Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Деми Мур
Деми Мур
© commons.wikimedia.org by Jay Dixit is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:26

Деми Мур нарушила молчание: что она рассказала о болезни Брюса Уиллиса

Деми Мур рассказала, как болезнь изменила Брюса Уиллиса

Деми Мур редко делится личными переживаниями, но в этот раз актриса откровенно рассказала о том, как болезнь изменила её бывшего мужа Брюса Уиллиса. Актер уже несколько лет борется с лобно-височной деменцией, и это испытание стало настоящим вызовом для всей его семьи.

Поддержка семьи и критика в адрес Эммы Хеминг

После того как у Уиллиса диагностировали заболевание, рядом с ним остались самые близкие. Поддержку оказывают не только его нынешняя супруга Эмма Хеминг, но и бывшая жена Деми Мур, с которой актёр сохранил тёплые отношения. На прошлой неделе Хеминг призналась, что из-за прогрессирования болезни ей пришлось организовать для мужа отдельный дом, где за ним круглосуточно присматривает команда специалистов. Это решение вызвало неоднозначную реакцию общественности: Эмму обвинили в желании извлечь выгоду, ведь вскоре выйдут её мемуары "Неожиданное путешествие".

Телеведущая Опра Уинфри в интервью затронула этот острый вопрос, и именно тогда к беседе подключилась Мур. Актриса заявила, что не видит в действиях Эммы ничего предосудительного и считает её поступки проявлением заботы.

"Это тяжело видеть"

Деми Мур призналась, что перемены в жизни Уиллиса стали для неё настоящим испытанием.

"Все это сложно. Тяжело видеть, как кто-то, кто был таким энергичным, сильным и целеустремленным, превращается в другого человека", — сказала актриса Деми Мур.

Она подчеркнула, что самое важное — не сравнивать сегодняшнего Брюса с тем, каким он был раньше, и не строить ожиданий. Только приняв его таким, каким он стал, можно ощутить нежность и любовь.

Жизнь "здесь и сейчас"

По словам актрисы, она стала относиться к бывшему мужу как к ребенку, которому нужно гораздо больше заботы и внимания. Такой подход помог ей справляться с тревогой и чувством утраты.

"Ему нужно гораздо больше заботы. Поэтому сейчас самое важное для меня — это прийти и быть рядом", — добавила Деми Мур.

Актриса призналась, что старается сосредоточиться на настоящем моменте. Она отмечает, что несмотря на болезнь, в Уиллисе до сих пор можно уловить знакомые черты — пусть и не всегда выраженные словами. Это приносит ей радость и позволяет сохранять внутреннее равновесие.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Федеральная торговая комиссия США: Disney нарушила правила COPPA на YouTube вчера в 18:58

Тайная слежка за детьми в сети: Disney пришлось платить за ошибки в YouTube

Disney оказалась в центре громкого скандала: FTC обвинила компанию в нарушении детской приватности на YouTube, а урегулирование стоило миллионы.

Читать полностью » Том Холланд рассказал IGN о жизни с СДВГ и дислексией вчера в 17:59

Секрет Томa Холланда: как диагноз помогает играть супергероев

Том Холланд рассказал о своём опыте жизни с СДВГ и дислексией, объяснил, как творчество помогает справляться с трудностями, и дал советы тем, кто сталкивается с похожими особенностями.

Читать полностью » Спин-офф вчера в 16:52

Сериал ещё не вышел, а его уже продлили: феномен "Газеты" от создателей "Офиса"

Новый спин-офф "Офиса" переносит зрителей в редакцию газеты на Среднем Западе США. Продолжение уже заказано, и интрига только начинается.

Читать полностью » В Санкт-Петербурге открывают Центр современного искусства имени Сергея Курехина вчера в 15:59

Петербург возвращает долг: Центр имени Курехина открывается спустя десятилетие

В Петербурге готовят к открытию Центр имени Сергея Курехина, который десять лет находился на реконструкции. Что ждёт горожан в обновлённом пространстве?

Читать полностью » Герцогиня Сассекская Меган Маркл трогательно поздравила маму Дорию Рэгланд с 69-летием вчера в 14:53

Тёплый жест Меган Маркл растрогал поклонников по всему миру

Меган Маркл поделилась редким семейным видео и трогательно поздравила маму с днём рождения. Поклонники оценили этот жест как очень искренний.

Читать полностью » Депутат Госдумы Михаил Берулава предложил присвоить Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России вчера в 13:05

От интернет-шутки до государственной награды: новый поворот в судьбе Шуфутинского

Михаила Шуфутинского вновь обсуждают в Госдуме: депутаты уверены, что его творчество и культовое "Третье сентября" заслуживают особого признания.

Читать полностью » Кевин Костнер начал встречаться с режиссёром Келли Нунан Горес — Daily Mail вчера в 12:55

Кевин Костнер снова влюблён: кто занял место бывшей жены миллиардера

70-летний Кевин Костнер после громкого развода снова нашел счастье в личной жизни. Его избранницей стала режиссер Келли Нунан Горес.

Читать полностью » Карди Би оправдана в Лос-Анджелесе по делу о нападении на охранницу клиники вчера в 11:56

Карди Би вышла из суда победительницей: чем обернулось дело о нападении на охранницу

Судебный процесс против Карди Би завершился неожиданно, но сама певица дала понять, что готова жёстко защищать своё имя и репутацию.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Врачи: рельефный пресс возможен только при низком проценте жира
Еда

Французский шеф Лоран Мариотт показал рецепт салата из фасоли и инжира
Туризм

Долина гейзеров на Камчатке: как добраться и что увидеть
Садоводство

Пищевая сода спасет урожай: как приготовить волшебный раствор от вредителей
Еда

Приготовление щуки с картошкой в духовке: пошаговый рецепт от шеф-поваров
Красота и здоровье

Александр Мясников назвал сладкие газированные напитки самым вредным продуктом для детей
Дом

Флорист Елена Каплина назвала растения, приносящие удачу и гармонию в доме
Питомцы

ASPCA: чёрные собаки и кошки дольше других остаются в приютах из-за стереотипов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet