Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сокровище
Сокровище
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:24

Невероятная находка в Германии: клад, который хранил секреты древней цивилизации

В Саксонии найдены 310 артефактов общим весом 16 килограммов

В пригороде Гёрлица, в районе Кляйн-Нойндорф на востоке Германии, археологи обнаружили клад бронзового века, который уже называют одной из самых значимых находок региона. В земле пролежали 310 предметов общим весом 16 килограммов, датируемых IX веком до н. э. Это крупнейший клад, найденный в Верхней Лужице, и второй по величине во всей Саксонии.

Долгая история открытия

Интересно, что следы этого клада начали открываться ещё в начале XX века. В 1900 году дети, помогавшие на картофельных полях, нашли три бронзовых кинжала. Один вскоре исчез, два других попали в музей Гёрлица, но спустя десятилетия один из них был утерян в годы Второй мировой войны. Таким образом, до наших дней дошёл лишь один из трёх.

В 1902 году отец находчиков передал музею бронзовый топор с гнездом, что стало первым шагом в формировании коллекции, связанной с этим местом. Более века предметы хранились в экспозиции, пока директор Коллекций Гёрлица доктор Яспер фон Рихтгофен не предложил вернуться к забытому месту и провести систематические раскопки.

Как проходили раскопки

В августе 2023 года стартовали исследования при поддержке Саксонского государственного археологического управления и группы добровольцев-металлоискателей. Первым значимым открытием стали фрагменты бронзового серпа, найденные на западной окраине участка. За этим последовало целое "сокровищное дождь": всего было обнаружено 108 предметов, часть из которых оказалась разбросанной по полю из-за сельхозработ.

Основное захоронение артефактов сохранилось в земле. Его аккуратно извлекли в виде грунтового блока и передали в реставрационную лабораторию. С сентября 2023 по апрель 2024 года археологи извлекали и документировали находки. На каждом этапе делались фотограмметрические снимки, позволившие создать 3D-модель клада.

Что нашли археологи

Состав клада оказался разнообразным:

  • 136 серпов — больше всего из всех предметов;

  • 50 топоров;

  • украшения, фибулы, элементы одежды;

  • инструменты;

  • литые брикеты — заготовки из бронзы.

Среди уникальных находок — меч длиной всего 44 см, сломанный на четыре части. Два из переломов были старыми, что указывает: оружие долго хранили в повреждённом виде. Его навершие состояло из металлических пластин и вставки из органического материала — возможно, кости или слоновой кости. Хотя меч имеет необычную форму для региона, эксперты считают, что он пришёл из Южной Германии.

Сравнение: типы находок в кладе

Категория предметов Количество Особенности
Серпы 136 Вероятно, связаны с земледелием и обрядами плодородия
Топоры 50 Использовались и как инструмент, и как символ статуса
Украшения и фибулы Несколько Фибула типа Шпиндлерсфельд — редкость
Меч 1 Сломан, необычно короткий, вероятно, импортирован
Литые брикеты Несколько Слитки для переплавки и обмена

Советы шаг за шагом: как изучают клады

  1. Место находки тщательно обследуют металлоискателями.

  2. Артефакты фиксируют в грунтовом блоке для лабораторных исследований.

  3. Проводят фотограмметрию, чтобы создать трёхмерную модель.

  4. В лаборатории артефакты очищают и консервируют.

  5. Публикуют результаты и готовят экспозицию для музея.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Доставать предметы без фиксации контекста.

  • Последствие: Потеря информации о том, как они были расположены.

  • Альтернатива: Использовать фотограмметрию и извлечение блоками.

  • Ошибка: Недооценивать разрушительное воздействие сельхозработ.

  • Последствие: Рассеивание и повреждение артефактов.

  • Альтернатива: Контролируемые раскопки с защитой территории.

А что если…

А что если клад был не просто "схроном богатств", а жертвой богам? Большое количество серпов может указывать на ритуал, связанный с земледелием. Подобные "жертвенные клады" известны в Европе бронзового века. Это делает находку не просто археологическим, а и культурно-символическим свидетельством жизни людей IX века до н. э.

Плюсы и минусы находки для региона

Плюсы Минусы
Пополнение музейных коллекций Необходимость затрат на консервацию
Рост интереса к истории Верхней Лужицы Риск коммерческого давления со стороны туризма
Возможность научных публикаций Долгая реставрация откладывает экспозицию

FAQ

Почему столько серпов в одном кладе?
Скорее всего, они символизировали плодородие и были частью ритуальных подношений.

Можно ли будет увидеть эти находки в музее?
Да, артефакты проходят консервацию для будущей выставки.

