Брокколи
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

ЗОЖ на грани: как полезный овощ превращается в источник проблем

Брокколи содержит вещества, блокирующие усвоение кальция, железа и магния — мнение специалистов

Все привыкли считать брокколи едва ли не идеальной едой: полезной, питательной и безопасной. Но даже у такого "правильного" овоща, как оказалось, есть обратная сторона. Особенно если есть его без меры или не учитывать состояние своего здоровья.

В чём главные плюсы брокколи?
Капуста брокколи действительно богата витаминами C и K, антиоксидантами, клетчаткой и сульфорафаном — веществом с мощными противовоспалительными свойствами. Её ценят за способность укреплять иммунитет, поддерживать работу сердца и даже способствовать снижению веса. Но чтобы получить от неё пользу, нужно знать меру и учитывать возможные противопоказания.

Когда брокколи идёт во вред
Некоторые эффекты от брокколи могут удивить. Эксперты из The Times of India перечислили несколько неприятных последствий, которые возникают у части людей при регулярном употреблении этого овоща.

1. Проблемы с пищеварением
Брокколи содержит раффинозу — сложный сахар, который плохо переваривается. Это, вкупе с высоким содержанием клетчатки, может вызывать газы, вздутие, спазмы и даже диарею, особенно у людей с чувствительным ЖКТ и СРК (синдромом раздражённого кишечника).

2. Аллергические реакции
Хотя это случается редко, у некоторых брокколи вызывает крапивницу, зуд или отёки. Вводить овощ в рацион нужно постепенно, особенно детям и аллергикам.

3. Угнетение работы щитовидной железы
В сырой брокколи есть гойтрогены — вещества, которые мешают усвоению йода. При дефиците этого микроэлемента или при гипотиреозе это может привести к снижению выработки гормонов щитовидной железы.

4. Нарушение усвоения минералов
В составе брокколи есть фитаты и оксалаты. Они способны связывать кальций, железо и магний, не позволяя организму полноценно их усвоить. Если вы принимаете витамины или БАДы с этими минералами, старайтесь не сочетать их с брокколи в одном приёме пищи.

5. Конфликт с лекарствами
Витамин K, которым богата брокколи, может снижать эффективность антикоагулянтов — препаратов, разжижающих кровь. Поэтому приём таких лекарств стоит согласовывать с врачом, особенно если в рационе много зелёных овощей.

6. Перегрузка для печени и почек
Даже сульфорафан — популярный антиоксидант с "противораковой" репутацией — в избытке может негативно повлиять на здоровье печени и почек. Всё хорошо в меру.

Как есть брокколи с пользой?
Оптимальной дозой диетологи считают 150-200 граммов приготовленной брокколи 2-3 раза в неделю. Лучше отдать предпочтение варке или тушению — так снижается содержание гойтрогенов, и капуста легче усваивается. А вот злоупотреблять этим овощем, особенно в сыром виде, не стоит — даже суперфуды требуют баланса.

Читайте также

Фаршированные шампиньоны: как быстро приготовить в мультиварке сегодня в 14:13

Как скромные грибы становятся главным блюдом стола: парадокс простого рецепта

Ароматные шампиньоны с сыром, которые готовятся сами! Простой рецепт в мультиварке для идеальной закуски. Начинка тает во рту — попробуйте и удивите гостей.

Читать полностью » Узнайте, как приготовить запеченную айву с орехами: пошаговая инструкция сегодня в 14:10

Как простая айва может стать звездой вашего стола? Узнайте секрет

Откройте для себя удивительный мир запеченной айвы с грецкими орехами! Этот горячий десерт не только порадует вас своим вкусом, но и согреет в холодные вечера.

Читать полностью » Как приготовить куриные ножки с медом и горчицей: рекомендации от шеф-повара сегодня в 13:56

От обычной курицы к ресторанному блюду: магия одного маринада

Узнайте, как быстро и просто приготовить куриные ножки в соевом соусе с чесноком, медом и горчицей. Идеальный ужин для семьи, который порадует всех!

Читать полностью » Как сделать салат с курицей и фасолью: пошаговая инструкция сегодня в 13:07

Секретный салат за 20 минут: как удивить гостей, не потратив время на готовку

Узнайте, как быстро приготовить вкусный салат с курицей, фасолью и сухариками всего за 20 минут. Идеальный вариант для неожиданных гостей!

Читать полностью » Врач Калинчев объяснил, чем грозит употребление лапши без запаривания сегодня в 12:59

Сухая лапша — не безобидный перекус: чем грозит эта привычка

Почему сухая лапша может привести к смертельной закупорке кишечника и чем ещё опасно есть крупы и макароны без приготовления рассказал врач

Читать полностью » Как приготовить гуся с картошкой в духовке: рецепт от шеф-повара сегодня в 12:49

Гусь в духовке: хитрость, которая превратит обычный ужин в кулинарный триумф

Узнайте, как приготовить гуся с картошкой в духовке — это просто и вкусно! Порадуйте своих близких сытным и ароматным ужином без особых усилий.

Читать полностью » Как приготовить салат с креветками и сыром: простой рецепт на каждый день сегодня в 12:03

Неожиданный дуэт: как морепродукты и сыр создают кулинарный шедевр

Откройте для себя удивительный рецепт салата с креветками и сыром! Яркие овощи и морепродукты создают идеальное сочетание для любого стола.

Читать полностью » Как приготовить бефстроганов из свинины: пошаговая инструкция от шеф-повара сегодня в 11:43

Свинина, которая тает во рту, а не в сковороде: формула идеального ужина в будний день

Нежное мясо в сливочной подливке всего за 45 минут! Узнайте, как приготовить бефстроганов из свинины на сковороде — просто, вкусно и без лишних хлопот. Идеально для семьи!

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Ученые выяснили, как ночные ящерицы выжили в условиях глобальной катастрофы 66 миллионов лет назад
Туризм

Бархатный сезон под угрозой: почему курорты Кубани теряют туристов
Еда

Веганам рекомендуют пить матчу не раньше чем через 2 часа после еды
Питомцы

Кинолог Седикова рассказала о типичных ошибках хозяев при дрессировке собак
Мир

Трамп выразил скептицизм относительно подходов Зеленского и Европы к урегулированию конфликта
Спорт и фитнес

Эксперт объяснила, как утренние ритуалы ухода за собой помогают тратить энергию
Спорт и фитнес

Тренер объяснил, почему без профицита калорий невозможно нарастить мышцы
Дом

Лайфхак с уксусом и втулкой от туалетной бумаги для чистки унитаза набирает популярность
