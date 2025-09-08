Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Меган Маркл
Меган Маркл
© commons.wikimedia.org by Fuzheado is licensed under CC BY 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:37

Рецепт, который превратился в мем: почему Бруклин Бекхэм — "новая Меган Маркл"

Пользователи сравнили Бруклина Бекхэма с Меган Маркл за рецепт клубничного джема

Бруклин Бекхэм снова оказался в центре внимания пользователей соцсетей. Поводом стало его видео, где он демонстрирует собственный рецепт клубничного джема. Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм подробно показал процесс: от запекания ягод до подачи готового джема на тосте из хлеба на закваске. Завершает ролик момент, когда он протягивает готовое блюдо женщине за кадром — предположительно, своей супруге Николе Пельтц.

Всплеск критики и сравнения с Меган Маркл

Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Многие тут же обрушились с критикой, насмешками и даже уничижительными сравнениями. Хейтеры вспомнили Меган Маркл, которая в своё время тоже делилась рецептами клубничного джема. В комментариях писали:

"Сначала Меган, теперь ты! Что за одержимость клубничным джемом? Его может приготовить каждый".

Другие подшучивали, называя Бруклина "новой Меган Маркл" и упрекали его в том, что варенье выглядит "жидковатым". Звучали и более резкие реплики:

"Найди нормальную работу, которая будет соответствовать твоему образу жизни!".

Кто-то и вовсе назвал его творение "самым отвратительным на вид вареньем на планете".

Личное высмеивают публично

Часть аудитории пошла дальше кулинарных придирок и задела личные отношения в семье Бекхэмов. Пользователи оставляли колкие комментарии вроде:

"Позвони своим маме и папе",
"Как поживает твоя семья?".

Таким образом, обсуждение простого кулинарного ролика моментально переросло в обсуждение его личной жизни и давнего конфликта с родителями.

Голоса в защиту

Однако среди подписчиков нашлись и те, кто выступил в защиту молодого блогера. Они посчитали, что град критики абсолютно неадекватен ситуации:

"Кучка психопатов ведет себя так, будто им не все равно, позвонит он своей семье или нет".

Другие отметили, что тролли ведут себя одинаково каждый раз, оставляя "совершенно скучные и неуместные комментарии". По их словам, подобные нападки лишь распространяют ненависть и злобу, а не несут никакой пользы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Куприн писал о любви в два раза чаще современников — исследование 05.09.2025 в 23:08

155 лет Куприну: что скрывают его истории о страсти и боли

Александр Куприн оставил в русской литературе особый след. Его произведения о любви отличаются драматичностью и искренностью, что делает их актуальными и сегодня.

Читать полностью » Миранда Керр впервые прокомментировала расставание Орландо Блума и Кэти Перри 05.09.2025 в 22:54

Миранда Керр разрушила мифы о ревности: что она сказала о Кэти Перри и Орландо Блуме

Миранда Керр впервые прокомментировала расставание Орландо Блума и Кэти Перри и рассказала, как удалось сохранить тёплую атмосферу в их семье.

Читать полностью » Букингемский дворец сообщил о смерти герцогини Кентской Кэтрин в возрасте 93 лет 05.09.2025 в 21:59

Ушла тихо, оставила громкий след: чем запомнится герцогиня Кентская

Её называли скромной и преданной, она предпочитала жить без титулов и официальных обязанностей. Но именно это сделало её особенной в истории королевской семьи.

Читать полностью » Воронков: возвращение голливудских студий в Россию пока не обсуждается 05.09.2025 в 20:56

Голливуд закрыл дверь — Азия вошла в зал: чем теперь живёт российский кинопрокат

Голливудские блокбастеры в Россию пока не вернулись: владельцы кинотеатров рассказывают, как это отражается на посещаемости и какие премьеры все же остаются.

Читать полностью » Энтони Хопкинс сыграет главную роль в экранизации рассказа Дилана Томаса 05.09.2025 в 19:31

Энтони Хопкинс возвращается к корням: фильм, который ждала вся Британия

Энтони Хопкинс вернется к своим валлийским корням в новой экранизации рассказа Дилана Томаса. Сюжет обещает зрителям удивительный мир воображения.

Читать полностью » Конкурс костюмов для лам и альпак прошёл на ярмарке в Миннесоте 05.09.2025 в 18:57

Ламы в париках и альпаки в попкорне: что творилось на необычный ярмарке в Миннесоте

В Миннесоте прошёл конкурс костюмов для лам и альпак. Животные и их хозяева удивили зрителей яркими образами, превратив ярмарку в карнавал фантазии.

Читать полностью » Джастин Бибер представил второй альбом за два месяца — Swag II 05.09.2025 в 16:57

Новый альбом Бибера вышел внезапно: поклонники не успели опомниться

Джастин Бибер представил новый альбом всего через два месяца после предыдущего, добавив в свою дискографию 23 свежие композиции и яркие коллаборации.

Читать полностью » Propstore продал световой меч Дарта Вейдера за $3,65 млн — рекорд для 05.09.2025 в 15:59

Предмет культа стал золотым: реквизит "Звёздных войн" переписал историю торгов

На аукционе Propstore в Лос-Анджелесе культовый реквизит из "Звёздных войн" установил рекорд. Узнайте, какие артефакты ещё ушли с молотка.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Тайны ядра Земли раскрыты: углерод неожиданно важен для планеты
Садоводство

Почковый клещ атакует смородину: 3 шага к спасению урожая – инструкция садоводам
Спорт и фитнес

Стивен Блэр: у пловцов ниже риск преждевременной смерти по сравнению с бегунами
Питомцы

Кошки сопровождают человека в туалет из-за любопытства, чувства безопасности и стресса
Авто и мото

Номера АМР не дают официальных привилегий на дороге — разъяснение автоэкспертов
Еда

Треугольники из лаваша с ветчиной и сыром нужно подавать горячими
Садоводство

Симбиоз с деревьями делает невозможным выращивание боровиков и лисичек в огороде
Еда

Орехи добавят форшмаку хруст и пикантность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet