Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Стройная фигура девушки
Стройная фигура девушки
© Designed be Freepik by teksomolika is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:06

Что если ожирение лечить теплом? Будущее, в котором диеты станут не нужны

В МГУ напомнили: бурый жир расходует энергию и снижает риск ожирения

Многие думают о жировой ткани только как о лишнем балласте, который мешает фигуре и здоровью. Но наука всё чаще показывает: жир в организме бывает разным, и его функции не сводятся к простому "запасанию калорий". Европейские исследователи недавно сделали открытие, которое помогает по-новому взглянуть на процесс снижения веса.

Оказалось, что бурый жир способен не только хранить энергию, но и активно её расходовать, превращая калории в тепло. С этим связано новое исследование, результаты которого прокомментировала эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова.

Белый и бурый жир: в чём разница

В организме человека есть несколько типов жировой ткани. Белый жир — привычный "резервуар" энергии. Он формирует складки, окружает органы и служит запасом на случай голода. Бурый же выполняет противоположную функцию: расходует энергию, выделяя тепло.

Благодаря этому бурый жир стал объектом пристального внимания учёных. Если удастся научиться активировать его работу, это может стать дополнительным инструментом в борьбе с ожирением и диабетом.

Новое открытие

Исследователи из IRB Barcelona выявили белок Neuritin-1, выделяемый бурым жиром. Именно он запускает процессы усиленного сжигания энергии.

У мышей с повышенным уровнем Neuritin-1 наблюдались:

  • замедленный набор веса даже при калорийной диете;

  • улучшенная чувствительность к инсулину;

  • уменьшение количества жира в печени;

  • рост энергозатрат организма без изменения уровня активности.

Это значит, что бурый жир может заставить организм расходовать больше калорий даже в состоянии покоя.

"Как искусственно активировать Neuritin-1 у людей, пока непонятно. Но эта попытка использовать бурый жир на благо людей — уже не первая", — прокомментировала эндокринолог Зухра Павлова.

Как активировать бурый жир естественным образом

Хотя технологий прямой стимуляции Neuritin-1 у человека пока нет, врачи напоминают: включить бурый жир в работу можно привычными способами.

  1. Холод. Нахождение в прохладных условиях активирует выработку тепла, а значит и работу бурой жировой ткани.

  2. Физическая активность. Регулярные тренировки стимулируют обмен веществ и помогают бурому жиру работать активнее.

  3. Ультрафиолет. Солнечный свет, по наблюдениям, влияет на обменные процессы и активирует бурый жир.

  4. Некоторые продукты. Есть данные, что острые специи и определённые растительные вещества могут усиливать работу бурого жира, но исследований пока мало.

"А ещё есть проверенные способы снижения веса: правильное питание, движение, качественный сон и контроль стресса. На учёных надейся, а сам не плошай", — резюмировала эксперт.

Сравнение типов жира

Тип жира Основная функция Влияние на вес
Белый Запас энергии, защита органов Приводит к увеличению массы тела
Бурый Расход энергии, выработка тепла Помогает сжигать калории
Бежевый "Промежуточный" тип, может становиться бурым Поддерживает баланс обмена

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на "чудо-продукты" для похудения.
    → Последствие: отсутствие результата, разочарование.
    → Альтернатива: активация бурого жира через движение, холод и солнце.

  • Ошибка: недосып и постоянный стресс.
    → Последствие: замедление обмена веществ и набор веса.
    → Альтернатива: 7-8 часов сна и методы управления стрессом.

  • Ошибка: игнорировать физическую активность.
    → Последствие: снижение чувствительности к инсулину, ожирение.
    → Альтернатива: регулярные прогулки, силовые и кардиотренировки.

А что если…

Что если в будущем учёные научатся безопасно активировать Neuritin-1 у людей? Это могло бы стать настоящим прорывом: лечение ожирения без изнуряющих диет, профилактика диабета и болезней печени, улучшение качества жизни миллионов людей.

Плюсы и минусы активации бурого жира

Плюсы Минусы
Дополнительный способ сжигания калорий Научные методы пока не подтверждены у людей
Улучшение обмена веществ Возможные побочные эффекты при искусственной стимуляции
Снижение риска ожирения и диабета Ограниченные данные по продуктам и ультрафиолету
Поддержка здоровья печени Холод и тренировки подходят не всем

FAQ

Как понять, есть ли у меня бурый жир?
Он присутствует у всех, особенно в области шеи и плеч. Его количество уменьшается с возрастом, но активировать его можно.

Можно ли похудеть только за счёт активации бурого жира?
Нет. Это дополнительный инструмент, но основой остаются питание и физическая активность.

Какие продукты стимулируют бурый жир?
Есть данные про острый перец (капсаицин) и зелёный чай, но эффект пока изучается.

Мифы и правда

  • Миф: бурый жир есть только у детей.
    Правда: он есть и у взрослых, хотя в меньшем количестве.