Зачем делать 3D-модель клада?
Чтобы сохранить данные о расположении предметов и использовать их для виртуальных реконструкций.

Мифы и правда

  • Миф: Клады бронзового века — это всегда "зарытые сокровища".

  • Правда: Многие были именно ритуальными жертвоприношениями.

  • Миф: Короткий меч — детская игрушка.

  • Правда: Это полноценное оружие с уникальной конструкцией.

3 факта

  1. Это второй по величине клад бронзового века в Саксонии.

  2. Первые находки на месте были сделаны более 120 лет назад.

  3. Меч из клада имеет уникальную конструкцию, не характерную для Верхней Лужицы.

Исторический контекст

IX век до н. э. — время развитого бронзового века в Европе, расцвет земледелия и металлургии.

1900 год — дети случайно находят первые предметы клада.

XX век — часть находок теряется в хаосе войны.

2023-2024 годы — систематические раскопки возвращают клад в научный оборот.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

РНК могла самостоятельно синтезировать пептиды в условиях ранней Земли сегодня в 19:01

Молекулярная магия: РНК научилась создавать белки без рибосом

Учёные нашли возможный способ синтеза первых белков на Земле: РНК смогла соединять аминокислоты без рибосом и ферментов. Это сближает конкурирующие гипотезы о происхождении жизни.

Читать полностью » В горах Среднего Атласа найдены останки бронированного динозавра сегодня в 18:52

Бронированный гигант из прошлого: в Марокко нашли динозавра, который опередил эволюцию

В Марокко нашли древнейшего анкилозавра с гигантскими шипами. Его броня могла служить не только щитом от хищников, но и способом привлечения партнёров.

Читать полностью » Тасманийский тигр был обречён из-за утраты важных генов в ходе эволюции сегодня в 18:25

Тайна вымирания тилацина раскрыта: потеря этих генов сделала его лёгкой добычей для человека

Учёные выяснили, что тасманийские тигры лишились ключевых генов ещё миллионы лет назад. Это сделало их уязвимыми задолго до человеческого вмешательства.

Читать полностью » В Шотландии найдена римская брошь, захороненная в фундамент древнего дома сегодня в 17:35

Древний ритуал или трофей войны: что скрывается за находкой римской броши в Шотландии

Римская брошь, найденная в укреплении железного века в Шотландии, раскрыла тайны контактов местных племён и империи. Артефакт оказался ритуальным подношением.

Читать полностью » Археологи обнаружили крупное поселение железного века на полуострове Штюльпер-Хук сегодня в 17:18

Древние строители опередили время: как использовали реку Траве 2000 лет назад

Археологи подтвердили: на полуострове Штюльпер-Хук существовало укреплённое поселение железного века. Его история меняет ранние представления о Любеке.

Читать полностью » Камень с Аполлона-17 переписал хронологию столкновений в Солнечной системе сегодня в 16:40

Лунный детектив раскрыт: как один маленький камень заставил переписать учебники астрономии

Небольшой камень, доставленный "Аполлоном-17", оказался ключом к пересмотру истории Луны. Его возраст изменил хронологию древних столкновений.

Читать полностью » В Китае найден древний череп, подтверждающий существование параллельной линии развития человека сегодня в 16:17

Череп из прошлого ставит под сомнение африканское происхождение человека: новая теория шокирует

Найденный в Китае череп возрастом миллион лет заставил пересмотреть историю происхождения Homo sapiens. Что это значит для науки?

Читать полностью » Атлантическая сельдь изменила традиционные маршруты миграции после утраты старших особей сегодня в 15:10

Стая забыла дорогу домой: сельдь утратила память о маршрутах миграции из-за человека

Норвежские учёные зафиксировали, как атлантическая сельдь утратила коллективную память о маршрутах. Это изменило экосистемы и поставило под угрозу рыболовство.

Читать полностью »

Новости
Еда

Нутрициолог Ирина Деркач рассказала, какую минеральную воду можно пить каждый день
Спорт и фитнес

Подготовка к марафону занимает 16–18 недель и требует пересмотра расписания
Наука

Под Татарским проливом обнаружены древние тоннели
Дом

Микроквартиры стали законным форматом жилья и объектом для инвестиций
Дом

Апартаменты в России: основные плюсы и минусы покупки такого жилья
Технологии

Жительница Вирджинии выиграла в Powerball, используя числа от ChatGPT — Bloomberg
Дом

Эксперты назвали плюсы и минусы самостоятельного ремонта и работы с бригадой
Дом

Налог при продаже квартиры: сколько лет нужно владеть жильём для освобождения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet