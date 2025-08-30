Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:51

Сочетание, от которого невозможно отказаться: салат, который завораживает

Салат из брокколи, помидоров и яиц помогает восполнить дефицит витаминов

Ищете лёгкое, но сытное блюдо, которое украсит ваш стол? Попробуйте этот салат из брокколи с помидорами, сыром и яйцами — сочный, хрустящий и удивительно гармоничный. В нём идеально сочетаются нежные овощи, питательные яйца и ароматный сыр под пикантной заправкой. Никакого майонеза — только свежесть и насыщенный вкус!

Ингредиенты

  • Брокколи — 300 г
  • Помидоры — 150 г
  • Сыр (фета, брынза или другой мягкий) — 150 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Кунжут — 1 ст. л.
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Лимонный сок — 2 ст. л.
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Мёд — 1 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Чёрный перец — щепотка

Пошаговое приготовление

Подготовьте продукты. Выбирайте плотные помидоры — они лучше держат форму. Сыр подойдёт любой мягкий: фета, брынза или даже моцарелла. Разберите брокколи на соцветия и отварите в подсоленной воде 5-10 минут до мягкости. Можно использовать замороженную капусту без разморозки.

Совет: после варки опустите брокколи в ледяную воду — так она останется ярко-зелёной.

Сварите яйца вкрутую, охладите, очистите и разрежьте на четвертинки. Помидоры нарежьте дольками, сыр — аккуратными кубиками. Приготовьте заправку: смешайте масло, горчицу, мёд, лимонный сок, соль и перец. Взбейте до однородности.

Соедините все ингредиенты в миске, полейте заправкой, посыпьте кунжутом — и можно подавать.

