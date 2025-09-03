Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:09

Загадка древних торгов: каменный топор из Шотландии в могиле Британии

Археологи из Университета Йорка нашли кремационное захоронение бронзового века в Йоркшире

Что может рассказать нам древнее захоронение, найденное в карьере Лейберн в Северном Йоркшире? Археологи обнаружили там редкую кремационную урну бронзового века, датируемую примерно 2000-1700 годами до нашей эры. Эта находка открывает окно в жизнь и обычаи людей, живших тысячи лет назад.

Раскопки в Йоркшир-Дейлс: кладезь истории бронзового века

Известняковый карьер в районе Йоркшир-Дейлс славится своими археологическими открытиями эпохи бронзового века. Здесь регулярно находят металлические клады, древние захоронения и следы поселений. На этот раз группа Археологических исследовательских служб (ARS) приступила к изучению ранее неразведанной части карьера.

В течение пяти недель раскопок исследователи выявили комплекс из ям и двух рвов, которые пересекались под углом, образуя Т-образное соединение. В одной из ям, расположенной на южной стороне, на поверхности нашли фрагменты кремированных костей. Глубже в яме обнаружилось плотное скопление останков, что характерно для захоронений неолитического и бронзового периодов. Сейчас специалисты планируют провести радиоуглеродное датирование, чтобы точно определить возраст захоронения.

Урна с секретом: находка, которая удивила археологов

Вторая кремационная могила была найдена на восточной стороне раскопок. Там лежал перевёрнутый керамический сосуд — урна с характерным воротником, типичная для бронзового века. Высота сосуда составляет 40 см, а ширина — 30 см. Хотя дно урны пострадало из-за сельскохозяйственных работ, археологи аккуратно перенесли её в лабораторию ARS.

Раскопки внутри урны раскрыли не только остатки кремации, но и неожиданную находку — каменный топор-молот с отверстием посередине. Этот топор длиной около 10 см изготовлен из вулканической породы, которая не встречается в окрестностях, и, вероятно, была привезена издалека, возможно, из Шотландии. Топор выполнен искусным мастером и, по всей видимости, был очень ценным предметом.

Что говорит топор о его владельце?

Факт нахождения такого редкого и мастерски изготовленного топора в погребальной урне говорит о высоком статусе умершего. Этот человек, вероятно, принадлежал к богатому и влиятельному слою общества, имевшему доступ к обширным торговым сетям, связывающим разные регионы Европы.

Сейчас специалисты готовятся к радиоуглеродному анализу и изучению костей, чтобы выяснить пол и место происхождения кремированного человека. Это поможет расширить понимание жизни в эпоху бронзового века и связать найденный комплекс с более широкой территорией.

Ученые должны иметь возможность расширить эту историю и связать ее с более обширной территорией, поскольку в то время Британия во многом являлась колыбелью европейского бронзового века. Британия становится очень богатой, и это касается не только юго-запада, где есть олово. У Британии огромные запасы полезных ископаемых всех видов, особенно металлов. Йоркшир-Дейлс очень богат свинцом.

Поэтому ещё одним источником богатства для этих людей, возможно, была добыча свинца, позволившая им стать частью этой огромной торговли в ранней металлургии, которая не была только британской, но распространялась по всей Европе, вплоть до Ближнего Востока.

