Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Руки на клавиатуре
Руки на клавиатуре
© unsplash.com by Courtney Recker is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:19

Весь интернет в трёх кнопках: мало кто пользуется этой возможностью Windows

Ctrl + Shift + T и другие комбинации для быстрого управления вкладками

Многие пользователи Windows легко вспомнят популярные сочетания клавиш: Alt + F4, чтобы закрыть окно, Ctrl + F для поиска или Ctrl + Z для отмены действий. Однако среди этих "звёзд" есть и малоизвестный герой — комбинация Ctrl + Shift + T. Её ценность особенно проявляется тогда, когда в браузере случайно закрывается важная вкладка.

При нажатии этих трёх клавиш система мгновенно восстанавливает последнюю закрытую вкладку. Не нужно снова искать ссылку или вспоминать адрес сайта — всё откроется в том же виде, как было.

Как управлять вкладками без мыши

Секреты работы с вкладками на этом не заканчиваются. Вот несколько полезных комбинаций, которые помогут работать быстрее:

  • Ctrl + T — открыть новую вкладку.
  • Ctrl + W — закрыть текущую вкладку.
  • Ctrl + Tab — перейти к следующей.
  • Ctrl + Shift + Tab — вернуться на предыдущую.
  • Ctrl + Shift + N — запустить приватный режим.

Когда вкладки уже не нужны

Современные браузеры с искусственным интеллектом постепенно избавляют пользователей от необходимости вручную искать нужную вкладку. Например, Dia от The Browser Company способен сам извлекать важную информацию из уже открытых страниц. Это значит, что скоро даже Ctrl + Shift + T может понадобиться всё реже — умный браузер сделает всё за вас.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Украшения из бивня мамонта разрушались за 2 года — исследование археологов вчера в 22:32

Бусина из бивня мамонта — роскошь с коротким сроком годности

Два года омские археологи носили браслет с бусиной из бивня мамонта. Результат удивил: даже при бережном обращении украшение быстро разрушалось. Что это говорит о древних мастерах? Читайте в нашем материале.

Читать полностью » Археологи обнаружили бумеранг из бивня мамонта возрастом 42 000 лет в Польше вчера в 21:26

Как древний бумеранг может изменить наше понимание эволюции

40 000 лет назад кто-то вырезал бумеранг из бивня мамонта. Новый анализ показал: он старше, чем думали, и принадлежал эпохе первых кроманьонцев.

Читать полностью » Археологи нашли ракушку возрастом 6000 лет в неолитической могиле ребёнка в Сибири вчера в 21:19

Тайна неолитического ребёнка: зачем в Сибирь принесли морской трофей

В детской могиле эпохи неолита на Алтае нашли раковину морской улитки — она проделала путь в тысячи километров. Кто и зачем положил её в захоронение? Учёные раскрывают тайну древнего артефакта.

Читать полностью » Собаки ледникового периода питались сырой рыбой и мясом медведя сегодня в 20:12

Не верь глазам: древние собаки ели то, что не снилось их потомкам

Древние собаки охотников на белых медведей оказались заражены ленточными червями. Учёные изучили 9000-летние экскременты с Жоховской стоянки и выяснили, чем кормили питомцев.

Читать полностью » Генетический анализ показал происхождение жителя Древнего Египта вчера в 20:03

Секретный код фараонов: что рассказал геном 5000-летней мумии

Ученые раскрыли геном древнего египтянина, жившего в III тысячелетии до нашей эры, что открывает новые горизонты в понимании истории населения Северной Африки.

Читать полностью » Исследование: детские погребения с охрой и бусинами в Патагонии датированы 11 000 лет вчера в 19:57

Слезы времени: как находки в Патагонии вызывают мурашки по коже

В Патагонии обнаружены захоронения возрастом 11 тысяч лет, принадлежащие детям. Исследования открывают новые горизонты в понимании древних культур Южной Америки.

Читать полностью » Неандертальцы использовали кости пещерных львов для изготовления орудий — исследование вчера в 19:43

130 тысяч лет назад неандертальцы делали то, что удивило современных учёных

Неандертальцы не просто охотились на пещерных львов — они превращали их кости в инструменты. Уникальные находки из Бельгии раскрывают новые детали жизни древних людей.

Читать полностью » Надпись с женским именем на сосуде III века найдена в Халкаджаре вчера в 18:37

Женщины в Кушанском царстве: новый взгляд на древний мир через призму глиняного сосуда

В Таджикистане найден древний сосуд с именем владелицы — Сагкины. Археологи считают, что эта редкая находка раскрывает новые факты о роли женщин в Кушанском царстве.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Живописные маршруты для путешествий по России осенью
Авто и мото

Citroen представил четвёртое поколение C3 с бензиновыми и электрической версиями
Садоводство

Базилик, мята и розмарин: удивительное размножение черенками
Питомцы

Морковь, брокколи и тыква вошли в список полезных овощей для собак
Дом

Эксперт Орехов рассказал, как проверить экологичность строительных материалов перед покупкой
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Мельникова назвала заболевания, при которых арбуз нужно есть с осторожностью
Культура и шоу-бизнес

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина попала в ДТП в Москве
Спорт и фитнес

Эмили Маклафлин перечислила основные причины потери равновесия при приседаниях
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru