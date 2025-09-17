Что если ожирение лечить теплом? Будущее, в котором диеты станут не нужны

Многие думают о жировой ткани только как о лишнем балласте, который мешает фигуре и здоровью. Но наука всё чаще показывает: жир в организме бывает разным, и его функции не сводятся к простому "запасанию калорий". Европейские исследователи недавно сделали открытие, которое помогает по-новому взглянуть на процесс снижения веса.

Оказалось, что бурый жир способен не только хранить энергию, но и активно её расходовать, превращая калории в тепло. С этим связано новое исследование, результаты которого прокомментировала эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова.

Белый и бурый жир: в чём разница

В организме человека есть несколько типов жировой ткани. Белый жир — привычный "резервуар" энергии. Он формирует складки, окружает органы и служит запасом на случай голода. Бурый же выполняет противоположную функцию: расходует энергию, выделяя тепло.

Благодаря этому бурый жир стал объектом пристального внимания учёных. Если удастся научиться активировать его работу, это может стать дополнительным инструментом в борьбе с ожирением и диабетом.

Новое открытие

Исследователи из IRB Barcelona выявили белок Neuritin-1, выделяемый бурым жиром. Именно он запускает процессы усиленного сжигания энергии.

У мышей с повышенным уровнем Neuritin-1 наблюдались:

замедленный набор веса даже при калорийной диете;

улучшенная чувствительность к инсулину;

уменьшение количества жира в печени;

рост энергозатрат организма без изменения уровня активности.

Это значит, что бурый жир может заставить организм расходовать больше калорий даже в состоянии покоя.

"Как искусственно активировать Neuritin-1 у людей, пока непонятно. Но эта попытка использовать бурый жир на благо людей — уже не первая", — прокомментировала эндокринолог Зухра Павлова.

Как активировать бурый жир естественным образом

Хотя технологий прямой стимуляции Neuritin-1 у человека пока нет, врачи напоминают: включить бурый жир в работу можно привычными способами.

Холод. Нахождение в прохладных условиях активирует выработку тепла, а значит и работу бурой жировой ткани. Физическая активность. Регулярные тренировки стимулируют обмен веществ и помогают бурому жиру работать активнее. Ультрафиолет. Солнечный свет, по наблюдениям, влияет на обменные процессы и активирует бурый жир. Некоторые продукты. Есть данные, что острые специи и определённые растительные вещества могут усиливать работу бурого жира, но исследований пока мало.

"А ещё есть проверенные способы снижения веса: правильное питание, движение, качественный сон и контроль стресса. На учёных надейся, а сам не плошай", — резюмировала эксперт.

Сравнение типов жира

Тип жира Основная функция Влияние на вес Белый Запас энергии, защита органов Приводит к увеличению массы тела Бурый Расход энергии, выработка тепла Помогает сжигать калории Бежевый "Промежуточный" тип, может становиться бурым Поддерживает баланс обмена

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагаться только на "чудо-продукты" для похудения.

→ Последствие: отсутствие результата, разочарование.

→ Альтернатива: активация бурого жира через движение, холод и солнце.

Ошибка: недосып и постоянный стресс.

→ Последствие: замедление обмена веществ и набор веса.

→ Альтернатива: 7-8 часов сна и методы управления стрессом.

Ошибка: игнорировать физическую активность.

→ Последствие: снижение чувствительности к инсулину, ожирение.

→ Альтернатива: регулярные прогулки, силовые и кардиотренировки.

А что если…

Что если в будущем учёные научатся безопасно активировать Neuritin-1 у людей? Это могло бы стать настоящим прорывом: лечение ожирения без изнуряющих диет, профилактика диабета и болезней печени, улучшение качества жизни миллионов людей.

Плюсы и минусы активации бурого жира

Плюсы Минусы Дополнительный способ сжигания калорий Научные методы пока не подтверждены у людей Улучшение обмена веществ Возможные побочные эффекты при искусственной стимуляции Снижение риска ожирения и диабета Ограниченные данные по продуктам и ультрафиолету Поддержка здоровья печени Холод и тренировки подходят не всем

FAQ

Как понять, есть ли у меня бурый жир?

Он присутствует у всех, особенно в области шеи и плеч. Его количество уменьшается с возрастом, но активировать его можно.

Можно ли похудеть только за счёт активации бурого жира?

Нет. Это дополнительный инструмент, но основой остаются питание и физическая активность.

Какие продукты стимулируют бурый жир?

Есть данные про острый перец (капсаицин) и зелёный чай, но эффект пока изучается.

Мифы и правда

Миф: бурый жир есть только у детей.

Правда: он есть и у взрослых, хотя в меньшем количестве.

Миф: холодная вода или моржевание сразу включают похудение.

Правда: эффект накопительный, нужен регулярный стимул.

Миф: если активировать бурый жир, можно есть всё подряд.

Правда: лишние калории всё равно будут откладываться в белом жире.

Сон и психология

На эффективность бурого жира влияет не только физическая активность, но и качество сна. Хронический недосып нарушает обменные процессы, повышает уровень кортизола и снижает способность организма расходовать энергию. Контроль стресса и полноценный отдых помогают поддерживать баланс.

Три интересных факта

Бурый жир получил своё название благодаря высокому содержанию митохондрий, придающих ему коричневый оттенок. У новорождённых бурого жира значительно больше: он защищает от переохлаждения. Учёные рассматривают бурый жир как потенциальную "биологическую печку", которая может помогать регулировать вес.

Исторический контекст