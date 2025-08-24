Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
затонувший корабль
затонувший корабль
© https://commons.wikimedia.org by Chrisi1964 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:22

Медь, кинжалы и свинец: странный груз корабля, затонувшего у турецких берегов

Археологи нашли 3500-летний корабль с медными слитками и критским кинжалом у мыса Гелидония

У берегов турецкого города Кумлуджа лежат обломки корабля, затонувшего более 3500 лет назад. Подводные археологи из Университета Акдениз и Института морской археологии (INA) с 2022 по 2024 год исследовали это судно, обнаруженное ещё в 2018 году. Их находки проливают свет на торговые пути бронзового века и связь с минойской цивилизацией Крита.

Главные находки: медь, оружие и минойские артефакты

Судно перевозило ценный груз:

  • 52 медных слитка в форме подушек,
  • 19 дискообразных слитков,
  • бронзовый кинжал, напоминающий критские образцы,
  • свинцовые гири минойского типа,
  • керамику и другие предметы быта.

Особый интерес вызывает кинжал, найденный в 2024 году. Как отмечают исследователи в Journal of Maritime Archaeology, он почти идентичен оружию, которое использовали на Крите между 1700 и 1600 годами до н. э.

"Этот кинжал можно считать "длинным кинжалом", изготовленным на Крите или связанным с ним", — говорится в отчёте.

Кипрская медь и загадки происхождения

Хотя точный источник меди пока не подтверждён (из-за запрета на вывоз образцов), учёные предполагают, что слитки могли быть добыты на Кипре — главном поставщике меди в Средиземноморье того времени.

"Медь с кораблей Улубурун и Гелидония, а также образцы из минойских дворцов имеют кипрское происхождение. Вероятно, этот груз тоже оттуда", — отмечается в исследовании.

Интересно, что состав слитков различается: некоторые содержат много железа, что указывает на разные методы обработки или источники руды.

Минойские следы

Свинцовые гири весом 22 и 45 граммов — ещё одно доказательство связи с Критом.

"В отличие от египетских и ближневосточных аналогов, минойские гири имеют характерную дисковую форму", — поясняют авторы.

Разбитая медная чаша, рыболовный крючок и бронзовая игла дополняют картину жизни на борту. А керамические фрагменты, хоть и не поддаются точной датировке, типичны для торговых амфор Восточного Средиземноморья эпохи бронзы.

Судно длиной 11-12 метров, скорее всего, затонуло у мыса Гелидония во время шторма. Оно перевозило медь с Кипра на Крит, и, возможно, на борту был критский торговец.

Исследователи не исключают, что корабль мог затонуть даже раньше XVI века до н. э., а будущие находки укрепят его связь с минойской цивилизацией.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Астрономы стали свидетелями редкого взрыва звезды, вызванного черной дырой сегодня в 13:48

Звезда пала жертвой черной дыры: загадочный взрыв поразил астрономов – что произошло в космосе

Уникальное космическое явление: астрономы стали свидетелями взрыва звезды SN 2023zkd, вызванного поглощением черной дырой.

Читать полностью » Кератин из овечьей шерсти восстанавливает эмаль зубов: прорыв в стоматологии сегодня в 12:48

Стрижка для улыбки: как кератин из волос восстанавливает зубную эмаль – сенсационное открытие

Ученые разработали инновационную технологию восстановления зубной эмали с кератином. Это безопасно, эффективно и экологично. Кератин может снизить потребность в пломбах, заменив фтор.

Читать полностью » Удивительная особенность сои: влияние пережитого стресса на потомство сегодня в 11:48

Шокирующая правда о сое: стресс передается по наследству – что это значит для фермеров

Ученые обнаружили, что соя обладает генетической памятью о пережитом стрессе. Это позволяет потомству быть устойчивее к засухе и вредителям, но может влиять на урожайность.

Читать полностью » Марсианский шлем: Perseverance нашел необычный камень с ямочками сегодня в 10:48

Шлем воина на Марсе: что скрывает загадочный камень, найденный Perseverance

Марсоход Perseverance нашел на Марсе необычный камень, напоминающий шлем воина. Ученые изучают загадочный объект, пытаясь разгадать его происхождение и понять, что он может рассказать о прошлом Красной планеты. Исследование продолжается!

Читать полностью » Саморегулирующаяся куртка: термокомфорт при любой погоде – разработка Китая сегодня в 9:48

Пот как датчик: эта куртка удивит своей терморегуляцией – вам больше не страшны перепады температуры

Китайские ученые создали куртку с автоматической терморегуляцией. Инновационный материал реагирует на пот, обеспечивая комфорт в любую погоду. Эта разработка изменит представление об одежде!

Читать полностью » Роботы исследуют лунные вулканические туннели: главная цель миссии сегодня в 8:33

Марсианские хроники начинаются: роботы исследуют лавовые пещеры в поисках жизни

Роботы-спелеологи отправятся исследовать лавовые трубки на Луне и Марсе. Успешные испытания открывают новые перспективы для поиска следов жизни и создания баз.

Читать полностью » Научный прорыв: как нейроинтерфейс преобразует воображаемую речь в реальную коммуникацию сегодня в 7:33

Мысли обретают голос: прорывной нейроинтерфейс позволяет людям с параличом говорить, просто представляя слова

Революционный нейроинтерфейс позволяет парализованным людям преобразовывать мысли в речь, просто представляя слова. Новый комфортный подход, основанный на воображении, показывает 74% точности, открывая новые горизонты для восстановления коммуникации.

Читать полностью » 75 миллионов лет: удивительная находка в Парке динозавров раскрывает секреты эволюции сегодня в 6:33

Как одна стрекоза, найденная в Парке динозавров, переписала историю эволюции насекомых

Студент сделал поразительное открытие в Альберте: обнаружен фрагмент крыла стрекозы мелового периода. Эта первая находка такого рода в Канаде проливает свет на эволюцию насекомых и древние экосистемы, раскрывая тайны жизни 75 миллионов лет назад.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперт Avito Гаджи Курбанов рассказал, как толщиномер помогает выявить аварийное прошлое авто
Спорт и фитнес

Тренер Кемма Каннингем назвала эффективную 5-минутную тренировку для рук
Наука и технологии

Учёные зафиксировали аномальные радиосигналы от неизвестного источника в космосе
Дом

Постельное бельё и здоровье: чем опасна редкая смена и как ухаживать за тканью
Питомцы

Ветеринары объяснили, почему собаки лезут в мусор и чем это опасно
Туризм

Осенние школьные каникулы: авиакомпании продлили рейсы в Анталью до середины ноября
Садоводство

Цветоводы рассказали, чем подкормить орхидеи в августе для обильного цветения
Дом

Где нельзя хранить крупы на кухне — рекомендации преподавателя РТУ МИРЭА
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru