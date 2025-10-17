Когда актёр становится музыкантом: как Джереми Аллен Уайт показал настоящего Спрингстина без маски
На Лондонском кинофестивале BFI-2025 состоялась премьера фильма "Избавь меня от небытия", который стал одной из самых ожидаемых картин сезона. Ленту представили Брюс Спрингстин и Джереми Аллен Уайт, сыгравший главную роль. Режиссёром проекта выступил Скотт Купер, известный по фильмам "Сумеречная зона" и "Из пекла". Картина основана на книге Уоррена Зэйнса Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska, вышедшей в 2023 году.
76-летний Спрингстин и 34-летний Уайт появились вместе на красной дорожке у Королевского фестивального зала, где проходила премьера. Артисты не скрывали взаимного восхищения, улыбались и активно общались с журналистами. На показе также присутствовали Джереми Стронг, Стивен Грэм, Одесса Янг и другие участники съёмочной группы.
История создания легендарного альбома
Сюжет фильма погружает зрителя в 1982 год — время, когда Брюс Спрингстин записал свой шестой студийный альбом Nebraska. Вопреки ожиданиям звукозаписывающих компаний, музыкант отказался от масштабных студийных сеансов и создал пластинку в одиночестве, используя домашний кассетный магнитофон в спальне своего дома в Нью-Джерси.
Эта импровизированная запись стала не просто экспериментом, а личным манифестом — мрачным, искренним и почти исповедальным. Спрингстин исследовал темы одиночества, вины и веры, создавая портрет Америки, потерявшей иллюзии.
"Nebraska — это альбом, который изменил меня. Я услышал в нём собственное отражение", — отметил певец Брюс Спрингстин.
Джереми Аллен Уайт — в новой роли
После успеха сериала The Bear, принесшего Уайту "Эмми" и "Золотой глобус", актёр выбрал проект, далекий от привычного формата. Он не только сыграл молодого Спрингстина, но и прошёл музыкальную подготовку, чтобы максимально точно передать стиль, манеру и внутреннюю динамику артиста начала 1980-х.
По словам режиссёра, Уайт сумел показать "Брюса без маски — человека, ищущего смысл в собственном голосе". Работа актёра уже получила первые восторженные отклики критиков, назвавших его игру "тонкой и обжигающе честной".
Сравнение: книга и фильм
|Элемент
|Книга Уоррена Зэйнса
|Фильм Скотта Купера
|Жанр
|Документальная хроника
|Биографическая драма
|Фокус
|История создания альбома и культурный контекст
|Психологический портрет музыканта
|Персонажи
|Реальные участники записи и окружение Спрингстина
|Молодой Брюс, его внутренние конфликты, семья
|Тон
|Аналитический, документальный
|Эмоциональный, визуально насыщенный
Как создавался проект
Производство картины началось в 2023 году при поддержке студии A24. Основная часть съёмок проходила в Нью-Джерси, где воссоздали атмосферу 80-х с аутентичными интерьерами, аналоговой техникой и старинными гитарами. Композитор фильма использовал переработанные фрагменты оригинальных демозаписей Nebraska, что придало звуку особую интимность.
Спрингстин лично консультировал творческую команду, помогая передать дух своего альбома. По словам продюсеров, он участвовал в монтаже и одобрил окончательную версию.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: попытка записать альбом в студийном формате, как требовали продюсеры.
→ Последствие: теряется интимность и энергия песен.
→ Альтернатива: домашняя запись на кассетник — решение, ставшее легендой.
А что если бы альбом не вышел?
Если бы Nebraska осталась в столе, мир, возможно, не увидел бы ни Born in the U. S.A., ни многих последующих хитов. Этот альбом стал точкой внутреннего перерождения Спрингстина — из мейнстримного рокера он превратился в автора, не боящегося тишины.
Часто задаваемые вопросы
— Когда фильм выйдет в мировой прокат?
Премьера в США запланирована на январь 2026 года, в Европе — весной.
— Исполняет ли Джереми Аллен Уайт песни сам?
Да, он записал вокальные партии, консультируясь с Спрингстином и его звукоинженером.
— Это документальный фильм или художественный?
Художественный, но основанный на реальных событиях и выдержках из интервью музыканта.
Мифы и правда
Миф: Nebraska задумывался как акустический альбом.
Правда: изначально Спрингстин планировал записать полноценный рок-диск с E Street Band, но оставил демо как финальную версию.
Миф: Спрингстин не хотел экранизации своей жизни.
Правда: музыкант долго отказывался от биографий, но сам предложил Куперу адаптацию книги Зэйнса.
Миф: в фильме использованы реальные записи альбома.
Правда: нет, все композиции были переозвучены специально для картины.
Интересные факты
-
Название фильма Deliver Me From Nowhere — цитата из черновика песни "Reason to Believe".
-
Для съёмок использовалась та же модель магнитофона TEAC, на которой Спрингстин записывал оригинальный альбом.
-
Некоторые сцены снимались в настоящем доме певца, где и родилась идея Nebraska.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru