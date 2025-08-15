Весь интернет в трёх кнопках: мало кто пользуется этой возможностью Windows

Многие пользователи Windows легко вспомнят популярные сочетания клавиш: Alt + F4, чтобы закрыть окно, Ctrl + F для поиска или Ctrl + Z для отмены действий. Однако среди этих "звёзд" есть и малоизвестный герой — комбинация Ctrl + Shift + T. Её ценность особенно проявляется тогда, когда в браузере случайно закрывается важная вкладка.

При нажатии этих трёх клавиш система мгновенно восстанавливает последнюю закрытую вкладку. Не нужно снова искать ссылку или вспоминать адрес сайта — всё откроется в том же виде, как было.

Как управлять вкладками без мыши

Секреты работы с вкладками на этом не заканчиваются. Вот несколько полезных комбинаций, которые помогут работать быстрее:

Ctrl + T — открыть новую вкладку.

Ctrl + W — закрыть текущую вкладку.

Ctrl + Tab — перейти к следующей.

Ctrl + Shift + Tab — вернуться на предыдущую.

Ctrl + Shift + N — запустить приватный режим.

Когда вкладки уже не нужны

Современные браузеры с искусственным интеллектом постепенно избавляют пользователей от необходимости вручную искать нужную вкладку. Например, Dia от The Browser Company способен сам извлекать важную информацию из уже открытых страниц. Это значит, что скоро даже Ctrl + Shift + T может понадобиться всё реже — умный браузер сделает всё за вас.