  • Миф: холодная вода или моржевание сразу включают похудение.
    Правда: эффект накопительный, нужен регулярный стимул.

  • Миф: если активировать бурый жир, можно есть всё подряд.
    Правда: лишние калории всё равно будут откладываться в белом жире.

Сон и психология

На эффективность бурого жира влияет не только физическая активность, но и качество сна. Хронический недосып нарушает обменные процессы, повышает уровень кортизола и снижает способность организма расходовать энергию. Контроль стресса и полноценный отдых помогают поддерживать баланс.

Три интересных факта

  1. Бурый жир получил своё название благодаря высокому содержанию митохондрий, придающих ему коричневый оттенок.

  2. У новорождённых бурого жира значительно больше: он защищает от переохлаждения.

  3. Учёные рассматривают бурый жир как потенциальную "биологическую печку", которая может помогать регулировать вес.

Исторический контекст

  • 1960-е: учёные впервые описали бурый жир у животных.

  • 1980-е: появились первые данные о его роли в регуляции веса.

  • Сегодня: исследования направлены на то, чтобы использовать бурый жир в лечении ожирения у людей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Попова: в Россию в 2025 году завезли четыре случая холеры из Индии сегодня в 22:26

Шесть тысяч смертей и рост на 50%: инфекция, которую считали побеждённой, снова пугает

Холера снова тревожит мир: случаи растут, смертность увеличивается. Может ли Россия столкнуться с эпидемией и как защититься от болезни?

Читать полностью » Малышева объяснила, какие анализы помогут выявить болезни в начале осени сегодня в 22:14

После лета — на осмотр: три анализа, которые могут спасти вам жизнь

Елена Малышева советует пройти три простых, но жизненно важных обследования в начале осени. Какие именно и зачем они нужны?

Читать полностью » Инфаркты чаще происходят утром с 3 до 5 часов — врач Мясников сегодня в 22:01

Сердце не прощает ошибок: 6 утренних ритуалов, которые могут стоить жизни

Врачи называют ранние утренние часы самым опасным временем для сердца. Почему именно в этот период чаще происходят инфаркты?

Читать полностью » Эксперты: эмоциональное переедание чаще проявляется вечером после работы сегодня в 21:44

Когда сладкое лечит не голод, а усталость: привычка, которая рушит здоровье

Узнайте, как стресс влияет на ваши пищевые привычки, когда эмоции берут верх. Откройте для себя полезные советы и стратегии для контроля аппетита.

Читать полностью » Эксперты: основной профилактикой ОРВИ остаются вакцинация, гигиена и вентиляция сегодня в 20:42

"Зимний набор" для семьи и офиса: что реально спасает от ОРВИ

С приближением осени растет паника по поводу локдауна из-за ОРВИ. Мы собрали советы по профилактике и поддержанию здоровья, чтобы избежать строгих мер.

Читать полностью » Актриса Кэти Бейтс сбросила 45 кг после диагноза диабета 2 типа сегодня в 19:31

Диабет и онкология не сломали её: Кэти Бейтс доказала, что диагноз — не приговор

Кэти Бейтс открывает секреты своего успешного похудения на 100 фунтов, справляясь с двумя диагнозами и преодолевая лимфедему. Узнайте, как изменить жизнь.

Читать полностью » Сыры рикотта, моцарелла и швейцарский подходят для рациона при повышенном давлении сегодня в 18:33

Кажется безобидным, а на деле повышает давление: какие сыры опасны для сердца

Сыры любят во всём мире, но не каждый сорт одинаково безопасен для сердца и сосудов. Разбираем, какие выбрать, если давление часто скачет.

Читать полностью » Исследование ENDO 2025: уровень сахара в крови влияет на мужское сексуальное здоровье сегодня в 18:22

Мужское здоровье рушит не возраст и не гормоны: настоящий враг оказался другим

Новые рекомендации по мужскому здоровью: какие привычки помогут поддерживать уровень сахара, как избежать проблем с фертильностью и сохранить сексуальную жизнь.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ветеринары предупредили об опасности чистящих средств и ароматизаторов для кошек и собак
Технологии

Исследователи смоделировали заседание ФРС с агентами искусственного интеллекта
ПФО

В Кузнецке школьница перевела мошеннику более 100 тыс. рублей за игру в блогеров — полиция
УрФО

Средняя зарплата в сфере культуры Екатеринбурга достигла 75–76 тысяч рублей — мэрия
Красота и здоровье

Сомнолог Черкасова рассказала, сколько должен длиться дневной сон на работе
Авто и мото

Риски самостоятельной замены свечей зажигания: пять ошибок, которые могут вывести двигатель из строя
Спорт и фитнес

Журналистка Мэдди Биддалф: минута прыжков на скакалке в день улучшила выносливость и кардиоформу
Наука

Археологи обнаружили в Юго-Восточной Азии древние мумии, обработанные дымом и огнём
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet