Брокколи с креветками: парадокс, который разрушит ваши кулинарные стереотипы

Хотите разнообразить меню и удивить близких? Этот рецепт брокколи с креветками — простой способ создать вкусное и сытное блюдо, которое идеально подходит для любого торжества. Давайте разберёмся, как приготовить его шаг за шагом, чтобы всё вышло идеально!

Ингредиенты

Креветки: 200 г

Брокколи: 200 г

Сливки (10%): 100 мл

Картофель: 4 шт.

Сливочное масло: 50 г

Перец черный молотый: по вкусу

Соль: по вкусу

Пошаговое приготовление

Креветки разморозьте. Картофель очистите и нарежьте кубиками (примерно 3x3 см). Если брокколи свежая, слегка отварите её 2-3 минуты. Замороженную залейте горячей водой на 5 минут.

На разогретой сковороде обжарьте кусочки картофеля в растительном масле до золотистой корочки. Положите брокколи к картофелю, залейте сливками и перемешайте. Тушите около 5 минут.

На другой сковороде обжарьте размороженные креветки в сливочном масле, пока они не подрумянятся. Смешайте креветки с овощами, добавьте соль и перец. Тушите ещё 3 минуты.

Подавайте блюдо с рисом или макаронными изделиями — получится отличный обед или ужин.