Захоронение Чалоу
Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:53

Диета древности: что ели жители Венгрии в бронзовом веке и почему это важно знать сегодня

Карпатский бассейн: анализ останков раскрыл тайны рациона и миграций бронзового века

Международная команда археологов и биоархеологов провела обширное исследование некрополя Тисафюред-Майорошалом, расположенного в Карпатском бассейне, что позволило получить новые сведения о жизни и питании населения региона в бронзовом веке. Результаты работы свидетельствуют о существенных трансформациях, произошедших примерно в 1500 году до нашей эры, а также о том, как менялись социальные отношения и экономическая модель древних обществ.

Исследование сравнивает останки представителей двух культур — Фюзешабонь эпохи среднего бронзового века и курганной культуры позднего бронзового века, которые использовали одно и то же кладбище на протяжении нескольких столетий. В ходе анализа ученые выявили значительные изменения в рационе питания, социальной организации и миграционных потоках.

Изменения в питании и социальном неравенстве

Одним из ключевых открытий стало то, что в эпоху средней бронзы рацион был более разнообразным и включал широкий спектр продуктов. Анализ костных останков показал наличие богатого животного белка у представителей этого периода, что свидетельствует о доступе к мясу крупного рогатого скота, свиньям и другим животным. В то же время прослеживалось заметное социальное неравенство: у богатых слоев общества уровень потребления животной пищи был значительно выше, чем у бедных.

К концу бронзового века ситуация изменилась: доступ к животному белку стал более равномерным, однако общий рацион стал менее насыщенным питательными веществами. Это говорит о снижении уровня благосостояния и возможных экономических кризисах. Важным новшеством стало появление в рационе нового злака — проса (Panicum miliaceum), которое впервые зафиксировано именно на этом участке Европы. Этот энергоемкий злак мог стать реакцией на ухудшение условий жизни или изменение сельскохозяйственной практики.

Миграционные процессы и культурные связи

Исследование показало, что в среднюю бронзу население региона было смешанным — здесь проживали как местные жители, так и мигранты из соседних областей. Однако к позднему бронзовому веку приток мигрантов снизился, а их происхождение стало более удаленным — из Трансданубии или южных Карпат. Радиоуглеродный анализ датирует начало этих миграционных потоков XVI веком до н. э., совпадая с распространением курганной культуры из Западной Европы на территорию Большой Венгерской равнины.

Несмотря на присутствие мигрантов, не произошло массовой замены населения: процессы интеграции шли постепенно, небольшие группы присоединялись к уже существующим сообществам. Это свидетельствует о сложной динамике межкультурных контактов и постепенной ассимиляции новых элементов.

Изменения в поселениях и социальной структуре

Археологические раскопки выявили важные изменения в типах поселений: отказ от укрепленных поселений на возвышенностях — характерных для среднего бронзового века — привел к появлению более рассредоточенных населенных пунктов с менее выраженной социальной иерархией. Этот процесс свидетельствует о разрыве с централизованными формами управления и более демократическом устройстве общества.

Интересно отметить, что несмотря на связь курганной культуры с кочевым скотоводством, анализ зубов и изотопов показал снижение потребления мяса и молочных продуктов по сравнению с предыдущими периодами. Вероятно, эти общины перешли к менее стабильной экономической модели с меньшей мобильностью и меньшим уровнем благосостояния.

Общие выводы ученых

Эксперты подчеркивают, что около 1500 года до н. э. население Венгерской равнины пережило своего рода структурное "упрощение". Общество стало менее мобильным, рацион — скуднее, а социальная организация — слабее выраженной. Эти изменения противоречат распространенному представлению о бронзовом веке как о периоде усложнения социальных структур и технологического прогресса.

Авторы исследования отмечают важность понимания того, как внутренние кризисы могли влиять на развитие древних обществ: снижение уровня благосостояния, изменение миграционных потоков и перестройка поселений свидетельствуют о сложных адаптационных стратегиях населения региона.

Интересные факты по теме:

1. Анализ останков показывает снижение потребления мяса у населения позднего бронзового века по сравнению с ранним периодом — это редкое явление для эпохи возраставших технологий.
2. Первое зафиксированное использование проса (Panicum miliaceum) в Европе было обнаружено именно на территории Тисафюреда; этот злак стал важным продуктом питания для многих народов.
3. Исследования показывают снижение мобильности населения во время поздней бронзы — это редкое явление для эпохи активных миграций и культурных обменов.

