© Илья Середюк, "Томская Писаница" is licensed under Free More info
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:10

Тайны древних металлургов: Эль-Ахват и его нераскрытые секреты

Археологи обнаружили крупный центр производства бронзы в древнем городе Эль-Ахват

Вы когда-нибудь задумывались, когда именно началось производство бронзы в Южном Леванте? Археологи, работающие на раскопках Эль-Ахвата на севере Израиля, сделали удивительное открытие. Они нашли самые ранние свидетельства местного производства бронзы, относящиеся к железному веку I (около 1150-950 гг. до н. э.).

Новое понимание металлургии

Исследование кардинально меняет представление о бронзовой металлургии того времени. Ранее считалось, что в раннем железном веке обработка бронзы ограничивалась только переплавкой старого металла в крупных городах. Однако результаты исследования показывают, что даже небольшие общины, такие как Эль-Ахват, активно участвовали в металлургическом процессе, используя сложные торговые сети.

Исследовательская группа под руководством Циллы Эшель из Хайфского университета проанализировала медные и бронзовые литые отливки, а также фрагменты шлака и инструменты, найденные на раскопках. С применением оптической микроскопии и химического анализа были выявлены признаки первичного производства бронзы — сплавления меди с оловом.

Важно отметить, что находка оловянного комочка в шлаке стала неопровержимым доказательством местного производства бронзы, что делает Эль-Ахват первым известным памятником в Южном Леванте с такими свидетельствами.

Региональные связи

Изотопный анализ свинца показал, что медь поступала из двух значительных древних горнодобывающих регионов: Фейнан в Иордании и Тимна на юге Израиля. Это свидетельствует о наличии скоординированной системы поставок, которая позволяла Эль-Ахвату получать ресурсы с обеих сторон долины Арава.

Некоторые образцы меди имели уникальные геологические признаки, что указывает на возможное смешивание руд перед доставкой на месторождение. Это может говорить о едином контроле над торговлей металлом.

Вопросы о контроле

Данные исследования поднимают важные вопросы о том, кто же контролировал рудники и торговые сети. Были ли это эдомитяне, израильские политические образования или другие региональные державы?

Несмотря на подтверждение развитой металлургии, качество бронзы в Эль-Ахвате оставляло желать лучшего. Многие сплавы содержали высокое количество примесей, что может свидетельствовать о неопытности мастеров. Тем не менее, возможность добычи олова и его сплавления на месте указывает на высокий уровень организации и координации ресурсов.

Переосмысление истории

Работы в Эль-Ахвате открывают уникальную возможность понять, как сообщества адаптировались после распада империй позднего бронзового века. С исчезновением централизованных систем местные группы разработали собственные цепочки поставок и методы производства, что предвосхитило возникновение таких политических образований, как Израильское, Иудейское и Эдомское царства.

Находки из Эль-Ахвата, в сочетании с данными из других мест, таких как Тель-Рехов и Тель-Масос, указывают на процветающую бронзовую промышленность в I железном веке. Это ставит под сомнение представление о технологическом "темном веке" и подчеркивает период инноваций и экономической сложности.

Как подчеркивает Эшель, даже в условиях политических потрясений общины находили способы поддерживать и развивать сложные технологии, прокладывая новые пути для торговли и ремесел, которые формировали историю региона на протяжении веков.

