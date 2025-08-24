Золото, змеи и 18 лет: что скрывает самая загадочная гробница Ирана
В Иране, на археологическом памятнике Тепе-Чалоу, обнаружено захоронение 18-летней девушки, жившей в эпоху бронзового века. Её могила поразила учёных невероятным количеством ценных артефактов — от золотых украшений до загадочной шкатулки с изображениями змей и скорпионов.
Необычное захоронение
Городище Тепе-Чалоу, входившее в состав Великого Хорасана, исследуют с 2011 года. Из 48 найденных могил только одна выделялась особым богатством. Девушка лежала в скорченном положении — типичном для этого региона, но её погребальный инвентарь оказался исключительным.
Вместе с ней захоронили 34 предмета, среди которых:
- 12 керамических сосудов хорасанского типа,
- 7 каменных изделий (хлорит, лазурит, змеевик),
- 13 металлических артефактов, включая золотые серьги, бронзовые браслеты и зеркало,
костяные и медные булавки,
- печати-штампы, указывающие на её участие в торговле.
Особенно выделялась шкатулка из чёрного хлорита с резными изображениями змей и скорпиона.
Кем она была?
Учёные считают, что девушка принадлежала к элите, но в столь юном возрасте вряд ли сама добилась высокого статуса. Скорее всего, она унаследовала положение и богатство от семьи.
"Наличие такого богатства в могиле подростка — уникальный случай для Великого Хорасана", — говорят исследователи.
Находка проливает свет на социальную структуру древнего общества, где статус передавался по наследству.
