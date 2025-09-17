Что если ожирение лечить теплом? Будущее, в котором диеты станут не нужны
Многие думают о жировой ткани только как о лишнем балласте, который мешает фигуре и здоровью. Но наука всё чаще показывает: жир в организме бывает разным, и его функции не сводятся к простому "запасанию калорий". Европейские исследователи недавно сделали открытие, которое помогает по-новому взглянуть на процесс снижения веса.
Оказалось, что бурый жир способен не только хранить энергию, но и активно её расходовать, превращая калории в тепло. С этим связано новое исследование, результаты которого прокомментировала эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова.
Белый и бурый жир: в чём разница
В организме человека есть несколько типов жировой ткани. Белый жир — привычный "резервуар" энергии. Он формирует складки, окружает органы и служит запасом на случай голода. Бурый же выполняет противоположную функцию: расходует энергию, выделяя тепло.
Благодаря этому бурый жир стал объектом пристального внимания учёных. Если удастся научиться активировать его работу, это может стать дополнительным инструментом в борьбе с ожирением и диабетом.
Новое открытие
Исследователи из IRB Barcelona выявили белок Neuritin-1, выделяемый бурым жиром. Именно он запускает процессы усиленного сжигания энергии.
У мышей с повышенным уровнем Neuritin-1 наблюдались:
-
замедленный набор веса даже при калорийной диете;
-
улучшенная чувствительность к инсулину;
-
уменьшение количества жира в печени;
-
рост энергозатрат организма без изменения уровня активности.
Это значит, что бурый жир может заставить организм расходовать больше калорий даже в состоянии покоя.
"Как искусственно активировать Neuritin-1 у людей, пока непонятно. Но эта попытка использовать бурый жир на благо людей — уже не первая", — прокомментировала эндокринолог Зухра Павлова.
Как активировать бурый жир естественным образом
Хотя технологий прямой стимуляции Neuritin-1 у человека пока нет, врачи напоминают: включить бурый жир в работу можно привычными способами.
-
Холод. Нахождение в прохладных условиях активирует выработку тепла, а значит и работу бурой жировой ткани.
-
Физическая активность. Регулярные тренировки стимулируют обмен веществ и помогают бурому жиру работать активнее.
-
Ультрафиолет. Солнечный свет, по наблюдениям, влияет на обменные процессы и активирует бурый жир.
-
Некоторые продукты. Есть данные, что острые специи и определённые растительные вещества могут усиливать работу бурого жира, но исследований пока мало.
"А ещё есть проверенные способы снижения веса: правильное питание, движение, качественный сон и контроль стресса. На учёных надейся, а сам не плошай", — резюмировала эксперт.
Сравнение типов жира
|Тип жира
|Основная функция
|Влияние на вес
|Белый
|Запас энергии, защита органов
|Приводит к увеличению массы тела
|Бурый
|Расход энергии, выработка тепла
|Помогает сжигать калории
|Бежевый
|"Промежуточный" тип, может становиться бурым
|Поддерживает баланс обмена
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полагаться только на "чудо-продукты" для похудения.
→ Последствие: отсутствие результата, разочарование.
→ Альтернатива: активация бурого жира через движение, холод и солнце.
-
Ошибка: недосып и постоянный стресс.
→ Последствие: замедление обмена веществ и набор веса.
→ Альтернатива: 7-8 часов сна и методы управления стрессом.
-
Ошибка: игнорировать физическую активность.
→ Последствие: снижение чувствительности к инсулину, ожирение.
→ Альтернатива: регулярные прогулки, силовые и кардиотренировки.
А что если…
Что если в будущем учёные научатся безопасно активировать Neuritin-1 у людей? Это могло бы стать настоящим прорывом: лечение ожирения без изнуряющих диет, профилактика диабета и болезней печени, улучшение качества жизни миллионов людей.
Плюсы и минусы активации бурого жира
|Плюсы
|Минусы
|Дополнительный способ сжигания калорий
|Научные методы пока не подтверждены у людей
|Улучшение обмена веществ
|Возможные побочные эффекты при искусственной стимуляции
|Снижение риска ожирения и диабета
|Ограниченные данные по продуктам и ультрафиолету
|Поддержка здоровья печени
|Холод и тренировки подходят не всем
FAQ
Как понять, есть ли у меня бурый жир?
Он присутствует у всех, особенно в области шеи и плеч. Его количество уменьшается с возрастом, но активировать его можно.
Можно ли похудеть только за счёт активации бурого жира?
Нет. Это дополнительный инструмент, но основой остаются питание и физическая активность.
Какие продукты стимулируют бурый жир?
Есть данные про острый перец (капсаицин) и зелёный чай, но эффект пока изучается.
Мифы и правда
-
Миф: бурый жир есть только у детей.
Правда: он есть и у взрослых, хотя в меньшем количестве.
-
Миф: холодная вода или моржевание сразу включают похудение.
Правда: эффект накопительный, нужен регулярный стимул.
-
Миф: если активировать бурый жир, можно есть всё подряд.
Правда: лишние калории всё равно будут откладываться в белом жире.
Сон и психология
На эффективность бурого жира влияет не только физическая активность, но и качество сна. Хронический недосып нарушает обменные процессы, повышает уровень кортизола и снижает способность организма расходовать энергию. Контроль стресса и полноценный отдых помогают поддерживать баланс.
Три интересных факта
-
Бурый жир получил своё название благодаря высокому содержанию митохондрий, придающих ему коричневый оттенок.
-
У новорождённых бурого жира значительно больше: он защищает от переохлаждения.
-
Учёные рассматривают бурый жир как потенциальную "биологическую печку", которая может помогать регулировать вес.
Исторический контекст
-
1960-е: учёные впервые описали бурый жир у животных.
-
1980-е: появились первые данные о его роли в регуляции веса.
-
Сегодня: исследования направлены на то, чтобы использовать бурый жир в лечении ожирения у людей.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru