Брови редеют и выпадают кусками: тревожный сигнал, который многие игнорируют

Выпадение бровей может быть связано как с иммунными нарушениями и гормональными сбоями, так и с серьезными заболеваниями, рассказала дерматолог, трихолог Татьяна Егорова. Причины алопеции бровей она назвала в комментарии NewsInfo.

Егорова пояснила, что выпадение бровей относится к различным формам алопеции и может иметь десятки причин. По ее словам, механизмы облысения бровей и ресниц часто бывают сложными, а в ряде случаев точную причину установить не удается.

"Чаще всего это сложные иммунные механизмы. Иногда даже не находят причину. Бывает тотальная алопеция, идиопатическая. На фоне приема гормонов может быть, гормональных сдвигов, на фоне стрессов, на фоне иммунных дефицитов", — объяснила дерматолог.

Специалист уточнила, что важно различать физиологическое и патологическое выпадение бровей.

"Они по-разному могут выпадать. Бывает, что на одной брови выпадают, на другой нет. Бывает выпадают волосы с части головы и на бровях одновременно. Если образовываются проплешины, идти надо к врачу обязательно. Лучше пойти к дерматологу, чтобы он посмотрел, патологическое это выпадение или физиологическое. Если патологическое доктор назначит комплекс обследования и анализов, отправит к смежным специалистам", — рассказала трихолог.

Если волоски на бровях выпадают равномерно и без проплешин, это может быть вариантом нормы, отметила врач.

"Есть диффузное выпадение волос, когда волосы просто выпадают чуть больше обычного как на голове, так и на бровях. Например, причёсываешь брови, один-два волоса выпали, это не страшно", — говорит эксперт.

По словам Егоровой, самостоятельное лечение и использование мазей в случае алопеции бровей недопустимо, так как без диагностики можно не увидеть серьезное заболевание и потерять время.