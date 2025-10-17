Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
бариста кофе
бариста кофе
© freepik.com is licensed under Free More Info
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:46

Бросьте чашку — возьмите яблоко: эндокринолог назвала еду, которая бодрит сильнее кофе

Альтернатива кофе: фрукты и рыба, которые придают бодрость — эндокринолог Мария Калошина

Многие привыкли начинать утро с чашки кофе, полагая, что только этот напиток способен взбодрить и настроить на продуктивный день. Однако, как утверждает эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина, существуют продукты, которые оказывают аналогичное действие, повышая тонус, концентрацию и настроение естественным путём.

"Так, простые яблоки могут надолго обеспечить организм энергией, а апельсины даже способны улучшить настроение. Бананы снабдят вас калием для полноценной работы сердца, а авокадо — нутриентами и омега-жирными кислотами для прилива энергии", — пояснила Мария Калошина в интервью интернет-изданию Regions.

Почему стоит искать альтернативу кофе

Кофеин действительно помогает взбодриться, но его действие кратковременно: через пару часов наступает спад энергии, раздражительность и усталость. Кроме того, избыток кофе может вызвать тахикардию и повысить уровень тревожности. Поэтому, по словам врача, важно искать более мягкие и физиологичные источники бодрости — те, что поддерживают стабильный энергетический фон без резких колебаний.

Сравнение продуктов, повышающих тонус

Продукт Основное действие Польза для организма Когда употреблять
Яблоки Мгновенно бодрят за счёт природных сахаров Улучшают обмен веществ и работу кишечника Утром или в качестве перекуса
Апельсины Повышают настроение Богаты витамином C и антиоксидантами Утром или днём
Бананы Заряжают энергией и снижают стресс Содержат калий и магний После физической активности
Авокадо Дают длительное чувство сытости Источник омега-жиров и витаминов группы B В составе салатов
Рыба (лосось, скумбрия) Поддерживает мозговую активность Содержит омега-3 кислоты В обед или на ужин
Курица, индейка Дают лёгкий белок без тяжести Повышают уровень серотонина На завтрак или обед
Тёмный шоколад Быстро восстанавливает силы Содержит антиоксиданты и теобромин В умеренных количествах в течение дня

Советы шаг за шагом

  1. Начните день с фруктов. Яблоко или банан обеспечат лёгкий подъём энергии без скачков сахара.

  2. Добавьте к рациону жирную рыбу. Два-три раза в неделю лосось, скумбрия или сельдь помогут мозгу работать продуктивнее.

  3. Выбирайте цельнозерновые продукты. Овсянка или хлеб из цельного зерна обеспечат медленный выброс энергии и помогут избежать чувства усталости.

  4. Не забывайте об овощах. Свежие или тушёные, они снабжают организм клетчаткой и витаминами, поддерживающими обмен веществ.

  5. Контролируйте сладкое. Тёмный шоколад можно включать в рацион, но не более 20-30 граммов в день.

  6. Следите за водным балансом. Иногда усталость вызвана не недостатком кофеина, а банальным обезвоживанием.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: замена всех приёмов пищи кофе или сладостями.
    Последствие: резкие скачки сахара, раздражительность, упадок сил.
    Альтернатива: включать в рацион продукты с низким гликемическим индексом — цельнозерновые каши, фрукты, орехи.

  • Ошибка: злоупотребление шоколадом.
    Последствие: набор лишнего веса и бессонница.
    Альтернатива: съедать небольшое количество качественного тёмного шоколада (не менее 70 % какао).

  • Ошибка: исключение белка из рациона.
    Последствие: быстрая утомляемость, снижение концентрации.
    Альтернатива: употреблять нежирные виды мяса и рыбы — курицу, индейку, лосось.

А что если…

А что если полностью отказаться от кофе? Эндокринолог считает, что это возможно, но переход должен быть плавным. Организм, привыкший к стимуляции кофеином, может первое время испытывать слабость и головные боли. Чтобы облегчить адаптацию, можно постепенно снижать дозу кофе, заменяя часть утренней порции зелёным чаем или свежевыжатым соком. Через пару недель уровень энергии стабилизируется, и сон станет крепче.

Плюсы и минусы натуральных источников энергии

Плюсы Минусы
Не вызывают резкого падения энергии Требуют сбалансированного питания
Улучшают работу сердца и мозга Эффект проявляется не сразу
Поддерживают настроение естественным образом Некоторые продукты сезонные
Безопасны для нервной системы Требуется регулярность употребления
Подходят детям и пожилым людям Возможна индивидуальная непереносимость

FAQ

Какие фрукты лучше всего бодрят?
Яблоки, апельсины и бананы. Они содержат натуральные сахара и витамины, поддерживающие уровень энергии.

Можно ли сочетать кофе и продукты для бодрости?
Да, но лучше не злоупотреблять кофеином. Достаточно одной чашки кофе утром, а остальную энергию восполнять питанием.

Какая рыба помогает при усталости?
Лосось, скумбрия, сардины — источники омега-3 кислот, улучшающих работу мозга.

Есть ли альтернатива шоколаду?
Орехи, особенно миндаль и грецкие, тоже содержат магний и способствуют повышению концентрации.

Мифы и правда

  • Миф: только кофе способен взбодрить утром.
    Правда: фрукты, орехи и цельнозерновые продукты дают более стабильный эффект без последующего упадка.

