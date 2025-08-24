Золото, змеи и 18 лет: что скрывает самая загадочная гробница Ирана

В Иране, на археологическом памятнике Тепе-Чалоу, обнаружено захоронение 18-летней девушки, жившей в эпоху бронзового века. Её могила поразила учёных невероятным количеством ценных артефактов — от золотых украшений до загадочной шкатулки с изображениями змей и скорпионов.

Необычное захоронение

Городище Тепе-Чалоу, входившее в состав Великого Хорасана, исследуют с 2011 года. Из 48 найденных могил только одна выделялась особым богатством. Девушка лежала в скорченном положении — типичном для этого региона, но её погребальный инвентарь оказался исключительным.

Вместе с ней захоронили 34 предмета, среди которых:

12 керамических сосудов хорасанского типа,

7 каменных изделий (хлорит, лазурит, змеевик),

13 металлических артефактов, включая золотые серьги, бронзовые браслеты и зеркало,

костяные и медные булавки, печати-штампы, указывающие на её участие в торговле.

Особенно выделялась шкатулка из чёрного хлорита с резными изображениями змей и скорпиона.

Кем она была?

Учёные считают, что девушка принадлежала к элите, но в столь юном возрасте вряд ли сама добилась высокого статуса. Скорее всего, она унаследовала положение и богатство от семьи.

"Наличие такого богатства в могиле подростка — уникальный случай для Великого Хорасана", — говорят исследователи.

Находка проливает свет на социальную структуру древнего общества, где статус передавался по наследству.