи подозреваемых в хищении земли
Красота и здоровье

История спасения: как обычный ремень предотвратил смертельное кровотечение
Дом

Эксперты объясняют, какие ошибки при использовании микроволновки сокращают срок службы
Питомцы

Ветеринарные эксперты назвали 9 признаков плохого корма для кошек
Еда

Баклажаны на гриле по традиционному методу средиземноморской кухни готовятся с чесноком и специями
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet