Свинина в соусе
Свинина в соусе
© commons.wikimedia.org by Ceeseven is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:26

Один соус заменил яблочный и японский — хит на кухнях Британии

Шеф-повар Том Харрис рассказал об альтернативных способах использования коричневого соуса

Коричневый соус давно стал символом британского завтрака, но его возможности не ограничиваются лишь бутербродом с беконом. Этот продукт способен удивить не только вкусом, но и совершенно неожиданными свойствами.

Чудо на кухне и за её пределами

В начале 1980-х годов будущий шеф-повар и совладелец ресторана Marksman в Восточном Лондоне Том Харрис открыл для себя необычное применение соуса. Он очищал монеты, оставив их на ночь в густой тёмной жидкости. "На следующее утро они все блестели и выглядели как новые", — вспоминает Харрис.

Тайна ингредиентов

Коричневый соус — это "абсолютное чудо", — считает кулинарный автор Сабрина Гайур. Она подчёркивает, что продукт богат не только уксусной кислотой, но и тамариндом, который придаёт ему особую глубину.

Любителям стоит попробовать разные марки: в 2011 году изменения в рецепте HP Sauce вызвали бурные споры. "Они уменьшили количество соли, и это полностью нарушило баланс", — говорит Харрис. Сегодня Гайур выбирает Tiptree: "У него более мягкая сладость и меньше резкого уксуса".

Новые комбинации вкусов

Харрис уверен, что коричневый соус прекрасно сочетается с жареной рыбой в булочке с маслом или может заменить японский тонкацу при подаче свиной отбивной.

Шеф-повар и хозяйка лондонского кафе Deco Анна Тобиас предлагает другой вариант: использовать его в хэше — блюде из остатков жаркого, картофеля и капусты.

"Поджарьте ингредиенты, положите сверху яйцо и полейте коричневым соусом — получится очень вкусно", — делится она.

Кроме того, Тобиас советует экспериментировать со свининой: "Почему бы не заменить яблочный соус коричневым? У него тот же баланс кислинки и сладости".

Завтрак или не только?

Исторически коричневый соус подавали к сосискам, а красный — к бекону. Харрис вспоминает, как будучи подростком носил сэндвичи рабочим на складе отца: "Сосиски — с коричневым, бекон — с красным. Это было разграничение".

Но соус способен на большее. Сабрина Гайур отмечает, что его кислотность оживит супы, подливы, маринады и даже домашний барбекю-соус. Тобиас советует добавлять его в домашнюю фасоль с томатами — получится согревающее зимнее блюдо.

Классика, проверенная временем

Тем не менее не стоит забывать об очевидном. Коричневый соус на завтрак остаётся непревзойдённым вариантом — будь то полный английский или простой бутерброд с беконом. Здесь он по-настоящему раскрывает свой характер, напоминая, что иногда лучшие решения — самые простые.

