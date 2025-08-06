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Раскопки
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Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:22

Мурайгхат: место, где древние люди искали надежду среди хаоса

5000-летние ритуалы в Мурайгхате помогали переживать кризисы – археологи

Археологи из Копенгагенского университета раскрыли тайну загадочного памятника Мурайгхат в Иордании. Оказалось, что 5000 лет назад это место служило центром собраний, ритуалов и, возможно, важных решений для древних общин, переживавших глубокие социальные и климатические потрясения.

Мурайгхат — не город, а священное место

Расположенный в 12 км от Мадабы, этот памятник раннего бронзового века не был обычным поселением. Здесь нет следов домов или очагов, зато обнаружены дольмены, стоячие камни и открытые площадки для церемоний.

"Это место могло быть нейтральной территорией, где разные группы договаривались, спорили или делились ресурсами", — говорит Сюзанна Кернер, руководитель исследования.

Каменные символы и ритуальные артефакты

  • 95 дольменов — массивных гробниц из известняка, некоторые длиной до 4,5 метров. Они не только служили для захоронений, но и отмечали границы территорий.
  • Хаджар аль-Мансуб — 2,4-метровый камень с загадочными отметинами, вероятно, использовавшийся в обрядах.
  • Чашечные следы — углубления в скале, возможно, для подношений.

Мурайгхат появился в период 3700 г. до н. э., когда из-за засухи и упадка торговли рухнула прежняя система жизни. Люди искали новые способы объединения — и это место стало для них "социальным якорем".

Пиршества и коллективная память

Среди находок — огромные керамические чаши (до 25 литров!), базальтовые инструменты со следами охры и рога газелей.

"Чаши указывают на массовые пиршества, а ритуальные предметы — на попытки сохранить единство", — поясняет Кернер.

Без централизованной власти древние люди создавали долговечные памятники, которые сплачивали их перед лицом неопределенности. Мурайгхат — яркий пример того, как ритуалы помогали обществам выживать.

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