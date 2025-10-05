Когда горе ломает не только душу: сердце реагирует, как после инфаркта

Сильные эмоции могут быть опасны не только для психики, но и для сердца. Врач-терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, что так называемый "синдром разбитого сердца" — это не метафора, а реальное заболевание, которое может привести к летальному исходу.

"Надо отдавать себе отчет и заниматься психическим здоровьем. Надо быть собранным и прежде всего воспринимать адекватно происходящее. Если не справляетесь, обратитесь к врачу, который поможет, возможно, выпишет лекарство на этот период. Психика бывает нестабильна, и иногда нам действительно нужна помощь. Если ты воспринимаешь ситуацию очень остро и даешь волю эмоциям, то эмоции захлестнут, перейдут в физику, и физика уже отреагирует", — предупредил врач Андрей Кондрахин.

Что такое синдром разбитого сердца

Это состояние развивается на фоне сильного эмоционального потрясения — тяжелой утраты, стресса, болезненного разрыва отношений. В такие моменты сердце начинает работать неправильно.

"Синдром разбитого сердца возникает, когда человек переживает очень серьезный стресс. Левый желудочек сердца выпячивается, что совершенно неправильно. И собственно, его сокращение в этот момент также неправильное. Поэтому синдром разбитого сердца — это серьезная, действительно имеющая место быть ситуация, и человек может даже погибнуть", — подытожил Андрей Кондрахин.

Медики отмечают: при синдроме нарушается работа миокарда, а сердце реагирует на стресс подобно тому, как при инфаркте.

Кто в зоне риска

Синдром может возникнуть у любого человека, однако чаще встречается у женщин после 50 лет. Спровоцировать его могут:

смерть близкого;

резкий разрыв отношений;

серьезные семейные или финансовые проблемы;

сильный испуг или даже неожиданная радость.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

внезапная боль в груди;

одышка;

учащенное сердцебиение;

резкая слабость.

Важно не игнорировать такие проявления и сразу обращаться к врачу.

Сравнение: инфаркт и синдром разбитого сердца