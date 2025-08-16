Дикие степи, домашние ткани: парадокс гардероба бронзового века

Российские археологи изучили текстиль бронзового века и сделали неожиданное открытие: почти все находки оказались изготовлены из шерсти коз и овец. Единственное исключение — артефакт из конского волоса.

Как животноводство изменило древний текстиль

С развитием скотоводства люди научились использовать не только мясо и шкуры животных, но и их шерсть. Это стало настоящим прорывом в производстве тканей. По мнению ученых, технология обработки шерсти пришла на Кавказ с Ближнего Востока около 2500 года до н. э., а затем распространилась в степи Восточной Европы и дальше — до Урала и Южной Сибири.

Ученые проанализировали более 60 образцов из 30 памятников. В основном это шерсть коз и овец — видимо, именно эти животные были основным источником текстиля.

Что обнаружили археологи?

Ученые исследовали фрагменты шнурков, тканей и кожаных изделий, найденных в разных регионах:

Грузия (беденская культура, 2140-2040 гг. до н. э.)

Средняя Волга и Южный Урал (срубная культура, 1800-1665 гг. до н. э.)

Тверская область (поздняковская культура, 1750-1420 гг. до н. э.)

Хакасия (андроновская культура, 1600-1300 гг. до н. э.)

С помощью микроскопии выяснилось:

шерсть не стригли, а выщипывали или вычесывали.

некоторые ткани, найденные в Тверской области, оказались импортными — их привезли с юга.

в Южной Сибири тоже могли использовать привозную шерсть.

Удивительно, но среди находок нет шерсти собак, верблюдов или бобров. Видимо, степняки бронзового века предпочитали именно коз и овец — их шерсть была удобнее в обработке.