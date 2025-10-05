Когда горе ломает не только душу: сердце реагирует, как после инфаркта
Сильные эмоции могут быть опасны не только для психики, но и для сердца. Врач-терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, что так называемый "синдром разбитого сердца" — это не метафора, а реальное заболевание, которое может привести к летальному исходу.
"Надо отдавать себе отчет и заниматься психическим здоровьем. Надо быть собранным и прежде всего воспринимать адекватно происходящее. Если не справляетесь, обратитесь к врачу, который поможет, возможно, выпишет лекарство на этот период. Психика бывает нестабильна, и иногда нам действительно нужна помощь. Если ты воспринимаешь ситуацию очень остро и даешь волю эмоциям, то эмоции захлестнут, перейдут в физику, и физика уже отреагирует", — предупредил врач Андрей Кондрахин.
Что такое синдром разбитого сердца
Это состояние развивается на фоне сильного эмоционального потрясения — тяжелой утраты, стресса, болезненного разрыва отношений. В такие моменты сердце начинает работать неправильно.
"Синдром разбитого сердца возникает, когда человек переживает очень серьезный стресс. Левый желудочек сердца выпячивается, что совершенно неправильно. И собственно, его сокращение в этот момент также неправильное. Поэтому синдром разбитого сердца — это серьезная, действительно имеющая место быть ситуация, и человек может даже погибнуть", — подытожил Андрей Кондрахин.
Медики отмечают: при синдроме нарушается работа миокарда, а сердце реагирует на стресс подобно тому, как при инфаркте.
Кто в зоне риска
Синдром может возникнуть у любого человека, однако чаще встречается у женщин после 50 лет. Спровоцировать его могут:
-
смерть близкого;
-
резкий разрыв отношений;
-
серьезные семейные или финансовые проблемы;
-
сильный испуг или даже неожиданная радость.
Симптомы, на которые стоит обратить внимание
-
внезапная боль в груди;
-
одышка;
-
учащенное сердцебиение;
-
резкая слабость.
Важно не игнорировать такие проявления и сразу обращаться к врачу.
Сравнение: инфаркт и синдром разбитого сердца
|Признак
|Инфаркт миокарда
|Синдром разбитого сердца
|Причина
|Закупорка коронарной артерии
|Сильный стресс, гормональный всплеск
|Возраст
|Чаще мужчины 45+
|Чаще женщины 50+
|Симптомы
|Сильная боль, иррадиация в руку
|Одышка, боль в груди
|Диагностика
|ЭКГ, ангиография
|ЭКГ, ЭхоКГ
|Опасность
|Высокая смертность
|Возможен летальный исход, но чаще обратимое состояние
Советы шаг за шагом
-
Учитесь управлять стрессом: дыхательные практики, медитация, прогулки.
-
Поддерживайте режим сна — не менее 7 часов в сутки.
-
При первых симптомах сделайте ЭКГ и обратитесь к кардиологу.
-
Общайтесь с психологом или психотерапевтом, если не справляетесь самостоятельно.
-
Ведите дневник эмоций: фиксируйте стрессовые ситуации и реакции на них.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать боли в груди → риск внезапной смерти → экстренный вызов скорой помощи.
-
Подавлять эмоции без работы с психикой → психосоматические болезни → консультация с психологом.
-
Пытаться лечиться самостоятельно по советам из интернета → усугубление состояния → диагностика у специалиста.
А что если…
А что если человек уверен, что боли вызваны стрессом? Всё равно нужно исключить инфаркт или другие патологии сердца с помощью ЭКГ.
А что если синдром проявился один раз? Рецидив возможен, поэтому нужна профилактика и наблюдение.
А что если стресс неизбежен? Можно снизить его последствия, занимаясь спортом, дыхательной гимнастикой и контролируя сон.
