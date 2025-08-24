Медь, кинжалы и свинец: странный груз корабля, затонувшего у турецких берегов

У берегов турецкого города Кумлуджа лежат обломки корабля, затонувшего более 3500 лет назад. Подводные археологи из Университета Акдениз и Института морской археологии (INA) с 2022 по 2024 год исследовали это судно, обнаруженное ещё в 2018 году. Их находки проливают свет на торговые пути бронзового века и связь с минойской цивилизацией Крита.

Главные находки: медь, оружие и минойские артефакты

Судно перевозило ценный груз:

52 медных слитка в форме подушек,

19 дискообразных слитков,

бронзовый кинжал, напоминающий критские образцы,

свинцовые гири минойского типа,

керамику и другие предметы быта.

Особый интерес вызывает кинжал, найденный в 2024 году. Как отмечают исследователи в Journal of Maritime Archaeology, он почти идентичен оружию, которое использовали на Крите между 1700 и 1600 годами до н. э.

"Этот кинжал можно считать "длинным кинжалом", изготовленным на Крите или связанным с ним", — говорится в отчёте.

Кипрская медь и загадки происхождения

Хотя точный источник меди пока не подтверждён (из-за запрета на вывоз образцов), учёные предполагают, что слитки могли быть добыты на Кипре — главном поставщике меди в Средиземноморье того времени.

"Медь с кораблей Улубурун и Гелидония, а также образцы из минойских дворцов имеют кипрское происхождение. Вероятно, этот груз тоже оттуда", — отмечается в исследовании.

Интересно, что состав слитков различается: некоторые содержат много железа, что указывает на разные методы обработки или источники руды.

Минойские следы

Свинцовые гири весом 22 и 45 граммов — ещё одно доказательство связи с Критом.

"В отличие от египетских и ближневосточных аналогов, минойские гири имеют характерную дисковую форму", — поясняют авторы.

Разбитая медная чаша, рыболовный крючок и бронзовая игла дополняют картину жизни на борту. А керамические фрагменты, хоть и не поддаются точной датировке, типичны для торговых амфор Восточного Средиземноморья эпохи бронзы.

Судно длиной 11-12 метров, скорее всего, затонуло у мыса Гелидония во время шторма. Оно перевозило медь с Кипра на Крит, и, возможно, на борту был критский торговец.

Исследователи не исключают, что корабль мог затонуть даже раньше XVI века до н. э., а будущие находки укрепят его связь с минойской цивилизацией.