Раскопки
Раскопки
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:56

Как бронзовые ножи саков могут изменить наше восприятие истории Казахстана

Археологи нашли бронзовые ножи саков в Павлодарской области Казахстана

Что может рассказать о жизни наших предков? Недавно в Казахстане археологи сделали удивительное открытие, которое может пролить свет на культуру ранних саков.

Уникальные находки в Павлодарской области

Исследователи из Павлодарского государственного педагогического университета провели раскопки на памятниках Торайгыр-6 и Торайгыр-7, расположенных у живописного озера Торайгыр, недалеко от села Баянаул. В процессе работы ученые наткнулись на два бронзовых ножа, относящихся к раннему железному веку, что подтверждает их уникальную стилистику.

Кроме того, археологи обнаружили хорошо сохранившиеся останки представителя тасмолинской культуры, а под ним находилось еще более старое захоронение, относящееся к андроновской культуре. Эта находка подчеркивает богатство исторического наследия региона.

Тасмолинская культура: история в курганах

Тасмолинская археологическая культура — это важное явление древних скотоводов, возникшее в конце IX — VIII века до нашей эры. Большинство памятников этой культуры сосредоточено в современном Казахстане, включая знаменитый могильник Тасмола, давший имя этой культуре.

Одной из характерных особенностей тасмолинской культуры являются курганы "с усами". Эти сооружения часто состоят из двух курганов, соединенных каменными дугами, что придаёт им уникальный вид.

Открытие бронзовых ножей и других артефактов не только обогащает наше понимание истории саков, но и подчеркивает важность археологических исследований в раскрытии тайн прошлого.

