Маленькая подушка или целый манекен: хранение брошей как элемент декора

Броши снова в моде: яркие, выразительные, с историей — они стали универсальным аксессуаром для женщин любого возраста. Но когда в коллекции их больше десяти, возникает вопрос: как хранить украшения так, чтобы они не терялись и не портились?

Классика: шкатулки с ячейками

Самый привычный вариант для тех, чьи броши примерно одного размера.

Удобные органайзеры разделены на ячейки, каждая брошь получает своё место.

Бывают с прозрачной крышкой — чтобы видеть всю коллекцию, или с закрытой — для большей приватности.

Минусы: не подойдут для крупных или разных по размеру украшений, а при большой коллекции займут много места.

Ленты из ткани

Простой DIY-способ: плотные полосы ткани шириной с ладонь. На них броши крепятся одна под другой, а петелька сверху позволяет повесить ленту на крючок.

Минусы: приходится постоянно расстёгивать и застёгивать замочки, а сами ленты нужно где-то хранить.

Подушки-игольницы

Для маленькой коллекции это уютный и немного винтажный вариант. Подушка служит мягкой основой для крепления украшений.

Минусы: брошей помещается мало, крупные модели занимают всё пространство.

Платье-чехол с кармашками

Готовое решение: прозрачный органайзер-чехол с множеством ячеек. Его можно повесить в шкаф вместе с одеждой. Подходит и для других аксессуаров.

Минусы: чтобы достать брошь, придётся снимать весь чехол, а доставать украшения из кармашков бывает неудобно.

Бюст-манекен

Самый креативный способ, популярный в винтажных салонах. Броши крепятся прямо на тканевый бюст, и сразу видно, как они смотрятся в носке.

Минусы: подходит только для брошей с иглой вниз, занимает место на комоде.

Полезные советы

Избегайте прямых солнечных лучей — украшения тускнеют.

Держите броши вдали от влаги.

Не допускайте контакта украшений друг с другом: возможны царапины.

Не кладите броши на твёрдые поверхности.

Раз в год проводите чистку: мягкая ткань, щётка или специализированные средства (обязательно проверяйте, подходят ли они для конкретного металла или камня).

Итог

Способ хранения зависит от ваших привычек и размера коллекции. Кому-то удобнее строгие шкатулки, кому-то — декоративный бюст или тканевые ленты. Главное — уберечь броши от пыли, солнца и влаги, тогда они будут радовать многие годы.