раскопки
раскопки
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:45

Дикие степи, домашние ткани: парадокс гардероба бронзового века

Археологи обнаружили шерстяные ткани кочевников бронзового века в Сибири

Российские археологи изучили текстиль бронзового века и сделали неожиданное открытие: почти все находки оказались изготовлены из шерсти коз и овец. Единственное исключение — артефакт из конского волоса.

Как животноводство изменило древний текстиль

С развитием скотоводства люди научились использовать не только мясо и шкуры животных, но и их шерсть. Это стало настоящим прорывом в производстве тканей. По мнению ученых, технология обработки шерсти пришла на Кавказ с Ближнего Востока около 2500 года до н. э., а затем распространилась в степи Восточной Европы и дальше — до Урала и Южной Сибири.

Ученые проанализировали более 60 образцов из 30 памятников. В основном это шерсть коз и овец — видимо, именно эти животные были основным источником текстиля.

Что обнаружили археологи?

Ученые исследовали фрагменты шнурков, тканей и кожаных изделий, найденных в разных регионах:

  • Грузия (беденская культура, 2140-2040 гг. до н. э.)
  • Средняя Волга и Южный Урал (срубная культура, 1800-1665 гг. до н. э.)
  • Тверская область (поздняковская культура, 1750-1420 гг. до н. э.)
  • Хакасия (андроновская культура, 1600-1300 гг. до н. э.)

С помощью микроскопии выяснилось:

  • шерсть не стригли, а выщипывали или вычесывали.
  • некоторые ткани, найденные в Тверской области, оказались импортными — их привезли с юга.
  • в Южной Сибири тоже могли использовать привозную шерсть.

Удивительно, но среди находок нет шерсти собак, верблюдов или бобров. Видимо, степняки бронзового века предпочитали именно коз и овец — их шерсть была удобнее в обработке.

