Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Грядки с урожаем
Грядки с урожаем
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:09

Эти овощи любят холод: вот почему сентябрь для них — лучшее время посадки

Брокколи и цветную капусту сажают в сентябре для осеннего урожая

Сентябрь — последний шанс высадить брокколи и цветную капусту в теплицах, если хочется собрать урожай уже к началу зимы. Эти культуры любят прохладу и хорошо переносят осенние условия, а при правильном уходе способны радовать свежими головками даже тогда, когда другие овощи уже ушли с грядок.

Посадка и уход

Для брокколи и цветной капусты используют одинаковую схему посадки — 60 см между рядами и 40 см между кустами. Почва должна быть влажной, поэтому важно поливать регулярно, особенно на первых этапах роста.

Сорняки стоит удалять сразу, иначе они будут забирать питание. В тёплые дни теплицу нужно проветривать, чтобы избежать развития грибковых болезней.

Брокколи готова к уборке примерно через 70 дней после посадки, а цветная капуста — через 90. Такое различие удобно: урожай можно собирать в два этапа, продлевая период свежих овощей.

Рекомендуемые гибриды

Для осеннего выращивания выбирают сорта и гибриды с плотными головками, устойчивые к перепадам температуры:

  • Монако F1 - ранний гибрид с компактными и крепкими кочанами.

  • Парфенон F1 - хорошо переносит тепло, формирует плотные тёмно-зелёные головки.

  • Калабрезе - популярный сорт с коротким сроком вегетации, подходит для свежего потребления и заморозки.

Когда убирать урожай

Брокколи срезают, когда головка становится плотной и упругой, но до раскрытия соцветий. Цветную капусту убирают, пока головка белая, ровная и не начала желтеть. Срезают острым ножом вместе с частью стебля, что помогает дольше сохранить свежесть.

Подготовка к заморозке

Чтобы овощи сохранили вкус и витамины до весны, их замораживают. Для этого:

  1. Удалите листья и жёсткие части стеблей.

  2. Разделите кочан на соцветия, при желании нарежьте стебли.

  3. Вымойте и просушите овощи.

  4. Проведите бланширование: брокколи — 2-3 минуты, цветную капусту — 3-4 минуты в кипящей воде.

  5. Быстро охладите в ледяной воде и обсушите.

Этот шаг останавливает действие ферментов и сохраняет яркий цвет и текстуру.

Замораживание

  • Разложите овощи по пакетам или контейнерам небольшими порциями.

  • Удалите воздух и подпишите дату заморозки.

  • Храните при температуре -18 °C и ниже.

  • Используйте в течение 6-8 месяцев.

Чтобы сэкономить место и ускорить замораживание, пакеты лучше раскладывать плоско. Повторно замораживать овощи нельзя — они потеряют вкус и структуру.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: замораживание без бланширования.

  • Последствие: овощи темнеют и становятся мягкими.

  • Альтернатива: обязательно бланшировать перед заморозкой.

  • Ошибка: хранение крупных кочанов целиком.

  • Последствие: неравномерное промораживание и потеря качества.

  • Альтернатива: делить на соцветия.

  • Ошибка: хранение более года.

  • Последствие: овощи становятся безвкусными.

  • Альтернатива: использовать до весны и замораживать новый урожай.

А что если…

А что если оставить брокколи и цветную капусту без уборки на грядке до морозов? В лёгких заморозках они выстоят, но сильный холод повредит головки, и сохранить их уже не получится.

Интересные факты

  1. В Древнем Риме брокколи считалась деликатесом и подавалась только на пирах знати.

  2. В цветной капусте больше витамина С, чем в апельсинах.

  3. Замороженные овощи сохраняют до 90% питательных веществ, если их правильно подготовить.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Огородный лайфхак: как увеличить урожайность с помощью правильных соседей сегодня в 13:14

Почему индейцы сажали кукурузу с бобами: древний метод, который работает и сегодня

Узнайте, как повысить урожай на 30% с помощью правильного соседства растений. 7 проверенных пар, советы по планировке грядок и типичные ошибки — секреты аллелопатии.

Читать полностью » Проволочник уничтожается за один сезон при внесении хлористого калия сегодня в 13:12

Хлор или химия? Неожиданное оружие, которое спасает грядки от проволочника

Проволочник способен уничтожить урожай за один сезон. Но есть способ, который помогает избавиться от него быстро и без лишних усилий.

Читать полностью » Пасленовые против пасленовых: как избежать взаимного угнетения растений на грядках сегодня в 12:14

Огурцы против шалфея: скрытая битва, из-за которой гибнет весь урожай

Фатальные ошибки при посадке растений могут уничтожить урожай. Узнайте, почему томаты и картофель, лук и горох становятся врагами, и как избежать скрытой войны на грядках.

Читать полностью » Специалисты напомнили, что сок олеандра ядовит и работать нужно в перчатках сегодня в 12:01

Всего пять шагов — и олеандр переживёт зиму без потерь: как не лишить дерево летнего цветения

Осень — время позаботиться об олеандре: правильная обрезка и грамотное укрытие помогут кусту пережить холод и зацвести ещё пышнее весной.

Читать полностью » Рябина, ель сибирская и лиственница признаны самыми зимостойкими для климата Магадана сегодня в 11:25

Укрыл неправильно — потерял всё: уроки суровой зимы в Магаданской области

Осенняя посадка деревьев в Магаданской области требует хитростей: приёмов, которые помогают растениям выжить в суровую зиму и ожить весной.

Читать полностью » Черешня, слива, орех: какие культуры нельзя сажать рядом с персиком сегодня в 11:15

Садовая война: выясняем, кто высасывает жизнь из персиковых деревьев

Персиковые деревья гибнут от неправильных соседей. Узнайте, какие растения забирают свет, влагу и приносят болезни — проверьте опасный список!

Читать полностью » При хранении свеклы поверх картофеля клубни выделяют углекислый газ, который подавляет грибки сегодня в 10:17

Свекла уходит вянущей тенью: три ошибки, из-за которых урожай исчезает к зиме

Почему свекла быстро вянет и портится в погребе? Три простые ошибки при уборке и подготовке лишают урожай сочности и вкуса.

Читать полностью » Истощённая почва, перелив, сухой воздух: три фактора, угрожающие домашним цветам сегодня в 10:14

Опавшие листья и жёлтые стебли: как обычный стакан воды убивает ваши цветы — секрет изнутри

Почему комнатные растения гибнут без видимых причин? Раскрываем 4 главные ошибки в уходе: перелив, неправильное освещение, сухой воздух и истощённая почва. Три шага для спасения вашей зелёной коллекции.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Mercedes-Benz анонсировала запуск зарядных станций HYC1000 для электромобилей в 2026 году
Туризм

Фару привлекают туристов тишиной, устрицами и встречами с дельфинами
Наука

Трепанация на мумифицированной голове аймара: исследование в Ла-Пасе
Еда

Тыква с корицей и сахаром: готовим 55 минут в духовке при 175 °C
Красота и здоровье

Исследование Technion: коровье молоко лучше усваивается мужчинами, овсяное — женщинами
Дом

Эксперт Наталья Конкина рассказала о плюсах и минусах пластиковых, алюминиевых и деревянных окон
Садоводство

Удивительные свойства сорняков: от удобрений до защиты от вредителей
Питомцы

Кошки быстрее привыкают к лотку при правильном выборе места и наполнителя
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet