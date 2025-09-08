Рецепт, который превратился в мем: почему Бруклин Бекхэм — "новая Меган Маркл"

Бруклин Бекхэм снова оказался в центре внимания пользователей соцсетей. Поводом стало его видео, где он демонстрирует собственный рецепт клубничного джема. Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм подробно показал процесс: от запекания ягод до подачи готового джема на тосте из хлеба на закваске. Завершает ролик момент, когда он протягивает готовое блюдо женщине за кадром — предположительно, своей супруге Николе Пельтц.

Всплеск критики и сравнения с Меган Маркл

Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Многие тут же обрушились с критикой, насмешками и даже уничижительными сравнениями. Хейтеры вспомнили Меган Маркл, которая в своё время тоже делилась рецептами клубничного джема. В комментариях писали:

"Сначала Меган, теперь ты! Что за одержимость клубничным джемом? Его может приготовить каждый".

Другие подшучивали, называя Бруклина "новой Меган Маркл" и упрекали его в том, что варенье выглядит "жидковатым". Звучали и более резкие реплики:

"Найди нормальную работу, которая будет соответствовать твоему образу жизни!".

Кто-то и вовсе назвал его творение "самым отвратительным на вид вареньем на планете".

Личное высмеивают публично

Часть аудитории пошла дальше кулинарных придирок и задела личные отношения в семье Бекхэмов. Пользователи оставляли колкие комментарии вроде:

"Позвони своим маме и папе",

"Как поживает твоя семья?".

Таким образом, обсуждение простого кулинарного ролика моментально переросло в обсуждение его личной жизни и давнего конфликта с родителями.

Голоса в защиту

Однако среди подписчиков нашлись и те, кто выступил в защиту молодого блогера. Они посчитали, что град критики абсолютно неадекватен ситуации:

"Кучка психопатов ведет себя так, будто им не все равно, позвонит он своей семье или нет".

Другие отметили, что тролли ведут себя одинаково каждый раз, оставляя "совершенно скучные и неуместные комментарии". По их словам, подобные нападки лишь распространяют ненависть и злобу, а не несут никакой пользы.