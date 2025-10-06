Древние сицилийцы держали лошадей в секрете? Анализ керамики раскрыл шокирующую правду
Древние сосуды могут хранить в себе куда больше информации, чем кажется. Фрагменты керамики, найденные на холме Полиццелло в центре Сицилии, раскрыли неожиданные тайны: учёные впервые получили убедительные доказательства того, что уже в раннем бронзовом веке на острове не только знали о лошадях, но и использовали их мясо и кровь в пищевых или ритуальных целях.
Где и как сделали открытие
Холм Полиццелло хорошо известен археологам. Здесь располагались святилища сикан, вотивные ямы и жертвенники, а также памятники, созданные ещё за тысячу лет до появления культовых комплексов. В 1926 году на склоне нашли мегалитическую гробницу культуры Кастеллуччо (около 2300-1550 гг. до н. э.). Позднее, в 2005 году, рядом открыли каменное сооружение с нишей в огромном валуне. Именно там археологи обнаружили многочисленные керамические фрагменты с характерным орнаментом.
К исследованию остатков посуды привлекли международную команду специалистов. Руководил проектом Давиде Танаси, профессор Университета Южной Флориды. Для анализа использовали современные методы протеомики и липидной химии.
"Это первое достоверное свидетельство присутствия и употребления лошадей на Сицилии в эпоху бронзы", — отметил профессор Давиде Танаси.
Что показал анализ
Из 54 образцов примерно в половине сохранились белки, однозначно указывающие на лошадиную кровь или мясо. В частности, в 23 черепках нашли сывороточные альбумины, характерные именно для лошадиных тканей.
Кроме того, липидный анализ выявил жирные кислоты, говорящие о хранении масел или жиров. Но их происхождение — растительное или животное — установить не удалось.
Таким образом, найденные биомаркеры позволяют говорить о двух возможных сценариях:
-
приготовление конины в пищу;
-
использование крови и мяса в ритуалах.
Сравнение данных по эпохам
|Эпоха
|Данные о лошадях на Сицилии
|Источники
|Ранний бронзовый век (2300-1550 до н. э.)
|Первые подтверждения: конина и кровь в керамике культуры Кастеллуччо
|Протеомный анализ 2025 года
|Ранний железный век (1050-950 до н. э.)
|Предыдущие известные доказательства присутствия домашних лошадей
|Археологические находки костей
Как работали учёные: пошаговый метод
-
Отбор керамических фрагментов с характерным орнаментом.
-
Очистка и подготовка образцов.
-
Применение жидкостной хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией.
-
Идентификация белков и липидов по биомаркерам.
-
Сопоставление результатов с археологическими и историческими данными.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: долгое время отсутствие белковых исследований ограничивало понимание рациона древних жителей Сицилии.
-
Последствие: считалось, что лошади появились на острове гораздо позже.
-
Альтернатива: применение протеомного анализа позволило уточнить картину и отодвинуть дату их использования минимум на пять веков.
А что если…
А что если конина использовалась не для еды, а как часть жертвоприношений? Находка терракотового фаллоса рядом с керамикой намекает, что ритуальные практики могли включать элементы символического жертвоприношения. Не исключено, что мясо и кровь лошадей имели сакральное значение, а вовсе не гастрономическое.
Плюсы и минусы открытий
|Плюсы
|Минусы
|Первое достоверное свидетельство о лошадях в эпоху бронзы на Сицилии
|Неясно, использовались ли они в пищу или только в ритуалах
|Подтверждение связей острова с культурами Средиземноморья
|Ограниченность выборки — лишь 54 образца
|Технологии протеомики открывают новые перспективы исследований
|Часть липидных маркеров не позволяет установить происхождение продуктов
FAQ
Как выбрать метод анализа древних остатков?
Если нужны данные о белках, используют протеомику, если о жирах и маслах — липидный анализ.
Сколько стоит исследование керамики такими методами?
По оценкам специалистов, стоимость полного анализа одного образца может достигать нескольких тысяч долларов.
Что лучше для археолога — классический или молекулярный метод?
Их совмещение даёт наиболее полную картину. Классическая археология показывает контекст, а молекулярная биология раскрывает детали.
Мифы и правда
-
Миф: лошади появились на Сицилии только в железном веке.
-
Правда: новые данные отодвигают эту дату на несколько столетий назад.
-
Миф: древняя керамика хранит лишь форму и орнамент.
-
Правда: на её стенках могут сохраняться белки и липиды, рассказывающие о рационе и ритуалах.
-
Миф: протеомный анализ применим только к современным биоматериалам.
-
Правда: он успешно используется для остатков возрастом в тысячи лет.
3 интересных факта
-
Все современные лошади происходят от животных, одомашненных в Понтийско-Каспийской степи около 2700 года до н. э.
-
После 2200-2000 годов до н. э. они стремительно распространились по Европе и Азии.
-
Керамика культуры Кастеллуччо украшалась геометрическими орнаментами, которые легко отличить даже на фрагментах.
Исторический контекст
Около 2300-1550 гг. до н. э. — расцвет культуры Кастеллуччо на Сицилии.
1926 г. — первая находка мегалитической гробницы.
2005 г. — обнаружено каменное ограждение и валун с нишей.
2025 г. — опубликованы результаты протеомного анализа, доказавшие присутствие лошадей в бронзовом веке.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru