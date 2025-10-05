Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сердце, окружённое висцеральным жиром
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:10

Когда горе ломает не только душу: сердце реагирует, как после инфаркта

Кардиолог Андрей Кондрахин: синдром разбитого сердца может привести к смерти

Сильные эмоции могут быть опасны не только для психики, но и для сердца. Врач-терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, что так называемый "синдром разбитого сердца" — это не метафора, а реальное заболевание, которое может привести к летальному исходу.

"Надо отдавать себе отчет и заниматься психическим здоровьем. Надо быть собранным и прежде всего воспринимать адекватно происходящее. Если не справляетесь, обратитесь к врачу, который поможет, возможно, выпишет лекарство на этот период. Психика бывает нестабильна, и иногда нам действительно нужна помощь. Если ты воспринимаешь ситуацию очень остро и даешь волю эмоциям, то эмоции захлестнут, перейдут в физику, и физика уже отреагирует", — предупредил врач Андрей Кондрахин.

Что такое синдром разбитого сердца

Это состояние развивается на фоне сильного эмоционального потрясения — тяжелой утраты, стресса, болезненного разрыва отношений. В такие моменты сердце начинает работать неправильно.

"Синдром разбитого сердца возникает, когда человек переживает очень серьезный стресс. Левый желудочек сердца выпячивается, что совершенно неправильно. И собственно, его сокращение в этот момент также неправильное. Поэтому синдром разбитого сердца — это серьезная, действительно имеющая место быть ситуация, и человек может даже погибнуть", — подытожил Андрей Кондрахин.

Медики отмечают: при синдроме нарушается работа миокарда, а сердце реагирует на стресс подобно тому, как при инфаркте.

Кто в зоне риска

Синдром может возникнуть у любого человека, однако чаще встречается у женщин после 50 лет. Спровоцировать его могут:

  • смерть близкого;

  • резкий разрыв отношений;

  • серьезные семейные или финансовые проблемы;

  • сильный испуг или даже неожиданная радость.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

  • внезапная боль в груди;

  • одышка;

  • учащенное сердцебиение;

  • резкая слабость.

Важно не игнорировать такие проявления и сразу обращаться к врачу.

Сравнение: инфаркт и синдром разбитого сердца

Признак Инфаркт миокарда Синдром разбитого сердца
Причина Закупорка коронарной артерии Сильный стресс, гормональный всплеск
Возраст Чаще мужчины 45+ Чаще женщины 50+
Симптомы Сильная боль, иррадиация в руку Одышка, боль в груди
Диагностика ЭКГ, ангиография ЭКГ, ЭхоКГ
Опасность Высокая смертность Возможен летальный исход, но чаще обратимое состояние

Советы шаг за шагом

  1. Учитесь управлять стрессом: дыхательные практики, медитация, прогулки.

  2. Поддерживайте режим сна — не менее 7 часов в сутки.

  3. При первых симптомах сделайте ЭКГ и обратитесь к кардиологу.

  4. Общайтесь с психологом или психотерапевтом, если не справляетесь самостоятельно.

  5. Ведите дневник эмоций: фиксируйте стрессовые ситуации и реакции на них.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать боли в груди → риск внезапной смерти → экстренный вызов скорой помощи.

  • Подавлять эмоции без работы с психикой → психосоматические болезни → консультация с психологом.

  • Пытаться лечиться самостоятельно по советам из интернета → усугубление состояния → диагностика у специалиста.

А что если…

А что если человек уверен, что боли вызваны стрессом? Всё равно нужно исключить инфаркт или другие патологии сердца с помощью ЭКГ.

А что если синдром проявился один раз? Рецидив возможен, поэтому нужна профилактика и наблюдение.

А что если стресс неизбежен? Можно снизить его последствия, занимаясь спортом, дыхательной гимнастикой и контролируя сон.

