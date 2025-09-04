Деми Мур нарушила молчание: что она рассказала о болезни Брюса Уиллиса

Деми Мур редко делится личными переживаниями, но в этот раз актриса откровенно рассказала о том, как болезнь изменила её бывшего мужа Брюса Уиллиса. Актер уже несколько лет борется с лобно-височной деменцией, и это испытание стало настоящим вызовом для всей его семьи.

Поддержка семьи и критика в адрес Эммы Хеминг

После того как у Уиллиса диагностировали заболевание, рядом с ним остались самые близкие. Поддержку оказывают не только его нынешняя супруга Эмма Хеминг, но и бывшая жена Деми Мур, с которой актёр сохранил тёплые отношения. На прошлой неделе Хеминг призналась, что из-за прогрессирования болезни ей пришлось организовать для мужа отдельный дом, где за ним круглосуточно присматривает команда специалистов. Это решение вызвало неоднозначную реакцию общественности: Эмму обвинили в желании извлечь выгоду, ведь вскоре выйдут её мемуары "Неожиданное путешествие".

Телеведущая Опра Уинфри в интервью затронула этот острый вопрос, и именно тогда к беседе подключилась Мур. Актриса заявила, что не видит в действиях Эммы ничего предосудительного и считает её поступки проявлением заботы.

"Это тяжело видеть"

Деми Мур призналась, что перемены в жизни Уиллиса стали для неё настоящим испытанием.

"Все это сложно. Тяжело видеть, как кто-то, кто был таким энергичным, сильным и целеустремленным, превращается в другого человека", — сказала актриса Деми Мур.

Она подчеркнула, что самое важное — не сравнивать сегодняшнего Брюса с тем, каким он был раньше, и не строить ожиданий. Только приняв его таким, каким он стал, можно ощутить нежность и любовь.

Жизнь "здесь и сейчас"

По словам актрисы, она стала относиться к бывшему мужу как к ребенку, которому нужно гораздо больше заботы и внимания. Такой подход помог ей справляться с тревогой и чувством утраты.

"Ему нужно гораздо больше заботы. Поэтому сейчас самое важное для меня — это прийти и быть рядом", — добавила Деми Мур.

Актриса призналась, что старается сосредоточиться на настоящем моменте. Она отмечает, что несмотря на болезнь, в Уиллисе до сих пор можно уловить знакомые черты — пусть и не всегда выраженные словами. Это приносит ей радость и позволяет сохранять внутреннее равновесие.