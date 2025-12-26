Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
ми-8
ми-8
© airliners.net by Igor Dvurekov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Спецоперация на Украине
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:44

Бронетехника и укрепления не спасли: ударный вертолёт решил задачу за один заход

Ми-28НМ уничтожил опорный пункт и бронетехнику ВСУ — Минобороны России

В зоне ответственности Северной группировки российских войск вертолёт Ми-28НМ поразил опорный пункт и бронированную технику ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Информацию передаёт ТАСС.

Удар по позициям противника

Как уточнили в ведомстве, экипаж армейской авиации выполнил боевую задачу с применением авиационных ракет. Удар наносился по заранее разведанным целям противника, что позволило уничтожить как укреплённый опорный пункт, так и бронетехнику ВСУ.

В Минобороны подчеркнули, что действия велись в зоне ответственности группировки войск "Север". Применение ударного вертолёта позволило обеспечить точное поражение целей без входа в зону действия средств противовоздушной обороны противника.

Возможности Ми-28НМ в ходе спецоперации

Командир экипажа отметил, что Ми-28НМ хорошо зарекомендовал себя в ходе специальной военной операции. По его словам, вертолёт способен выполнять полёты на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, что повышает скрытность и эффективность боевого применения.

"Начал летать с момента начала СВО. Цели были разнообразные. Живая сила, лёгкая бронированная техника, тяжёлая бронированная техника, взводные опорные пункты, также пункты управления БПЛА противника. Экипаж у нас слаженный. Я, как командир, доверяю своему штурману полностью, так как знаю, что он меня не подведёт и выполнит работу на сто процентов. Слава России! Победа будет за нами!" — сказал командир экипажа.

Работа экипажа и тактика применения

По словам военнослужащего, слаженность экипажа играет ключевую роль при выполнении боевых задач. Ми-28НМ позволяет наносить точечные удары, оставаясь вне зоны поражения ПВО, что особенно важно при работе по укреплённым позициям и бронетехнике.

В Минобороны РФ подчёркивают, что подобные действия направлены на подавление опорных пунктов и снижение боевых возможностей противника на данном участке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Число дезертиров в ВСУ превысило 200 тысяч человек – Андрей Марочко 20.12.2025 в 3:51
Бегут сотнями тысяч: в ВСУ нарастает процесс, который уже невозможно остановить

Эксперт заявил о стремительном росте дезертирства в ВСУ, отметив, что процесс приобрёл массовый характер и уже выходит из-под контроля.

Читать полностью » Путин допустил обсуждение безопасности на выборах на Украине 19.12.2025 в 16:42
Выборы на Украине упёрлись в безопасность: Путин заявил, что Москва слышит сигналы Киева

Президент Путин указал на важные требования Киевского руководства к Западу относительно защиты выборов в программе "Итоги года". Узнайте все детали!

Читать полностью » Россия готова прекратить боевые действия немедленно — Владимир Путин 19.12.2025 в 15:08
Мир возможен уже сегодня: дальше всё упирается в шаг, который ждут за пределами России

Путин на Прямой линии заявил о готовности немедленно прекратить боевые действия, назвав условия и резко высказавшись о позиции Запада.

Читать полностью » Путин назвал некорректными слова об отклонении предложений Трампа 19.12.2025 в 14:00
Переговоры в Анкоридже получили другое прочтение: Путин назвал разговоры об "отклонении" плана Трампа некорректными

Путин раскрыл детали переговоров с Трампом в Анкоридже, подтвердив, что быстро согласился с его предложениями, направленными на мир в Украине.

Читать полностью » Зеленский назван талантливым артистом без иронии — Владимир Путин президент РФ 19.12.2025 в 12:37
Похвала, которая режет слух: признание таланта Зеленского столкнулось с подозрительным фоном

Неожиданная реплика Владимира Путина о Зеленском и обсуждение сомнительного видео создали редкий контраст между личной оценкой и медиаповесткой.

Читать полностью » Красный Лиман будет взят в ближайшее время — Владимир Путин 19.12.2025 в 12:22
Фронт сдвигается на запад: Красный Лиман на пороге взятия, Константиновка — следующая

Заявления Владимира Путина о ходе боевых действий задали жёсткий вектор развития событий и обозначили ближайшие ориентиры без деталей и компромиссов.

Читать полностью » Путин не видит готовности Киева к мирному урегулированию 19.12.2025 в 12:21
Говорят о диалоге, готовятся к наступлению: Москва не видит поворота к миру

Президент России оценил готовность Украины к мирному диалогу и описал ситуацию на фронте, обозначив ключевые сигналы и противоречия.

Читать полностью » Саммит ЕС утвердил кредит Украине на €90 млрд под залог активов — РЕН ТВ 19.12.2025 в 10:40
Ночь за закрытыми дверями закончилась компромиссом: ЕС не решился трогать активы России

На саммите Евросоюза в Брюсселе лидеры выбрали тяжёлый, но осторожный путь: €90 млрд кредит для Украины вместо конфискации замороженных российских активов.

Читать полностью »

Новости
Общество
РЖД запустят посадку в поезда без паспорта по биометрии — РЖД
Экономика
Доля кредитов с плавающей ставкой в 2025 году выросла до 75% — Анатолий Попов
Общество
Степашин призвал ужесточить ответственность нотариусов после дела Долиной — Сергей Степашин
Туризм
Район Рас-эль-Тин в Александрии соединяет восточную и западную гавани — Lonely Planet
Авто и мото
ПДД разрешают красный цвет задних фонарей, но техосмотр с ними не проходят — автоэксперты
Наука
На Вилле Поппеи нашли новые фрески с павлином — Цухтригель
Спорт и фитнес
Креатин в дозе 3–5 г улучшает выносливость на тренировках — Шубх Хамирвасия
Еда
Медленная жарка лука делает вкус начинки сэндвиича более цельным — Tasting Table
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet