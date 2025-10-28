Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Джереми Аллен Уайт
Джереми Аллен Уайт
© commons.wikimedia.org by Bryan Berlin is licensed under CC BY-SA 4.0
Опубликована сегодня в 8:20

Фильм, где рок уснул: за что критики разгромили звезду "Бесстыжих"

Джереми Аллен Уайт не убедил критиков в роли Брюса Спрингстина

Кинокартина "Спрингстин. Избавь меня от небытия" обещала стать громким событием — редким случаем, когда Голливуд берётся за легенду, значимую не только для Америки, но и для мировой культуры. Однако вместо эмоционального погружения в мир Брюса Спрингстина зрители получили камерную драму, в которой живой дух музыканта растворился в академичности и излишнем самоанализе.

Портрет музыканта без электричества

Когда стало известно, что Джереми Аллен Уайт сыграет "Босса", поклонники были заинтригованы: актёр, прославившийся благодаря сериалу "Медведь", казался способным передать внутреннее напряжение и уязвимость Спрингстина. Но на экране всё оказалось сложнее. Уайт будто утонул в молчании своего героя — слишком тихом, слишком сдержанном, чтобы в нём зазвучала настоящая рок-н-ролльная энергия.

По мнению критиков, проблема не в игре актёра, а в концепции фильма. Авторы решили оттолкнуться от альбома "Небраска" — одного из самых мрачных и минималистичных в карьере музыканта. Казалось бы, отличная идея для психологического кино, но режиссёр выбрал путь чрезмерной созерцательности. Сюжет построен вокруг дней, когда Спрингстин записывал альбом в одиночестве у себя дома, борясь с внутренними демонами. Всё это превращается в почти музейный опыт — красивый, но холодный.

"Какие бы заявления о величии ни делались для альбома, они не отражают того, за что люди любили Брюса все эти годы", — написал кинокритик Оуэн Глейберман.

Почему фильм не зазвучал

Альбом "Небраска" всегда был особенным — тихим, почти шепотом рассказанным признанием о тьме, одиночестве и потере веры. В нём не было привычных гимнов, заводящих тысячи зрителей на концертах. Но именно эта внутренняя боль делала музыку живой. В фильме же, по мнению многих, не хватает искры. Сцены, где герой сидит с гитарой в темноте комнаты, наполнены атмосферой, но не смыслом.

Режиссёр явно пытался сделать кино "высокого тона": показать не карьеру звезды, а путь человека, ищущего себя. Однако баланс не найден — история кажется надуманной, а эмоции актёров сдержанными до стерильности. Для зрителя, ожидавшего настоящего рок-н-ролла, результат оказался чересчур спокойным.

Внутренняя драма и холодная режиссура

Одним из центральных мотивов ленты становятся отношения Спрингстина с отцом — человеком жёстким, замкнутым, отстранённым. Именно это напряжение между поколениями, по замыслу сценаристов, рождает музыку "Небраски". Но если в песнях чувствуется боль и отчаяние, то в фильме она будто растворяется в серых стенах и длинных паузах. Метафора исцеления через искусство превращается в иллюстрацию без дыхания.

Тем не менее, внимательность к деталям эпохи заслуживает уважения. Костюмы, обстановка, старые магнитофоны и тёплый аналоговый свет создают ощущение подлинности. Кажется, будто мы действительно переносимся в Нью-Джерси начала 1980-х. Но всё это визуальное великолепие не способно заменить эмоциональную глубину, которой зрители ждали от истории.

Что можно было сделать иначе

  1. Добавить больше контраста между тишиной и звуком, чтобы подчеркнуть внутренний взрыв героя.

  2. Ввести сцены с реальными концертами или моментами вдохновения.

  3. Сместить акцент с депрессии на процесс творчества — показать, как рождается песня, а не только страдание.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: режиссёр сделал акцент на мрачной стороне жизни музыканта.

  • Последствие: фильм утратил ритм и эмоциональную энергию.

  • Альтернатива: более сбалансированный подход — сочетание личных переживаний с творческими озарениями, как это сделано, например, в байопиках "Рэй" или "Элвис".

А что если…

Если бы создатели пошли по пути документальной драмы, сочетая интервью, концертные хроники и реконструкции, фильм мог бы стать откровением. Ведь сама жизнь Спрингстина — уже готовая история о силе духа, борьбе с депрессией и верности своему делу. Возможно, именно этого формата ждали фанаты — меньше постановки, больше правды.

Мифы и правда

Миф: фильм рассказывает историю создания всех хитов Спрингстина.
Правда: действие ограничено периодом записи одного альбома — "Небраска".

Миф: Джереми Аллен Уайт поёт сам.
Правда: часть песен действительно исполнена им, но ключевые фрагменты озвучены оригинальными треками.

Миф: проект задумывался как коммерческий байопик.
Правда: студия 20th Century Studios изначально позиционировала его как арт-драму.

FAQ

Как фильм восприняли фанаты?
Мнения разделились: одни восхищаются атмосферой, другие называют картину скучной.

Стоит ли смотреть, если не знаком с Спрингстином?
Да, если вы любите психологические драмы и визуально выразительное кино, но ожидать драйва не стоит.

Будет ли номинация на "Оскар"?
Эксперты считают, что возможны заявки за актёрскую игру и операторскую работу, но не за сценарий.

Исторический контекст

Альбом "Небраска" стал символом внутреннего кризиса Спрингстина. После оглушительного успеха "The River" он погрузился в депрессию и записал песни в одиночестве, используя обычный кассетник. Эти черновики так и стали финальной версией альбома. Музыкант показал, что сила рока — не только в звуке, но и в тишине. Но в кино эта тишина, к сожалению, оказалась слишком громкой.

