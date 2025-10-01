Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:35

В космосе происходит что-то странное: телескоп нашёл необычное сияние на загадочном объекте

Телескоп Джеймс Уэбб зафиксировал полярное сияние на блуждающем коричневом карлике SIMP-013я

Коричневые карлики — это объекты, которые занимают промежуточное положение между планетами-гигантами и звёздами. У них не хватает массы для запуска термоядерных реакций, но они значительно крупнее Юпитера. В 2025 году международная команда астрономов впервые зафиксировала полярные сияния на изолированном коричневом карлике SIMP-0136. Это открытие стало важным шагом в изучении атмосфер далеких миров.

SIMP-0136: странствующий сосед

SIMP-0136 был открыт в 2006 году и находится всего в 20 световых годах от Земли. Его масса — около 15 масс Юпитера, возраст — примерно 200 миллионов лет. Этот объект уникален тем, что он не вращается вокруг звезды, а скитается по межзвёздному пространству. За счёт быстрого вращения — полный оборот за 2,4 часа — его атмосфера испытывает резкие изменения, что делает его идеальной "лабораторией" для наблюдений.

Чем удивил "Джеймс Уэбб"

С помощью спектрографов NIRSpec и MIRI астрономы получили более 6300 спектров всего за 3,4 часа. Анализ показал:

  • в атмосфере присутствуют молекулы воды, метана, аммиака, угарного газа, углекислого газа и сероводорода;

  • температура в верхних слоях неожиданно возрастала на ~250 °C;

  • полярные сияния оказались источником этой "температурной инверсии";

  • облака из силикатов стабильны, но не связаны напрямую с изменениями яркости.

Сравнение атмосфер

Объект Основные молекулы Особенности атмосферы Полярные сияния
SIMP-0136 H₂O, CO, CO₂, CH₄, NH₃, H₂S Температурные скачки, сильное перемешивание Есть
WISE-0458 HCN, ацетилен Химическая нестабильность Не зафиксированы
Юпитер H₂, He, CH₄, NH₃ Мощные бури и вихри Есть
Сатурн H₂, He, NH₃, H₂O Слои облаков, бури Есть

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: объяснять все изменения облачными пятнами.
    Последствие: неверные выводы о динамике атмосферы.
    Альтернатива: учитывать внутренние процессы и роль полярных сияний.

  • Ошибка: ожидать химического равновесия в атмосфере.
    Последствие: недооценка перемешивания и вертикальных потоков.
    Альтернатива: использовать модели с учётом динамических процессов.

А что если?…

Если на коричневом карлике есть полярные сияния, то аналогичные явления могут существовать и на экзопланетах-гигантах. Это открывает перспективу изучения их климата не только по составу атмосферы, но и по магнитным процессам.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Первое зафиксированное сияние у коричневого карлика Неясна природа источника энергии
Подробный климатический портрет Ограниченность наблюдений во времени
Возможность изучения динамики атмосферы Нет прямых данных о магнитном поле

FAQ

Почему полярные сияния возможны без звезды?
Источником энергии могут быть магнитное поле самого объекта и потоки заряженных частиц.

Чем коричневый карлик отличается от планеты?
Он значительно массивнее и горячее, но не запускает термоядерные реакции.

Можно ли изучать атмосферу экзопланет так же подробно?
Да, методика с использованием "Джеймса Уэбба" применима и к газовым гигантам вне Солнечной системы.

Мифы и правда

  • Миф: полярные сияния бывают только на Земле.
    Правда: они наблюдаются и на Юпитере, Сатурне, Уране, а теперь и на коричневом карлике.

  • Миф: блуждающие объекты не имеют активной атмосферы.
    Правда: SIMP-0136 демонстрирует богатый химический состав и динамику.

  • Миф: без звезды невозможно зафиксировать климат.
    Правда: современные телескопы фиксируют мельчайшие изменения яркости.

3 интересных факта

  1. SIMP-0136 вращается быстрее, чем большинство планет-гигантов.

  2. Углекислый газ и метан в его атмосфере находятся вне равновесия, что говорит о постоянном перемешивании.

  3. Обнаруженные молекулы могут быть ключом к пониманию химии экзопланет.

Исторический контекст

До открытия 2000-х годов коричневые карлики оставались "недостающим звеном" между звёздами и планетами. Первые спектры таких объектов сильно ограничивали наши знания об их атмосферах. Теперь "Джеймс Уэбб" позволяет наблюдать их в реальном времени и фиксировать климатические процессы, в том числе полярные сияния — феномен, ранее немыслимый для объектов вне планетных систем.

