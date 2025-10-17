Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Джереми Аллен Уайт
Джереми Аллен Уайт
© commons.wikimedia.org by Bryan Berlin is licensed under CC BY-SA 4.0
Опубликована сегодня в 7:33

Когда актёр становится музыкантом: как Джереми Аллен Уайт показал настоящего Спрингстина без маски

Брюс Спрингстин и Джереми Аллен Уайт представили фильм "Избавь меня от небытия"

На Лондонском кинофестивале BFI-2025 состоялась премьера фильма "Избавь меня от небытия", который стал одной из самых ожидаемых картин сезона. Ленту представили Брюс Спрингстин и Джереми Аллен Уайт, сыгравший главную роль. Режиссёром проекта выступил Скотт Купер, известный по фильмам "Сумеречная зона" и "Из пекла". Картина основана на книге Уоррена Зэйнса Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska, вышедшей в 2023 году.

76-летний Спрингстин и 34-летний Уайт появились вместе на красной дорожке у Королевского фестивального зала, где проходила премьера. Артисты не скрывали взаимного восхищения, улыбались и активно общались с журналистами. На показе также присутствовали Джереми Стронг, Стивен Грэм, Одесса Янг и другие участники съёмочной группы.

История создания легендарного альбома

Сюжет фильма погружает зрителя в 1982 год — время, когда Брюс Спрингстин записал свой шестой студийный альбом Nebraska. Вопреки ожиданиям звукозаписывающих компаний, музыкант отказался от масштабных студийных сеансов и создал пластинку в одиночестве, используя домашний кассетный магнитофон в спальне своего дома в Нью-Джерси.

Эта импровизированная запись стала не просто экспериментом, а личным манифестом — мрачным, искренним и почти исповедальным. Спрингстин исследовал темы одиночества, вины и веры, создавая портрет Америки, потерявшей иллюзии.

"Nebraska — это альбом, который изменил меня. Я услышал в нём собственное отражение", — отметил певец Брюс Спрингстин.

Джереми Аллен Уайт — в новой роли

После успеха сериала The Bear, принесшего Уайту "Эмми" и "Золотой глобус", актёр выбрал проект, далекий от привычного формата. Он не только сыграл молодого Спрингстина, но и прошёл музыкальную подготовку, чтобы максимально точно передать стиль, манеру и внутреннюю динамику артиста начала 1980-х.

По словам режиссёра, Уайт сумел показать "Брюса без маски — человека, ищущего смысл в собственном голосе". Работа актёра уже получила первые восторженные отклики критиков, назвавших его игру "тонкой и обжигающе честной".

Сравнение: книга и фильм

Элемент Книга Уоррена Зэйнса Фильм Скотта Купера
Жанр Документальная хроника Биографическая драма
Фокус История создания альбома и культурный контекст Психологический портрет музыканта
Персонажи Реальные участники записи и окружение Спрингстина Молодой Брюс, его внутренние конфликты, семья
Тон Аналитический, документальный Эмоциональный, визуально насыщенный

Как создавался проект

Производство картины началось в 2023 году при поддержке студии A24. Основная часть съёмок проходила в Нью-Джерси, где воссоздали атмосферу 80-х с аутентичными интерьерами, аналоговой техникой и старинными гитарами. Композитор фильма использовал переработанные фрагменты оригинальных демозаписей Nebraska, что придало звуку особую интимность.

Спрингстин лично консультировал творческую команду, помогая передать дух своего альбома. По словам продюсеров, он участвовал в монтаже и одобрил окончательную версию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: попытка записать альбом в студийном формате, как требовали продюсеры.
→ Последствие: теряется интимность и энергия песен.
→ Альтернатива: домашняя запись на кассетник — решение, ставшее легендой.

А что если бы альбом не вышел?

Если бы Nebraska осталась в столе, мир, возможно, не увидел бы ни Born in the U. S.A., ни многих последующих хитов. Этот альбом стал точкой внутреннего перерождения Спрингстина — из мейнстримного рокера он превратился в автора, не боящегося тишины.

Часто задаваемые вопросы

— Когда фильм выйдет в мировой прокат?
Премьера в США запланирована на январь 2026 года, в Европе — весной.

— Исполняет ли Джереми Аллен Уайт песни сам?
Да, он записал вокальные партии, консультируясь с Спрингстином и его звукоинженером.

— Это документальный фильм или художественный?
Художественный, но основанный на реальных событиях и выдержках из интервью музыканта.

Мифы и правда

Миф: Nebraska задумывался как акустический альбом.
Правда: изначально Спрингстин планировал записать полноценный рок-диск с E Street Band, но оставил демо как финальную версию.

Миф: Спрингстин не хотел экранизации своей жизни.
Правда: музыкант долго отказывался от биографий, но сам предложил Куперу адаптацию книги Зэйнса.

Миф: в фильме использованы реальные записи альбома.
Правда: нет, все композиции были переозвучены специально для картины.

Интересные факты

  1. Название фильма Deliver Me From Nowhere — цитата из черновика песни "Reason to Believe".

  2. Для съёмок использовалась та же модель магнитофона TEAC, на которой Спрингстин записывал оригинальный альбом.

  3. Некоторые сцены снимались в настоящем доме певца, где и родилась идея Nebraska.

