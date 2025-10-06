Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:37

Древние сицилийцы держали лошадей в секрете? Анализ керамики раскрыл шокирующую правду

На Сицилии установили раннее присутствие лошадей благодаря анализу древней керамики

Древние сосуды могут хранить в себе куда больше информации, чем кажется. Фрагменты керамики, найденные на холме Полиццелло в центре Сицилии, раскрыли неожиданные тайны: учёные впервые получили убедительные доказательства того, что уже в раннем бронзовом веке на острове не только знали о лошадях, но и использовали их мясо и кровь в пищевых или ритуальных целях.

Где и как сделали открытие

Холм Полиццелло хорошо известен археологам. Здесь располагались святилища сикан, вотивные ямы и жертвенники, а также памятники, созданные ещё за тысячу лет до появления культовых комплексов. В 1926 году на склоне нашли мегалитическую гробницу культуры Кастеллуччо (около 2300-1550 гг. до н. э.). Позднее, в 2005 году, рядом открыли каменное сооружение с нишей в огромном валуне. Именно там археологи обнаружили многочисленные керамические фрагменты с характерным орнаментом.

К исследованию остатков посуды привлекли международную команду специалистов. Руководил проектом Давиде Танаси, профессор Университета Южной Флориды. Для анализа использовали современные методы протеомики и липидной химии.

"Это первое достоверное свидетельство присутствия и употребления лошадей на Сицилии в эпоху бронзы", — отметил профессор Давиде Танаси.

Что показал анализ

Из 54 образцов примерно в половине сохранились белки, однозначно указывающие на лошадиную кровь или мясо. В частности, в 23 черепках нашли сывороточные альбумины, характерные именно для лошадиных тканей.

Кроме того, липидный анализ выявил жирные кислоты, говорящие о хранении масел или жиров. Но их происхождение — растительное или животное — установить не удалось.

Таким образом, найденные биомаркеры позволяют говорить о двух возможных сценариях:

  • приготовление конины в пищу;

  • использование крови и мяса в ритуалах.

Сравнение данных по эпохам

Эпоха Данные о лошадях на Сицилии Источники
Ранний бронзовый век (2300-1550 до н. э.) Первые подтверждения: конина и кровь в керамике культуры Кастеллуччо Протеомный анализ 2025 года
Ранний железный век (1050-950 до н. э.) Предыдущие известные доказательства присутствия домашних лошадей Археологические находки костей

Как работали учёные: пошаговый метод

  1. Отбор керамических фрагментов с характерным орнаментом.

  2. Очистка и подготовка образцов.

  3. Применение жидкостной хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией.

  4. Идентификация белков и липидов по биомаркерам.

  5. Сопоставление результатов с археологическими и историческими данными.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: долгое время отсутствие белковых исследований ограничивало понимание рациона древних жителей Сицилии.

  • Последствие: считалось, что лошади появились на острове гораздо позже.

  • Альтернатива: применение протеомного анализа позволило уточнить картину и отодвинуть дату их использования минимум на пять веков.

А что если…

А что если конина использовалась не для еды, а как часть жертвоприношений? Находка терракотового фаллоса рядом с керамикой намекает, что ритуальные практики могли включать элементы символического жертвоприношения. Не исключено, что мясо и кровь лошадей имели сакральное значение, а вовсе не гастрономическое.

Плюсы и минусы открытий

Плюсы Минусы
Первое достоверное свидетельство о лошадях в эпоху бронзы на Сицилии Неясно, использовались ли они в пищу или только в ритуалах
Подтверждение связей острова с культурами Средиземноморья Ограниченность выборки — лишь 54 образца
Технологии протеомики открывают новые перспективы исследований Часть липидных маркеров не позволяет установить происхождение продуктов

FAQ

Как выбрать метод анализа древних остатков?
Если нужны данные о белках, используют протеомику, если о жирах и маслах — липидный анализ.

Сколько стоит исследование керамики такими методами?
По оценкам специалистов, стоимость полного анализа одного образца может достигать нескольких тысяч долларов.

Что лучше для археолога — классический или молекулярный метод?
Их совмещение даёт наиболее полную картину. Классическая археология показывает контекст, а молекулярная биология раскрывает детали.

Мифы и правда

  • Миф: лошади появились на Сицилии только в железном веке.

  • Правда: новые данные отодвигают эту дату на несколько столетий назад.

  • Миф: древняя керамика хранит лишь форму и орнамент.

  • Правда: на её стенках могут сохраняться белки и липиды, рассказывающие о рационе и ритуалах.

  • Миф: протеомный анализ применим только к современным биоматериалам.

  • Правда: он успешно используется для остатков возрастом в тысячи лет.

3 интересных факта

  1. Все современные лошади происходят от животных, одомашненных в Понтийско-Каспийской степи около 2700 года до н. э.

  2. После 2200-2000 годов до н. э. они стремительно распространились по Европе и Азии.

  3. Керамика культуры Кастеллуччо украшалась геометрическими орнаментами, которые легко отличить даже на фрагментах.

Исторический контекст

Около 2300-1550 гг. до н. э. — расцвет культуры Кастеллуччо на Сицилии.

1926 г. — первая находка мегалитической гробницы.

2005 г. — обнаружено каменное ограждение и валун с нишей.

2025 г. — опубликованы результаты протеомного анализа, доказавшие присутствие лошадей в бронзовом веке.

