Бронетехника и укрепления не спасли: ударный вертолёт решил задачу за один заход

В зоне ответственности Северной группировки российских войск вертолёт Ми-28НМ поразил опорный пункт и бронированную технику ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Информацию передаёт ТАСС.

Удар по позициям противника

Как уточнили в ведомстве, экипаж армейской авиации выполнил боевую задачу с применением авиационных ракет. Удар наносился по заранее разведанным целям противника, что позволило уничтожить как укреплённый опорный пункт, так и бронетехнику ВСУ.

В Минобороны подчеркнули, что действия велись в зоне ответственности группировки войск "Север". Применение ударного вертолёта позволило обеспечить точное поражение целей без входа в зону действия средств противовоздушной обороны противника.

Возможности Ми-28НМ в ходе спецоперации

Командир экипажа отметил, что Ми-28НМ хорошо зарекомендовал себя в ходе специальной военной операции. По его словам, вертолёт способен выполнять полёты на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, что повышает скрытность и эффективность боевого применения.

"Начал летать с момента начала СВО. Цели были разнообразные. Живая сила, лёгкая бронированная техника, тяжёлая бронированная техника, взводные опорные пункты, также пункты управления БПЛА противника. Экипаж у нас слаженный. Я, как командир, доверяю своему штурману полностью, так как знаю, что он меня не подведёт и выполнит работу на сто процентов. Слава России! Победа будет за нами!" — сказал командир экипажа.

Работа экипажа и тактика применения

По словам военнослужащего, слаженность экипажа играет ключевую роль при выполнении боевых задач. Ми-28НМ позволяет наносить точечные удары, оставаясь вне зоны поражения ПВО, что особенно важно при работе по укреплённым позициям и бронетехнике.

В Минобороны РФ подчёркивают, что подобные действия направлены на подавление опорных пунктов и снижение боевых возможностей противника на данном участке.