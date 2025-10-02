Старые тайны оживают: Брук Шилдс возвращается в сериал, чтобы встряхнуть жизнь семьи Тонтов

Брук Шилдс возвращается на экраны в сериале "Когда зовет сердце" спустя десять лет после своего первого появления. Новость об этом появилась в издании Entertainment Weekly и вызвала волну интереса у поклонников шоу.

Актриса вновь исполнит роль Шарлотты Торнтон в 13-м сезоне проекта, выходящего на телеканале Hallmark. В этом сезоне Шилдс появится в трёх эпизодах, вновь встретившись с героями, чьи судьбы пересеклись с её персонажем десять лет назад. Шарлотта впервые появилась в сериале всего в двух эпизодах, когда прибыла в Долину Хоуп верхом на лошади, чтобы навестить своего сына Джека Тонтона, роль которого исполнил Дэниел Лиссинг.

Встреча с прошлым

Во время первого появления Шарлотта познакомилась с Элизабет, которая позднее стала женой Джека. У пары родился сын, но после трагической гибели Джека Элизабет смогла найти новую любовь в лице Натана Гранта. Они переехали в пансинат Шарлотты в Кейп-Фуллертоне, чтобы обеспечить ребёнку необходимое лечение. Вероятно, в новом сезоне Шарлотта будет ближе знакомиться с внуком и помогать ему узнавать больше о его погибшем отце.

Адаптация к новой временной линии

Брук Шилдс в интервью People призналась, что ей было непросто привыкнуть к новой временной линии сериала.

"Она больше не ездит верхом, и это немного грустно, потому что мне это очень нравилось. Мне нравилось, как она лихо мчится", — поделилась актриса.

Эта перемена демонстрирует, как персонажи сериала развиваются с течением времени, а актёры должны адаптироваться к новым сюжетным реалиям.

О сериале

"Когда зовет сердце" рассказывает о жизни Элизабет, учительницы из высшего общества, которая переезжает в приграничный город на западной границе Канады. Её жизнь наполнена новыми знакомствами, испытаниями и попытками наладить важные связи в сообществе, которое отличается от привычного окружения. Сериал объединяет драму, романтику и исследование человеческих отношений в условиях малых сообществ.