  • Миф: чем больше кофеина, тем выше продуктивность.
    Правда: переизбыток кофеина вызывает нервозность и снижает внимание.

  • Миф: жирная пища делает нас вялыми.
    Правда: полезные жиры, например из авокадо и рыбы, поддерживают энергетический баланс.

Исторический контекст

До появления кофе в Европе бодрящие свойства искали в пище. В античные времена римляне употребляли инжир, мед и орехи перед физической работой. В Средние века монахи поддерживали концентрацию, запивая овсяную кашу настоем трав. Лишь в XVII веке кофе стал символом утренней бодрости, но традиции "питательной энергии" вновь возвращаются — сегодня наука подтверждает эффективность натуральных продуктов.

Три интересных факта

  1. Одно яблоко по бодрящему эффекту может заменить чашку кофе — благодаря фруктозе и витамину C.

  2. Тёмный шоколад стимулирует выработку серотонина и дофамина — гормонов счастья.

  3. Авокадо считается "энергетическим суперфудом" — содержит почти все витамины группы B и полезные жиры, поддерживающие мозг.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Оттенок сегодня в 15:11
Нюд, который победил френс: модный оттенок маникюра, который выглядит дороже золота

Осенние тренды 2025 года представляют новый маникюр "ногти шиповника", сочетая теплые и естественные оттенки. Узнайте еще о важных нюансах и идеях для своего стиля!

Читать полностью » Учёные подтвердили: зеркала и синие тарелки снижают аппетит и потребление калорий сегодня в 15:09
Худеют, даже не пытаясь: как работают психологические трюки, о которых молчат диетологи

Эти семь простых приёмов не требуют силы воли и подсчёта калорий, но помогают худеть почти незаметно — за счёт влияния среды и психологии.

Читать полностью » Минздрав Башкирии сообщил о спасении ребёнка с инородным телом в бронхах сегодня в 12:48
Девятилетний ребёнок едва не задохнулся: врачи Уфы провели уникальную операцию

В Уфе врачи спасли девятилетнего мальчика, вдохнувшего пластиковый наконечник от ручки. Инородное тело удалось извлечь с помощью бронхоскопии, и ребёнок полностью выздоровел.

Читать полностью » Напиток голубая матча богат антиоксидантами и поддерживает здоровье кожи и мозга — отмечает диетолог Анна Ковальчук сегодня в 12:48
Зелёная устарела: почему все переходят на голубую матчу и что в ней особенного

Голубая матча — напиток с чарующим цветом и мощными антиоксидантными свойствами. Узнайте, как он помогает улучшить кожу, память и настроение.

Читать полностью » Диетолог Нурия Дианова предупредила: неправильная растительная диета может привести к подагре сегодня в 12:33
Не только мясо: врач назвала растительные продукты, вызывающие подагру

Диетолог Нурия Дианова рассказала, что растительная диета не всегда полезна: избыток сладких напитков и рафинированных злаков может привести к подагре — болезни, которую раньше считали "царской".

Читать полностью » Гастроэнтеролог Екатерина Титова объяснила, почему роллы и суши нельзя считать диетическим блюдом сегодня в 12:18
Не суши, а фастфуд: гастроэнтеролог объяснила, чем опасны привычные роллы

Гастроэнтеролог Екатерина Титова объяснила, почему роллы нельзя считать диетическим блюдом: высокий гликемический индекс риса, соусы и сыр превращают популярное японское лакомство в калорийную бомбу.

Читать полностью » Средняя обжарка кофе создаёт сбалансированный аромат и карамельные оттенки напитка сегодня в 11:48
Не цвет, а температура решает: как выбрать идеальную обжарку под свой вкус и способ заваривания

Светлая, средняя или тёмная — какая обжарка кофе лучше? Разбираем, как она влияет на вкус, аромат и пользу напитка, и почему не всегда стоит выбирать самый "сильный" вариант.

Читать полностью » Врачи Екатеринбурга предотвратили перитонит у ребёнка благодаря срочной операции сегодня в 11:47
Опасные игрушки: пятилетняя девочка чудом выжила после проглатывания магнитов

Пятилетняя девочка из Екатеринбурга чудом выжила после того, как проглотила 10 магнитных шариков. Врачи ДГКБ №9 провели сложную операцию и спасли ребёнка от смертельно опасного перитонита.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Негормональные методы мужской контрацепции могут появиться благодаря открытию американских биохимиков
Красота и здоровье
Физиологи подтвердили: спорт и белковое питание ускоряют выработку коллагена после похудения
Садоводство
Натуральные удобрения из двух ингредиентов улучшают почву и заменяют химию
Спорт и фитнес
Одежда для первой тренировки в зале: советы специалистов по спортивной экипировке
Культура и шоу-бизнес
Джордж Клуни и Аннетт Бенинг снимутся в экранизации мемуаров Эми Блум "In Love"
Технологии
Американский стартап Beta Technologies развивает сеть зарядных станций для авиации
Спорт и фитнес
Планка и броски медбола делают пресс выносливым — подчеркнули фитнес-тренеры
Спорт и фитнес
Упражнения с весом партнёра улучшают координацию и мотивацию — тренеры назвали ключевые преимущества
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet