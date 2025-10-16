Древний город под водой: в итальянском озере нашли сокровища бронзового века

Недавние подводные археологические исследования на озере Меццано в итальянской области Лацио принесли впечатляющие результаты. Ученым удалось впервые с поразительной точностью зафиксировать масштаб и структуру древнего свайного поселения бронзового века, скрытого под водой небольшого вулканического озера.

Поселение на воде, пережившее тысячелетия

Раскопки, организованные Управлением археологии, изящных искусств и ландшафта провинции Витербо и возобновлённые после длительного перерыва, проводились в рамках проекта по документированию и сохранению одного из важнейших доисторических памятников Центральной Италии. Работы курировала Служба подводной археологии Суперинтендантства при поддержке подводного подразделения карабинеров.

Исследование охватывает период с 1700 по 1150 год до н. э., то есть конец раннего и поздний бронзовый век — время, когда на территории Лацио существовали первые устойчивые сельские общины, активно использовавшие металл и дерево для строительства и ремёсел.

Шестисот столбов под водой

Самым наглядным результатом кампании стало картирование более 600 деревянных свай, торчащих из глинистого дна. Это примерно треть всей площади поселения. По распределению и глубине погружения столбов — от 10 до 2,5 метров — археологи смогли проследить, как уровень воды в озере менялся в течение нескольких столетий.

Эта "лесная сеть" под водой отражает архитектуру древней деревни, стоявшей на деревянных настилах и платформах. Часть конструкций могла быть жилыми домами, другие — хозяйственными площадками. Анализ позволяет предположить, что постройки перемещались вслед за подъемом или спадом воды, а материалы оседали концентрическими слоями — более древние артефакты находятся глубже, более поздние — ближе к поверхности.

"Поселение на озере Меццано динамически следовало за изменениями уровня воды, и его структура отражает необычайную адаптацию к природной среде", — отмечают археологи.

Технологии подводных раскопок

Работа велась в трудных условиях: низкая температура, плохая видимость и плотные глинистые осадки требовали постоянного использования всасывающих шлангов для удаления ила. Учёные сочетали современные морфобатиметрические исследования с классическими методами стратиграфии — пошагового анализа слоёв грунта.

Такой подход позволил впервые описать процессы формирования археологических отложений в озере. Оказалось, что большая часть памятника находится под плотными слоями глины, поэтому отсутствие видимых свай над поверхностью не означает утраты культурных слоёв.

Сокровища бронзового века

Одним из наиболее значимых открытий стала находка более 25 бронзовых артефактов, удивительно хорошо сохранившихся благодаря анаэробной (безвоздушной) среде глинистого осадка. Среди них — фланцевые топоры, наконечники копий, булавки, фибулы, кольца и серпы. Некоторые предметы до сих пор сохраняют металлический блеск бронзы, пролежавшей в иле более трёх тысяч лет.

"Эти находки представляют собой редкое сочетание красоты, технологической точности и археологической значимости", — подчёркивают специалисты.

Особое внимание привлекла бронзовая уздечка с отверстием и орнаментом в виде солярного символа - изображения, ассоциировавшегося у древних народов с солнцем и движением небесных тел. Это редкий пример предмета, имеющего ритуальное или статусное значение, а не чисто утилитарное.

Также обнаружены фрагменты бронзовых слитков - заготовок или "брикетов", связанных с металлургическим производством. Это указывает на то, что в прибрежной зоне поселения могли существовать мастерские по обработке бронзы, где местные мастера переплавляли металл и изготавливали орудия, украшения и оружие.

Под охраной карабинеров и реставраторов

Все металлические находки сразу были законсервированы и укреплены на месте под контролем подводных реставраторов. Такое быстрое реагирование позволило предотвратить окисление и сохранить первоначальную структуру артефактов.

Некоторые предметы несут следы воздействия огня - вероятно, они оказались в воде после пожара на деревянных платформах. Это свидетельство того, что поселение неоднократно горело и перестраивалось.

В местах, где слой ила был сравнительно тонким, археологи использовали металлоискатели в сотрудничестве с карабинерами, чтобы систематически извлечь артефакты и предотвратить незаконные поиски.

Меццано: древнее поселение в кратере вулкана

Озеро Меццано — небольшое вулканическое озеро, образованное в кальдере древнего вулкана Латера. Сегодня оно находится в самом сердце области Тушия Витербезе. Ещё до начала современных исследований археологи подозревали, что под его водами скрываются следы древних построек.

Нынешние раскопки подтверждают, что это одно из крупнейших свайных поселений бронзового века в Центральной Италии. Судя по концентрации свай и артефактов, подводные остатки занимают не менее четверти площади озера.

Показатель Значение Период существования поселения 1700-1150 гг. до н. э. Количество зафиксированных свай более 600 Глубина залегания 2,5-10 м Найденные артефакты 25+ бронзовых предметов Основные типы находок топоры, копья, фибулы, серпы, уздечка Материалы дерево, глина, бронза, вулканический камень

Что ждёт исследователей впереди

Следующие этапы экспедиции будут направлены на детальное сопоставление находок с различными глубинными уровнями, чтобы установить, как поселение развивалось во времени. Учёные планируют провести новые стратиграфические раскопки, которые помогут понять, как оседали и сохранялись культурные слои, а также определить архитектурную структуру поселения - возможно, кольцевую или концентрическую.

"Мы начинаем видеть, как послойно разворачивалась история этой общины — от первых платформ до разрушенных пожаром домов и мастерских", — комментируют участники экспедиции.

Значение открытия

Поселение в озере Меццано — редкий пример того, как древние общины бронзового века приспосабливались к водной среде. Оно демонстрирует высокий уровень организации, знание материалов и способность строить долговечные конструкции даже в нестабильных условиях.

Кроме того, результаты раскопок дают новые сведения о металлургии, торговле и ритуалах народов, населявших Лацио задолго до расцвета этрусков и Рима.

Интересные факты

Озеро Меццано — остаток вулканической кальдеры диаметром около 2,5 км.

В бронзовом веке в Италии существовали десятки свайных деревень, но Меццано — единственное подводное поселение такого масштаба.

Бронзовые артефакты сохранились благодаря анаэробной среде, препятствующей коррозии.

Солярный символ на уздечке встречается также на находках в Альпах и на Балканах — это может свидетельствовать о связях между регионами Европы.

Проект планируется продолжить до 2030 года, с возможным созданием подводного археологического парка.